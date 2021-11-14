ما هو اختبار الحمل؟ وما أنواع اختبارات الحمل؟ وما مدى دقتها؟ وما أفضل وقت لإجراء فحص الحمل المنزلي؟ الإجابات في هذا التقرير.

ما هو فحص الحمل؟

يقيس اختبار الحمل هرمونا في الجسم يسمى "موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية" (human chorionic gonadotropin) "إتش سي جي" (HCG). و"إتش سي جي" هو هرمون ينتج أثناء الحمل، ويظهر في دم وبول المرأة الحامل في وقت مبكر بعد 10 أيام من الإخصاب، وذلك وفقا لقاعدة بيانات "ميدلاين بلاس" (MedlinePlus) التابعة للمكتبة الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.

كيف يعمل اختبار الحمل؟

عند إجراء اختبار الحمل، فإنه يبحث عن كمية موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية "إتش سي جي" في جسمك. ويمكنك العثور على "إتش سي جي" في البول أو الدم. ومع ذلك، فإن هذه المادة الكيميائية تحتاج إلى وقت لتتراكم في جسمك، مما قد يؤدي إلى أن نتيجة اختبار الحمل المبكرة جدا سلبية، وذلك وفقا لموقع "كليفلاند كلينك" (Cleveland Clinic).

في كل يوم من أيام الحمل المبكرة، سوف ينتج جسمك المزيد من هرمون الحمل. مع مرور الأسابيع، سيكون لديك المزيد والمزيد من "إتش سي جي" في جسمك، مما يزيد من احتمالية ظهور اختبار الحمل على أنه إيجابي.

تعمل اختبارات الحمل من خلال التفاعل مع كمية هرمون "إتش سي جي" في البول أو الدم. وفي اختبار البول تكتشف قطعة من الورق التفاعلي هرمون "إتش سي جي". وقد يظهر هذا بعد ذلك علامة زائد أو خطوط عمودية مزدوجة أو حتى كلمة "حامل".

وستظهر الاختبارات المختلفة نتيجة إيجابية بطرق فريدة. اقرئي التعليمات التي تأتي مع الاختبار لتعرف كيف ستبدو النتيجة الإيجابية.

كيف يتم إجراء الاختبار؟

يتم إجراء اختبار الحمل باستخدام الدم أو البول.

ما هو اختبار الحمل المنزلي؟

تحليل الحمل المنزلي هو اختبار بول للحمل يجرى عن طريق وضع قطرة من البول على شريط الفحص.

ما أنواع اختبارات الدم للحمل؟

الاختبار النوعي، الذي يقيس ما إذا كان هرمون "إتش سي جي" موجودا أم لا.

الاختبار الكمي، والذي يقيس مقدار وجود "إتش سي جي".

ويتم إجراء فحص الدم عن طريق سحب أنبوب دم واحد وإرساله إلى المختبر.

كيف يتم اختبار البول للحمل؟

غالبا ما يتم إجراء اختبار "إتش سي جي" في البول عن طريق وضع قطرة من البول على شريط كيميائي مجهز. ويستغرق الأمر من دقيقة إلى دقيقتين للحصول على نتيجة.

ما فعالية فحص الحمل المنزلي؟

وفقا لمعظم الشركات المصنعة، تكون اختبارات الحمل في المنزل فعالة بنسبة 99% عند استخدامها وفقا للتعليمات. وهذا هو نفس معدل الدقة تقريبا لاختبارات البول التي يتم إجراؤها في مكتب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. وتتوفر هذه الاختبارات في معظم الصيدليات أو محلات البقالة ولا تحتاج إلى وصفة طبية. ومن المهم قراءة التعليمات الواردة في هذه الاختبارات قبل إجرائها.

ما خطوات تحليل الحمل المنزلي؟

عندما تذهبين لإجراء اختبار الحمل في المنزل، ستضعين عادة قطرة إلى عدة قطرات من البول على شريط كيميائي مجهز أو ضعي الشريط في مجرى البول. تم تصميم الشريط خصيصا للكشف عن "إتش سي جي". وبالنسبة للعديد من هذه الاختبارات، يمكن اكتشاف "إتش سي جي" في البول بعد حوالي 10 أيام من "الإخصاب" (conception).

