من يطهو طعامه باستخدام بعض الأطعمة الطازجة والصحية يقوي جهازه المناعي، ويحسن مزاجه، ويساعد جسمه في مقاومة العدوى الفيروسية. وإليكم بعض النصائح لتحقيق ذلك.

والتركيزعلى تناول بعض الأطعمة، وإن كان لا يحمي من الإصابة بالعدوى الفيروسية، فإنه يسهم في تقوية الجهاز المناعي في الجسم، وبالتالي مساعدة الجسم في التغلب على هذه العدوى.

وهذه الأطعمة تشمل:

الزنجبيل والكركم والفلفل الأسود والفليفلة الحارة

تحتوي هذه الأغذية على مواد مهدئة للالتهابات، كما نقل موقع دويتشه فيله.





يعد العدس بأنواعه غنيا بالزنك، وهو ضروري للجسم من أجل انقسام الخلايا؛ فمن الجيد أن يتم استبدال الخلايا المريضة، كما أنه لا يمكن لجهاز المناعة أن ينتج أجساما مضادة من دون الزنك.

ويحتوي العدس على السيلنيوم الذي يحمي خلايا الجلد والأغشية المخاطية، كما يحتوي على الحديد الضروي لنقل الأكسجين في الدم.

لحم الكبد والفطر والشوفان

نخالة القمح وبذور اليقطين

وهي كلها أطعمة غنية بالزنك والحديد.

– البصل والثوم

يحتوي البصل والثوم على مركب أليسين (Allicin)، وهو مركب يرفع قدرة الجسم على إنتاج الإنزيمات التي تحمي الخلايا من هجمات الجذور الحرة، لأن هذه الجذور تستطيع تدمير الخلايا.





حبوب الكتان

غنية بالألياف الغذائية، وهذه الألياف لا تعطي إحساسا بالشبع فقط، بل مفيدة للنبيت الجرثومي المعوي (الفلورا المعوية). خاصة إذا علمنا أن 80% من الخلايا المناعية موجودة في الأمعاء.

القرنبيط والبروكولي

هما غنيان بفيتامين "سي" (C) الضروري لعمل جهاز المناعة، كما أن القرنبيط غني بالحديد وحمض الفوليك (وهو أحد فيتامينات بي)، وكلاهما ضروري لإنتاج الدم، أما البروكولي فغني بالسيلنيوم.

– الجزر والشمر وزيت الكتان والفجل والزبادي

تعد هذه أطعمة كلها مفيدة لجهاز المناعة أيضا.





ختاما يجب الانتباه من الملح؛ لأن الإكثار منه يمكن أن يثبط عمل جهاز المناعة، حسب إحدى الدراسات.