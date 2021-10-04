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الأميركيان ديفيد جولياس وأرديم باتابوتيان يفوزان بنوبل للطب لاكتشافهما مستقبلات الحرارة واللمس

4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202101:30 PM (مكة المكرمة)

تم منح جائزة نوبل 2021 في علم وظائف الأعضاء أو الطب لكل من ديفيد جولياس وأرديم باتابوتيان لاكتشافاتهما مستقبلات درجة الحرارة واللمس، وفق ما أعلنت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا في مؤتمر صحفي وفي بيان نشر في الموقع أيضا.

وقال البيان الصحفي إن قدرتنا على الشعور بالحرارة والبرودة واللمس ضرورية للبقاء وتدعم تفاعلنا مع العالم من حولنا. في حياتنا اليومية نأخذ هذه الأحاسيس كأمر مسلم به، ولكن كيف تبدأ النبضات العصبية بحيث يمكن إدراك درجة الحرارة والضغط؟ تمت الإجابة على هذا السؤال من قبل الفائزيْن بجائزة نوبل لهذا العام.

وأضاف البيان أن ديفيد جولياس استخدم الكابسيسين، وهو مركب لاذع من الفلفل الحار الذي يسبب الإحساس بالحرقان، لتحديد جهاز استشعار في النهايات العصبية للجلد يستجيب للحرارة.

واستخدم أرديم باتابوتيان الخلايا الحساسة للضغط لاكتشاف فئة جديدة من المستشعرات التي تستجيب للمنبهات الميكانيكية في الجلد والأعضاء الداخلية. أطلقت هذه الاكتشافات المتقدمة أنشطة بحثية مكثفة أدت إلى زيادة سريعة في فهمنا لكيفية استشعار نظامنا العصبي للحرارة والبرودة والمحفزات الميكانيكية. حدد الفائزان بالجائزة الروابط الحاسمة المفقودة في فهمنا للتفاعل المعقد بين حواسنا والبيئة.

ولد ديفيد جوليوس عام 1955 في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. حصل على درجة الدكتوراه في عام 1984 من جامعة كاليفورنيا ببيركلي، وكان زميل ما بعد الدكتوراه في جامعة كولومبيا في نيويورك. يعمل جوليوس أستاذا في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو منذ عام 1989 حيث الآن.

وقال البيان إن أرديم باتابوتيان ولد عام 1967 في بيروت بلبنان. وخلال شبابه انتقل من بيروت إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية وحصل على الدكتوراه في عام 1996 من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بأسادينا. وكان زميلا لما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو منذ عام 2000، هو عالم في سكريبس ريسيرتش، لا جولا Scripps Research, La Jolla، كاليفورنيا حيث يعمل الآن أستاذا.

ومنحت جائزة نوبل للطب 2020 إلى بحث مرتبط بالفيروسات، وهو فيروس التهاب الكبد الوبائي سي.

يستمر موسم نوبل مع جائزة الفيزياء غدا الثلاثاء والكيمياء بعد غد الأربعاء، تليهما الآداب الخميس والسلام الجمعة المقبلة، على أن ينتهي بمنح جائزة الاقتصاد الاثنين الموافق 11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وتبلغ قيمة جوائز نوبل هذا العام 10 ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

المصدر : الفرنسية + مواقع إلكترونية

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