ما أفضل وقت لإجراء اختبار الحمل؟

أفضل وقت هو الصباح، إذ ينصح باستخدام بولك الأول في الصباح عندما يكون ذلك ممكنا. هذا هو الوقت من اليوم الذي تكون فيه مستويات "إتش سي جي" الخاصة بك هي الأكثر تركيزا ويمكن اكتشافها بسهولة. إذا قمت بذلك في وقت آخر من اليوم، فحاولي أن تتأكدي من بقاء البول في مثانتك لمدة 4 ساعات على الأقل.

هل من نصائح معينة قبل إجراء اختبار الحمل المنزلي؟

عدم شرب كميات كبيرة من السوائل قبل إجراء اختبار الحمل. حيث يعتقد الكثير من الناس أن هذا سيزيد من حجم البول، ولكن يمكن أيضا أن يخفف مستويات هرمون الحمل.

قراءة الإرشادات التي تأتي مع الاختبار جيدا قبل بدء الاختبار، واتباع كل خطوة بدقة.

أي الاختبارين أدق.. اختبار الحمل عن طريق البول أو الدم؟

تعتبر اختبارات الدم أكثر حساسية بقليل من اختبارات البول، لأنها يمكن أن تكتشف مستويات صغيرة جدا من "إتش سي جي". هذا يعني أنه يمكن تقديم إجابة أكثر دقة في وقت مبكر جدا من الحمل في غضون 9 إلى 12 يوما بعد الحمل.

متى يجب إجراء اختبار الحمل؟

إذا كنت تعتقدين أنك قد تكونين حاملا، فمن الجيد إجراء اختبار والتأكد من ذلك. وإذا كنت حاملا، فسوف تحتاجين إلى بدء رعاية ما قبل الولادة. ويمكن أن تختلف اختبارات الحمل المنزلية في الوقت الذي تكتشف فيه الحمل مبكرا. وفي كثير من الحالات، قد تحصلين على نتيجة إيجابية من اختبار منزلي في وقت مبكر بعد 10 أيام من الحمل.

اختبار الحمل المنزلي غير مكلف (غيتي)

ما مزايا استخدام اختبار الحمل المنزلي؟

غير مكلف.

سهل الاستخدام.

يوفر الاختبارات المنزلية النتائج بسرعة.

وفقا لمصنعي أدوات الحمل، فإن معظم اختبارات الحمل في المنزل تكون دقيقة بنسبة 97% إلى 99% عند استخدامها وفقا للتعليمات. ويمكن الوثوق بالنتائج الإيجابية، ولكن يمكنك الحصول على نتيجة سلبية كاذبة في وقت مبكر جدا من الحمل.

بالمقابل تميل اختبارات الدم إلى أن تكون أكثر تكلفة، وبالنسبة للعديد من النساء، قد يكون انتظار الموعد أمرا صعبا. وتسمح لك الاختبارات المنزلية بمعرفة ما إذا كنت حاملا بعد فترة وجيزة من الحمل.

هل جميع طرق اختبار الحمل في المنزل متشابهة؟

معظم ماركات اختبارات الحمل في المنزل موثوقة. وعلى الرغم من أن طريقة الاختبار الدقيقة لاختبارات الحمل المختلفة يمكن أن تختلف من نوع إلى آخر؛ فإنها تبحث كلها عن هرمون "إتش سي جي" في جسمك.

هل توجد أي أدوية يمكن أن تغير نتيجة اختبار الحمل الخاص بي؟

بالنسبة للجزء الأكبر، لا تغير الأدوية نتائج اختبار الحمل. والسبب الرئيسي وراء نتيجة سلبية كاذبة (أي أنك حامل ولكن الفحص يعطيك أنك غير حامل) هو الاختبار في وقت مبكر جدا. وقد تحصلين أيضا على نتيجة سلبية كاذبة إذا استخدمت اختبار منزلي بشكل غير صحيح. من المهم اتباع الإرشادات الموجودة على مجموعة الاختبار الخاصة بك للتأكد من حصولك على نتيجة دقيقة.

ومع ذلك، فإن أدوية الخصوبة هي استثناء واحد. ويمكن أن تسبب هذه الأدوية أحيانا نتيجة إيجابية زائفة في اختبار الحمل. إذا كنت تتناولين أدوية الخصوبة، فتواصلي مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن نتائجك للتأكد من أنها دقيقة.