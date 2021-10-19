Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
صحة

مرض يصيب الرجل وقد يسببه الإحساس بدنو الأجل.. ما هو؟

19/10/2021

الاكتئاب مرض يصيب الرجال والنساء والكبار والصغار، ولكنه عند الرجال له أعراض مميزة، وكذلك أسباب، فما هي؟

قالت الجمعية الألمانية للطب ‫النفسي والعلاج النفسي وطب الأعصاب إن اكتئاب الرجل له أسباب عدة، ‫تتمثل في:

  • التقدم في العمر.
  • الإحساس بدنو الأجل.
  • الوحدة.
  • فقدان شخص عزيز ‫كالزوجة أو أحد الأبناء.
  • فقدان مصدر الدخل المادي.

‫وأوضحت الجمعية أن هناك بعض العلامات المميزة التي تنذر بالاكتئاب لدى ‫الرجل، وهي:

  • الاستغراق في العمل.
  • الإفراط في ممارسة الرياضة.
  • ‫الوقوع فريسة لإدمان المخدرات والخمور.
  • السلوك ‫المتهور.
  • التصرفات العدوانية أو المحفوفة بالمخاطر.

‫وأضافت الجمعية أنه إلى جانب هذه العلامات المميزة، هناك أعراض أخرى عامة‫ تنقسم إلى جسدية ونفسية، مشيرة إلى أن الأعراض الجسدية تتمثل في:

  • الصداع ‫المستمر.
  • آلام العضلات.
  • آلام الظهر.
  • الدوار المستمر.
  • اضطرابات النوم.

بينما تتمثل الأعراض النفسية في:

  • الحزن.
  • الكآبة.
  • القلق.
  • فقدان الدوافع.
  • تراجع الثقة بالنفس.
  • الانهزامية.
  • اليأس.

‫وأوصت الجمعية الأشخاص المحيطين بالرجل الذي تظهر عليه هذه الأعراض، أن يشجعوه على استشارة طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن، للخضوع للعلاج ‫النفسي قبل فوات الأوان وتفاقم الحالة والإقدام على أفعال خطيرة كإيذاء ‫النفس أو الانتحار.

‫وأشارت الجمعية إلى أن أولى خطوات العلاج هي تحديد السبب الحقيقي الكامن ‫وراء الاكتئاب.

وإلى جانب العلاج الدوائي، يلعب العلاج السلوكي ‫المعرفي دورا مهما في مواجهة الاكتئاب؛ حيث إنه يساعد المريض على التغلب ‫على الموقف الحياتي الجلل الذي أدى إلى إصابته بالاكتئاب، ومن ثم ‫العودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي، يحدوه الأمل والتفاؤل والنظرة ‫الإيجابية للحياة.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

اكتئاب الشتاء قد ينذر باكتئاب حقيقي، خاصة إذا كان مصحوبا بالحزن الشديد واليأس والشعور بالذنب وإهمال الذات والدراسة أو العمل وإهمال الهوايات والعلاقات الاجتماعية. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn/dpa

‫كيف تفرق بين اكتئاب الشتاء والاكتئاب الحقيقي؟‬

تتسبب الأحوال الجوية السيئة خلال ‫فصل الشتاء في اعتلال المزاج والشعور بالكآبة فيما يعرف باكتئاب الشتاء، ‫غير أن استمرار هذه المشاعر قد يشير إلى الإصابة باكتئاب حقيقي يستلزم ‫الخضوع للعلاج.

Published On 1/2/2020

ما آثار فيروس كورونا على الصحة النفسية وهل تسبب الاكتئاب وتدفع للانتحار؟

ما آثار فيروس كورونا على الصحة النفسية؟ وهل هناك علاقة بينه وبين الاكتئاب أثناء فترة العدوى أو فترة ما بعد التعافي؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في هذا الحوار مع مستشار الطب النفسي الدكتور وليد سرحان.

Published On 3/3/2021
المزيد من صحة

هذه الفاكهة تقلل الكوليسترول وتحمي القلب

هذه أعراض العدوى بجرثومة شيغيلا

هذه أفضل علاجات السيلوليت

Cellulite

هذه علامات تدل على أنك على وشك الإصابة بالسكري

Healthy lifestyle, food and sport concept. Top view of diabetes tester set with athlete's equipment measuring tape green dumbbell, sport water bottles, fruit on bright green pastel background.
الأكثر قراءة
logo

الركود العظيم.. هل بدأت قوة الصين بالأفول؟

سيميوني رفض مصافحة كلوب بعد مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول.. فيديو لغضب الألماني من تجاهل الأرجنتيني

Champions League - Group B - Atletico Madrid v Liverpool

كورونا.. متحور جديد يثير القلق في بريطانيا وتقرير برلماني برازيلي يتهم الرئيس بالقتل بسبب تعامله مع الجائحة

سوريا.. 14 قتيلا و3 جرحى بتفجير حافلة جنود وسط دمشق

Roadside bomb attack in central Damascus