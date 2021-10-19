الاكتئاب مرض يصيب الرجال والنساء والكبار والصغار، ولكنه عند الرجال له أعراض مميزة، وكذلك أسباب، فما هي؟

قالت الجمعية الألمانية للطب ‫النفسي والعلاج النفسي وطب الأعصاب إن اكتئاب الرجل له أسباب عدة، ‫تتمثل في:

التقدم في العمر.

الإحساس بدنو الأجل.

الوحدة.

فقدان شخص عزيز ‫كالزوجة أو أحد الأبناء.

فقدان مصدر الدخل المادي.





‫وأوضحت الجمعية أن هناك بعض العلامات المميزة التي تنذر بالاكتئاب لدى ‫الرجل، وهي:

الاستغراق في العمل.

الإفراط في ممارسة الرياضة.

‫الوقوع فريسة لإدمان المخدرات والخمور.

السلوك ‫المتهور.

التصرفات العدوانية أو المحفوفة بالمخاطر.

‫وأضافت الجمعية أنه إلى جانب هذه العلامات المميزة، هناك أعراض أخرى عامة‫ تنقسم إلى جسدية ونفسية، مشيرة إلى أن الأعراض الجسدية تتمثل في:

الصداع ‫المستمر.

آلام العضلات.

آلام الظهر.

الدوار المستمر.

اضطرابات النوم.

‫بينما تتمثل الأعراض النفسية في:

الحزن.

الكآبة.

القلق.

فقدان الدوافع.

تراجع الثقة بالنفس.

الانهزامية.

اليأس.





‫وأوصت الجمعية الأشخاص المحيطين بالرجل الذي تظهر عليه هذه الأعراض، أن يشجعوه على استشارة طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن، للخضوع للعلاج ‫النفسي قبل فوات الأوان وتفاقم الحالة والإقدام على أفعال خطيرة كإيذاء ‫النفس أو الانتحار.

‫وأشارت الجمعية إلى أن أولى خطوات العلاج هي تحديد السبب الحقيقي الكامن ‫وراء الاكتئاب.

وإلى جانب العلاج الدوائي، يلعب العلاج السلوكي ‫المعرفي دورا مهما في مواجهة الاكتئاب؛ حيث إنه يساعد المريض على التغلب ‫على الموقف الحياتي الجلل الذي أدى إلى إصابته بالاكتئاب، ومن ثم ‫العودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي، يحدوه الأمل والتفاؤل والنظرة ‫الإيجابية للحياة.