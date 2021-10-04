يتسبب سقوط وتطاير الحطام في معظم الوفيات والإصابات أثناء الإعصار. ورغم عدم وجود مكان آمن تماما أثناء الإعصار، فإن بعض المواقع أكثر أمانا من غيرها.

كيف تحمي نفسك خلال إعصار شاهين؟ وما العلامات التي تدل على اقتراب إعصار؟ وما أفضل الأماكن للاختباء وأخذ حماية؟ الإجابات في هذا التقرير.

ووصل الإعصار المداري شاهين إلى اليابسة في سلطنة عُمان أمس الأحد، ودفعت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة المصاحبة السلطات إلى إجلاء سكان المناطق الساحلية، كما أجّلت الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مسقط.

وقالت السلطات العمانية إن الإعصار مصحوب برياح تتراوح سرعتها بين 120 و150 كيلومترا في الساعة، وإنه دفع بأمواج يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن مركز العاصفة الذي يشهد أكثر تقلبات الطقس حدة، ضرب محافظة الباطنة الجنوبية. كما ضربت عين الإعصار اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق.

ووفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية تضرب بعض الأعاصير بسرعة دون وقت محدد، ولكن قد تدل علامات الطقس التالية على اقتراب إعصار:

سماء مظلمة أو بلون أخضر

وجود سحب كبيرة ومظلمة

برد كبير الحجم

هدير بصوت عال

إذا لاحظت أيا من هذه الأمور، احم نفسك على الفور، وتابع محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية أولا بأول.

وتقدم المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية النصائح التالية للبقاء في أمان أثناء الإعصار:

قم بإعداد خطة ومجموعة أدوات للطوارئ، وكن على دراية بظروف الطقس أثناء العواصف الرعدية، واعرف أفضل الأماكن للإيواء في الداخل والخارج، واحم رأسك دائما.

كن مستعدا، جهز بطاريات جديدة وجهاز تلفزيون يعمل بواسطة بطارية، أو راديو، أو جهاز متصل بالإنترنت للاستماع إلى أحدث المعلومات عن الطقس والطوارئ.

جهز خطة طوارئ بما في ذلك الوصول إلى ملجأ آمن لنفسك ولأسرتك.

توفير الماء والأغذية والأدوية.

تحضير قائمة بالمعلومات المهمة، بما في ذلك أرقام الهواتف.

تأكد من أن أطفالك يعرفون ما الإعصار، وما ساعات الإعصار والتحذيرات.

لحماية نفسك وعائلتك من الأذى أثناء الإعصار، انتبه جيدا لظروف الطقس المتغيرة في منطقتك. إذا كنت تعلم أنه من المتوقع حدوث عواصف رعدية، فتابع محطات الراديو والتلفزيون المحلية.

يتسبب سقوط وتطاير الحطام في معظم الوفيات والإصابات أثناء الإعصار. وعلى الرغم من عدم وجود مكان آمن تماما أثناء الإعصار، فإن بعض المواقع أكثر أمانا من غيرها، مثل:

اذهب إلى الطابق السفلي أو غرفة داخلية من دون نوافذ في الطابق السفلي (الحمام، الخزانة، المدخل المركزي).

إذا أمكن، تجنب الاحتماء بغرفة بها نوافذ.

لمزيد من الحماية، احصل على شيء قوي (طاولة ثقيلة أو منضدة عمل). غط جسمك ببطانية أو كيس نوم أو مرتبة. احم رأسك بأي شيء متاح.

لا تبقى في منزل متنقل.

إذا كنت في الخارج أو في منزل متنقل، فابحث عن مبنى قريب، ويفضل أن يكون به قبو. إذا كنت في سيارة، فلا تحاول تجاوز الإعصار ولكن بدلا من ذلك ابحث عن أقرب مبنى.

من جهتها نشرت هيئة الطيران المدني العمانية مجموعة إرشادات، منها: