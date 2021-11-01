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حبوب الجلوكوز.. هل تكبح الشعور بالجوع خلال السير لفترة طويلة؟

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خبراء التغذية ينصحون بالشطائر بدلا من حبوب الجلوكوز قبل ممارسة رياضات مثل السير وركوب الدراجات (الأناضول)
1/11/2021

قبل الشروع في رحلة طويلة سيرا على الأقدام أو بالدراجة الهوائية، يفضل بعض الأشخاص أن يأخذوا معهم كمية من حبوب الديكستروز أو الجلوكوز، لاستخدامها في حالة أنهم بدؤوا يشعرون بفقدان الطاقة قبل الوصول إلى نهاية الطريق.

ولكن الخبراء يقولون إن هذا صديق زائف ويجب تجنبه خلال السير أو قيادة الدراجة الهوائية حتى إذا ما بدا أنه ملاذ أخير يمكن أن ينقذك يوما ما.

وهذا لأن هذا السكر البسيط لن يشعرك بالامتلاء ولكن سوف يجعلك أكثر جوعا، إذ إنه في البداية يتسبب في رفع مستوى سكر الدم بشكل حاد ثم يتراجع فجأة، ما يجعل مستخدمه ينهار بشكل أكبر.

وبالنسبة للرحلات باستخدام الدراجات الهوائية والسير لمسافة طويلة، يفضل أخذ المزيد من الشطائر، حيث إنها سوف تشعر الجسم بالامتلاء بإمداده بالكربوهيدرات سريعة المفعول.

بعض الإضافات سوف تساعد في إمداد الجسم بالطاقة، ولكن يجب الابتعاد عن الأشياء الحساسة تجاه الحر. وهذا ينطبق على السمك واللحم البارد وبعض أنواع الجبن حيث إن كل ما سبق يمكن أن يطور جراثيم بسرعة.

ويمكن تجربة أخذ بعض الفواكه والخضروات الطازجة، مثل مزيج من الطماطم والخيار وبعض الجزر، التي يسهل حملها وأكلها. أما الفواكه المجففة أو الموز وبعض العنب فسوف تشبع أي اشتهاء للحلوى.

كما أن المكسرات وجبة خفيفة جيدة. ويجب عدم نسيان قنينة الماء الممتلئة عن آخرها. وإذا ما كان المرء يريد احتساء عصير بدلا من الماء، فيفضل تخفيفه قليلا لخفض ما يتم استهلاكه من السكر الذي تكون كميته كبيرة في العصير.

ويكون المزيج الجيد كالتالي: قدر من العصير وما يفوقه 3 مرات من الماء.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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