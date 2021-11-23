الاضطرابات البولية مشكلة لا ينبغي تجاهلها.. نصائح لتجنبها

ينبغي على النساء والرجال الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه والتبول بانتظام لمنع تراكم البول في المثانة والتقليل من خطر تشكل الحصوات وظهور الالتهابات

غالبا ما يتجاهل الكثير من المرضى من النساء والرجال على حد سواء الاضطرابات البولية، على غرار سلس البول والحاجة القهرية للتبول بشكل متكرر وصعوبة التبول والالتهابات المتكررة، ولا يدركون أنها من المحتمل أن تكون مؤشرا مبكرا لبعض الأمراض.

وفي مقالها الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" (lefigaro) الفرنسية قالت الكاتبة بولين لينا إن النساء يصبن بشكل خاص بالتبول اللاإرادي (واحدة من كل 3 نساء بعد سن الـ60)، والتهابات المسالك البولية (بمعدل امرأة من كل اثنتين من جميع الأعمار).

ويعتبر الرجال أقل تأثرا بمشكلة التبول اللاإرادي (10% بعد سن الـ65) والالتهابات (أقل من 5% من الرجال)، وصعوبة التبول تكون من الأعراض الدالة على وجود خلل في البروستاتا.

كلما امتلأت المثانة زادت قوة الانقباضات والرغبة في التبول (الألمانية)

كيف تبدأ المشكلة؟

ويوضح البروفيسور ستيفان لاري رئيس قسم أمراض المسالك البولية في مركز مستشفى جامعة ريمس أنه "عندما تمتلئ المثانة إلى الربع يحدث انكماش انعكاسي في هذا العضو فتتولد الرغبة في التبول، وكلما امتلأت المثانة زادت قوة الانقباضات والرغبة في التبول، وتبدأ المشاكل الصحية عندما يحدث خلل في أحد عناصر الجهاز البولي".

وفي حال كانت تقلصات المثانة قوية جدا يؤدي ذلك إلى ارتخاء العضلة العاصرة، مما يؤدي إلى تسرب البول حتى عندما لا تكون المثانة ممتلئة، وعندما يحدث العكس يتراكم السائل في المثانة ويصبح محملا بالبكتيريا الضارة التي قد تصعد إلى الكلى.

وأشارت الكاتبة إلى أن علاج التهاب المثانة يكون أسهل من علاج التهاب الحويضة (إصابة كلوية شديدة ومفاجئة) والكلية، وفي أخطر الحالات يتطور الالتهاب إلى تعفن دم يمكن أن يكون قاتلا، وتسبب العدوى أيضا التهابا في الجهاز البولي بأكمله يمكن أن يتطور ويسبب الألم وسلس البول اللذين يمكن أن يستمرا لفترة طويلة إذا تكررت العدوى.

الجلوس بشكل مريح على المرحاض أفضل نصيحة لمعالجة مشاكل المسالك البولية لدى الرجال والنساء (شترستوك)

الجراحة.. الحل الأخير

يعاني رجل واحد تقريبا من كل 5 رجال من صعوبة التبول بحلول سن الـ50، ويكون ذلك بسبب تضخم حجم غدة البروستاتا الذي يعيق عمل الإحليل ويمنع مرور البول.

أما بالنسبة للنساء فيمكن أن يظهر هذا النوع من الاضطرابات في حالات هبوط أعضاء الحوض الناجم عن ضعف قاعه.

وبالنسبة لكلا الجنسين يكمن الخطر في عدم إفراغ المثانة بشكل غير كامل، مما يؤدي إلى تراكم البكتيريا في المسالك البولية والتصاقها بجدار المثانة.

وعندما تعالج اضطرابات المسالك البولية في وقت مبكر يكون علاجها دون التدخل الجراحي ممكنا، ولا يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي إلا في الحالات القصوى.

العادات اليومية الصحية

إن الجلوس بشكل مريح على المرحاض أفضل نصيحة وأكثرها فعالية لمعالجة مشاكل المسالك البولية لدى الرجال والنساء على حد سواء، لأن ذلك يساعد على إرخاء عضلات البطن والحوض، مما يسهل تدفق البول ويفرغ المثانة من البول بسلاسة وبشكل كامل، فيقل خطر الإصابة بالعدوى الناجمة عن احتباس البول.

وتساعد هذه العادة على تجنب التبول المتكرر في الليل، ولا سيما إذا كنت تعاني من مشاكل في البروستاتا، وبالنسبة للنساء، قبل الجلوس بشكل مريح على مقعد المرحاض ينبغي في البداية الحرص على تطهيره ببعض المواد المعقمة، واتخاذ الوضعية الصحيحة، وسيكون من الأسهل بالنسبة لهن تنظيف أنفسهن (من الأمام إلى الخلف) لمنع وصول البكتيريا إلى المناطق الحساسة.

فضلا عن ذلك، ينبغي على النساء والرجال الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه، والتبول بانتظام لمنع تراكم البول في المثانة والتقليل من خطر تشكل الحصوات وظهور الالتهابات.