الأميركيان ديفيد جولياس وأرديم باتابوتيان يفوزان بنوبل للطب لاكتشافهما مستقبلات الحرارة واللمس

تم منح جائزة نوبل 2021 في علم وظائف الأعضاء أو الطب لكل من ديفيد جولياس وأرديم باتابوتيان لاكتشافاتهما مستقبلات درجة الحرارة واللمس، وفق ما أعلنت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا في مؤتمر صحفي وفي بيان نشر في الموقع أيضا.

وقال البيان الصحفي إن قدرتنا على الشعور بالحرارة والبرودة واللمس ضرورية للبقاء وتدعم تفاعلنا مع العالم من حولنا. في حياتنا اليومية نأخذ هذه الأحاسيس كأمر مسلم به، ولكن كيف تبدأ النبضات العصبية بحيث يمكن إدراك درجة الحرارة والضغط؟ تمت الإجابة على هذا السؤال من قبل الفائزيْن بجائزة نوبل لهذا العام.

وأضاف البيان أن ديفيد جولياس استخدم الكابسيسين، وهو مركب لاذع من الفلفل الحار الذي يسبب الإحساس بالحرقان، لتحديد جهاز استشعار في النهايات العصبية للجلد يستجيب للحرارة.

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

