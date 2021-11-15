شهدت أسوان في مصر هجمات للعقارب بعد أن دفعتها السيول التي نتجت عن الأمطار إلى الخروج من جحورها، فما الإسعافات الأولية للدغة العقرب؟ وما هي الطريقة الصحيحة للتصرف عند التعرض لذلك؟

ووقع مئات من سكان أسوان (جنوبي مصر) ضحايا للدغات العقارب، وتضاربت الأرقام الرسمية بشأن المتوفين والمصابين منهم، حيث يدور الرقم الإجمالي للمصابين المؤكدين بلدغات العقارب حول 500 إصابة، وفق تقرير للجزيرة نت.

ونقدم هنا التوصيات حول الإسعافات الأولية للدغات العقارب، وذلك وفق عدة مصادر، أولها وزارة الصحة المصرية.

البروتوكول العلاجي الخاص للتعامل مع لدغة العقرب

قامت بوابة الخدمات العلاجية في وزارة الصحة والسكان المصرية بتعميم بروتوكول التعامل الخاص مع حالات لدغ الثعبان والعقرب، وذلك استرشادا بأحدث ما ورد في بروتوكول مركز السموم بكلية الطب في جامعة عين شمس وبروتوكول مركز السموم بكلية الطب في جامعة المنوفية، وتم تعميمه على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للقطاع العلاجي، وهذا رابط النسخة الإلكترونية منه.

عقارب تلدغ العشرات وتتسبب بوفيات بعد حالة جوية نادرة شهدتها محافظة أسوان في #مصر pic.twitter.com/S1C8i0Goja — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 13, 2021

ووفقا للبروتوكول فإن الإسعافات الأولية للدغة العقرب تشمل:

طمأنة المصاب ومحاولة إبقائه هادئا

إزالة ذنب العقرب إن وجد باستخدام جسم مسطح وليس حادا، مع مراعاة عدم استخدام ملقط لأنه يتسبب في عصر مكان الإصابة وزيادة إفراز السم للدورة الدموية.

غسل مكان الإصابة بالماء والصابون مع إزالة الخواتم والساعة والحلي من مكان الإصابة لاحتمال تورمه

يمكن استخدام رباط شاش أعلى المكان، مع مراعاة أن يتم ربطه بخفة بحيث يغلق الوريد فقط وليس الشريان، لتفادي إحداث قصور في الإمداد الدموي للأجزاء التي أسفل مكان الإصابة.

استخدام ثلج ملفوف بالقماش على مكان الإصابة لمدة 10 دقائق ثم إزالته لمدة 10 دقائق أخرى مع التكرار لتفادي حدوث تورم بمكان الإصابة ولتقليل إفراز السم في الدورة الدموية

عدم استخدام أي مسكنات إلا بعد استشارة الطبيب

تسجيل العلامات الحيوية للمصاب، خاصة النبض والتنفس وضغط الدم.

ويقدم البروتوكول إرشادات تفصيلية للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية حول متى يتم استخدام مصل سم العقرب والأدوية الأخرى التي تعطى وفق الأعراض.

البروتوكول العلاجي للتعامل مع حالات لدغة العقرب (بوابة الخدمات العلاجية في وزارة الصحة والسكان المصرية)

من جهته، يقدم الدكتور كارل إلسر في موقع كليفلاند كلينك النصائح التالية للتعامل مع لدغات العقارب:

1- ابق هادئا

2- لا تمتص السم

هل تشعر بالصدمة؟ أفلام المغامرات والأكشن كذبت عليك، إذ يمنع مص سم العقرب، ويقول الدكتور إلسر "بالتأكيد، لا تحاول شفط السم أو إجراء شق فوق اللدغة لإخراج السم أو أي شيء من هذا القبيل".

ليس لهذه العلاجات المزعومة تأثير إيجابي على لدغة العقرب، ويمكن أن تعرضك في الواقع لبكتيريا إضافية وزيادة احتمالية الإصابة بالعدوى.

3- ابتعد عن المكان

غالبا ما توجد العقارب مختبئة في الشقوق وتحت الصخور والأشجار وغيرها، كما أنها تشق طريقها أحيانا داخل المنازل والمباني الأخرى، وعند تعرضك للدغة تأكد من إبعاد نفسك عن العقرب الذي أصابك ومن احتمالية وجود عقارب أخرى بالقرب منك.

4- راجع الطبيب

مع أن معظم لسعات العقارب ليست قاتلة ولكن نظرا لعدم وجود طريقة حقيقية لمعرفة مقدار السم الذي تناولته فمن الأفضل مراجعة الطبيب.

ويقول الدكتور إلسر "هناك درجات مختلفة من شدة رد الفعل تجاه لسعات العقارب، ومن الصعب معرفة ما إذا كان سيتطور إلى شيء أسوأ أم لا، إذا كانت اللدغة أكثر من مجرد ألم موضعي خفيف إلى متوسط عليك الذهاب إلى مؤسسة طبية لتقييمها".





متى تطلب المساعدة بعد لدغة العقرب؟

بعض لسعات العقارب تسبب ألما بسيطا، في حين أن البعض الآخر له تأثير أكبر على الجسم، إذا كنت تعاني من خدر أو صعوبة في التنفس أو البلع أو تداخل في الكلام أو أي مشاكل صحية أخرى غير معتادة فاطلب المساعدة الطبية الفورية.

"اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ وأخبره أن عقربا قد لدغك" كما ينصح الدكتور إلسر الذي أوضح أن "معيار المراقبة هو 4 ساعات للتأكد من أن الأمر لا يتطور إلى شيء أسوأ".

تفاعل في مواقع التواصل

وتداولت الصفحات الطبية والإخبارية المحلية في مصر نصائح للتعامل مع لدغات العقارب والثعابين بالتزامن مع الحدث، وفق ما رصدت وحدة سند للتحقق في شبكة الجزيرة.

ووجه الأطباء نصائح طبية، أبرزها الابتعاد عن الجدران وعدم السير حافيا، والمداومة على تنظيف المفروشات وفحص الملابس، وقالت الطبيبة صفاء عبد الظاهر إنه يجب "المحافظة على أن يكون الطرف المصاب أسفل مستوى القلب، ولا ينصح بتشريط الجزء المصاب باستخدام آلة حادة".

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بالتوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية في حال التعرض للدغ العقرب لتلقي اللقاح، موضحة أن الأعراض تتمثل في الشعور بألم شديد في موضع اللدغ، بالإضافة إلى أعراض التسمم التي تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق والقيء والإسهال.