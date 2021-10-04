Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
صحة

كيف تحمي نفسك خلال إعصار شاهين؟

يتسبب سقوط وتطاير الحطام في معظم الوفيات والإصابات أثناء الإعصار. ورغم عدم وجود مكان آمن تماما أثناء الإعصار، فإن بعض المواقع أكثر أمانا من غيرها.

د. أسامة أبو الرُّب
4/10/2021

كيف تحمي نفسك خلال إعصار شاهين؟ وما العلامات التي تدل على اقتراب إعصار؟ وما أفضل الأماكن للاختباء وأخذ حماية؟ الإجابات في هذا التقرير.

ووصل الإعصار المداري شاهين إلى اليابسة في سلطنة عُمان أمس الأحد، ودفعت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة المصاحبة السلطات إلى إجلاء سكان المناطق الساحلية، كما أجّلت الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مسقط.

وقالت السلطات العمانية إن الإعصار مصحوب برياح تتراوح سرعتها بين 120 و150 كيلومترا في الساعة، وإنه دفع بأمواج يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن مركز العاصفة الذي يشهد أكثر تقلبات الطقس حدة، ضرب محافظة الباطنة الجنوبية. كما ضربت عين الإعصار اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق.

 

ووفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية تضرب بعض الأعاصير بسرعة دون وقت محدد، ولكن قد تدل علامات الطقس التالية على اقتراب إعصار:

  • سماء مظلمة أو بلون أخضر
  • وجود سحب كبيرة ومظلمة
  • برد كبير الحجم
  • هدير بصوت عال

إذا لاحظت أيا من هذه الأمور، احم نفسك على الفور، وتابع محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية أولا بأول.

وتقدم المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية النصائح التالية للبقاء في أمان أثناء الإعصار:

  • قم بإعداد خطة ومجموعة أدوات للطوارئ، وكن على دراية بظروف الطقس أثناء العواصف الرعدية، واعرف أفضل الأماكن للإيواء في الداخل والخارج، واحم رأسك دائما.
  • كن مستعدا، جهز بطاريات جديدة وجهاز تلفزيون يعمل بواسطة بطارية، أو راديو، أو جهاز متصل بالإنترنت للاستماع إلى أحدث المعلومات عن الطقس والطوارئ.
  • جهز خطة طوارئ بما في ذلك الوصول إلى ملجأ آمن لنفسك ولأسرتك.
  • توفير الماء والأغذية والأدوية.
  • تحضير قائمة بالمعلومات المهمة، بما في ذلك أرقام الهواتف.
  • تأكد من أن أطفالك يعرفون ما الإعصار، وما ساعات الإعصار والتحذيرات.
  • لحماية نفسك وعائلتك من الأذى أثناء الإعصار، انتبه جيدا لظروف الطقس المتغيرة في منطقتك. إذا كنت تعلم أنه من المتوقع حدوث عواصف رعدية، فتابع محطات الراديو والتلفزيون المحلية.

يتسبب سقوط وتطاير الحطام في معظم الوفيات والإصابات أثناء الإعصار. وعلى الرغم من عدم وجود مكان آمن تماما أثناء الإعصار، فإن بعض المواقع أكثر أمانا من غيرها، مثل:

  • اذهب إلى الطابق السفلي أو غرفة داخلية من دون نوافذ في الطابق السفلي (الحمام، الخزانة، المدخل المركزي).
  • إذا أمكن، تجنب الاحتماء بغرفة بها نوافذ.
  • لمزيد من الحماية، احصل على شيء قوي (طاولة ثقيلة أو منضدة عمل). غط جسمك ببطانية أو كيس نوم أو مرتبة. احم رأسك بأي شيء متاح.
  • لا تبقى في منزل متنقل.
  • إذا كنت في الخارج أو في منزل متنقل، فابحث عن مبنى قريب، ويفضل أن يكون به قبو. إذا كنت في سيارة، فلا تحاول تجاوز الإعصار ولكن بدلا من ذلك ابحث عن أقرب مبنى.

 

من جهتها نشرت هيئة الطيران المدني العمانية مجموعة إرشادات، منها:

  • التأكد من سلامة مبنى المنزل، وتعزيز الأبواب والنوافذ وإغلاقها بإحكام مع تدعيمها بألواح خشبية.
  • تحديد مكان آمن داخل المنزل ليكون ملجأ لك ولعائلتك.
  • ملء خزانات وقود السيارات وصهاريج المياه.
  • الاحتفاظ بمذياع وبطاريات احتياطية للحصول على آخر تحديثات الطقس والإشعارات والتحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.
  • التخفيف من حجم الأشجار المجاورة للمنزل وغيرها من الأشياء غير الثابتة تجنبا لوقوعها أو تطايرها.
  • التحقق من حقيبتي الإسعاف والطوارئ.
  • تجنب الانسياق وراء الشائعات، واحرص على أخذ المعلومة من المصادر الرسمية المعتمدة.
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

دراسة تربط انشقاق سقف الحلق بمورثات جينية

تعرّف باحثون بكلية طب أسنان جامعة بتسبرغ الأميركية سلسلة من طفرات وراثية يبدو أن لها صلة بزيادة مخاطر الإصابة بانشقاق سقف الحلق وتشوهات الفم والأسنان، وتعرض فريق البحث لتحديات جمة أثناء جمعه لبيانات الدراسة التي استغرقت ثلاث سنوات.

7/10/2008

التغيرات المناخية أكبر تحديات الصحة العالمية

تحتفل منظمة الصحة العالمية هذا العام بعيدها الستين، وبدلا من الإسهاب في ما تسميه نجاحاتها بمكافحة الأوبئة والأمراض في الدول الفقيرة فضلت المدير العام للصحة العالمية مارغريت تشان النظر للمستقبل وما يحمله من مخاطر صحية محدقة بالبشرية والتحديات المرتبطة بها.

8/4/2008

ثاني أكسيد الكربون يتسبب بوفاة المئات سنويا في أميركا

ربطت دراسة طبية أميركية حديثة بين التلوث الناجم عن غاز ثاني أكسيد الكربون ووفاة المئات في سن مبكرة سنويا في الولايات المتحدة. وأوضحت الدراسة أنه بسبب ارتفاع حرارة الجو الناجم عن ثاني أكسيد الكربون فإن معدل الوفيات السنوي في العالم سيزداد هذا القرن.

5/1/2008
المزيد من صحة

دراستان: كورونا أصبح يطير في الهواء بفعالية أكبر

هل يؤدي تناول حليب الصويا والتوفو إلى سرطان الثدي؟

أعراض فقر الدم وعلاجه

مولنوبيرافير.. دواء جديد يخفض احتمال نقل مرضى كورونا إلى المستشفيات أو وفاتهم بـ50%

الأكثر قراءة

مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه السلام بحادث سير مروع في السويد

فيلكس يخضع لحماية الشرطة منذ عام 2007 (رويترز)

بالفيديو- “ليس الهدف الأول” و”أثبت خطأنا”.. إشادة عالمية بصلاح بعد هدفه المارادوني وتلاعبه بسيتي

صلاح لحظة تسجيله الهدف الرائع (غيتي)
مقالات

المسيحية ديانةً رسميةً

(رويترز)
logo

كيف هزمت فلسطين نابليون عند أسوار عكَّا؟