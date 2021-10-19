تتسبب الأحوال الجوية السيئة خلال فصل الشتاء في اعتلال المزاج والشعور بالكآبة فيما يعرف باكتئاب الشتاء، غير أن استمرار هذه المشاعر قد يشير إلى الإصابة باكتئاب حقيقي يستلزم الخضوع للعلاج.
مرض يصيب الرجل وقد يسببه الإحساس بدنو الأجل.. ما هو؟
الاكتئاب مرض يصيب الرجال والنساء والكبار والصغار، ولكنه عند الرجال له أعراض مميزة، وكذلك أسباب، فما هي؟
قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي والعلاج النفسي وطب الأعصاب إن اكتئاب الرجل له أسباب عدة، تتمثل في:
- التقدم في العمر.
- الإحساس بدنو الأجل.
- الوحدة.
- فقدان شخص عزيز كالزوجة أو أحد الأبناء.
- فقدان مصدر الدخل المادي.
وأوضحت الجمعية أن هناك بعض العلامات المميزة التي تنذر بالاكتئاب لدى الرجل، وهي:
- الاستغراق في العمل.
- الإفراط في ممارسة الرياضة.
- الوقوع فريسة لإدمان المخدرات والخمور.
- السلوك المتهور.
- التصرفات العدوانية أو المحفوفة بالمخاطر.
وأضافت الجمعية أنه إلى جانب هذه العلامات المميزة، هناك أعراض أخرى عامة تنقسم إلى جسدية ونفسية، مشيرة إلى أن الأعراض الجسدية تتمثل في:
- الصداع المستمر.
- آلام العضلات.
- آلام الظهر.
- الدوار المستمر.
- اضطرابات النوم.
بينما تتمثل الأعراض النفسية في:
- الحزن.
- الكآبة.
- القلق.
- فقدان الدوافع.
- تراجع الثقة بالنفس.
- الانهزامية.
- اليأس.
وأوصت الجمعية الأشخاص المحيطين بالرجل الذي تظهر عليه هذه الأعراض، أن يشجعوه على استشارة طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن، للخضوع للعلاج النفسي قبل فوات الأوان وتفاقم الحالة والإقدام على أفعال خطيرة كإيذاء النفس أو الانتحار.
وأشارت الجمعية إلى أن أولى خطوات العلاج هي تحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الاكتئاب.
وإلى جانب العلاج الدوائي، يلعب العلاج السلوكي المعرفي دورا مهما في مواجهة الاكتئاب؛ حيث إنه يساعد المريض على التغلب على الموقف الحياتي الجلل الذي أدى إلى إصابته بالاكتئاب، ومن ثم العودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي، يحدوه الأمل والتفاؤل والنظرة الإيجابية للحياة.