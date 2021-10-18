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صحة

أعراض جرثومة شيغيلا

د. أسامة أبو الرُّب
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202111:00 PM (مكة المكرمة)

جرثومة "شيغيلا" (shigella) (وتعرف أيضا باسم الشيغلا أو شيغيلة) هي مجموعة من البكتيريا التي تسبب داء الشيغيلات (Shigellosis)، وهي عدوى بكتيرية تصيب بطانة الأمعاء، وذلك وفقا لقاعدة بيانات "ميدلاين بلاس" (medlineplus) التابعة للمكتبة الوطنية الأميركية للطب.

هناك أنواع متعددة من بكتيريا الشيغيلا، بما في ذلك:

  • "الشيغيلا سوني" (Shigella sonnei) المعروفة أيضا باسم "الشيغيلا المجموعة دي" (group D shigella).
  • "الشيغيلا فلكسنري" (Shigella flexneri)، أو "الشيغيلا المجموعة بي" (group B shigella).
  • "الشيغيلا الزحارية" (Shigella dysenteriae)، أو "الشيغيلا المجموعة إيه" (group A shigella).

يقوم الأشخاص المصابون بالشيغيلا بإطلاقها في البراز، ويمكنهم نشر البكتيريا في الماء أو الطعام، أو مباشرة إلى شخص آخر، ودخول قليل من بكتيريا الشيغيلا في الفم يكفي لإحداث العدوى.

أعراض جرثومة شيغيلا

  • ألم حاد ومفاجئ في البطن أو تقلصات.
  • حمى حادة.
  • دم أو مخاط أو صديد في البراز.
  • آلام في المستقيم.
  • غثيان.
  • قيء.
  • إسهال مائي ودموي.
  • الشعور بالحاجة إلى إخراج البراز حتى عندما تكون الأمعاء فارغة.

 سير المرض والمضاعفات

يمكن أن تكون العدوى خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها، وعادة ما يتعافى معظم الأشخاص تماما، باستثناء الأطفال الذين يعانون سوء التغذية والذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة.

أما المضاعفات المحتملة فقد تشمل:

  • الجفاف.
  • متلازمة انحلال الدم اليوريمية الشديدة (Hemolytic-uremic syndrome)، وهي شكل من أشكال الفشل الكلوي المصحوب بفقر الدم ومشاكل التخثر.
  • التهاب المفاصل التفاعلي (Reactive arthritis).
  • من كل 10 أطفال (تحت سن 15) مصابين بالتهاب أمعاء الشيغيلا الحاد يصاب نحو طفل واحد بمشاكل في الجهاز العصبي؛ قد تشمل نوبات الحمى فترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة ويصاب الطفل بنوبات، ويمكن أيضا أن يتطور الأمر إلى مرض الدماغ "اعتلال الدماغ" (encephalopathy) مع الصداع والخمول والارتباك وتيبس الرقبة.

اذهب إلى غرفة الطوارئ إذا ظهرت هذه الأعراض على شخص مصاب بداء الشيغيلات:

  • ارتباك
  • صداع مع تيبس الرقبة
  •  نوبات
  • خمول

هذه الأعراض أكثر شيوعا عند الأطفال.

كيف تنتشر بكتيريا الشيغيلا؟

تنتشر بكتيريا الشيغيلا بسهولة، ولا يتطلب الأمر إلا عددا قليلا من البكتيريا لإصابة شخص ما بالمرض. يمكن للأشخاص المصابين بجرثومة الشيغيلا أن ينقلوا العدوى إلى الآخرين في غضون أسابيع بعد انتهاء الإسهال، وذلك وفقا "للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية" (Centers for Disease Control and Prevention).

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق ابتلاع الشيغيلا، وبعض الطرق التي يمكن أن تصل بها الشيغيلا إلى فمك هي:

  • وصول الشيغيلا إلى يديك ولمس فمك، ويمكن أن تصل الشيغيلا يديك عن طريق لمس الأسطح مثل الألعاب وتركيبات الحمام والطاولات والحفاضات الملوثة ببكتيريا الشيغيلا من شخص مصاب بعدوى.
  • تغيير حفاض طفل مصاب بعدوى الشيغيلا.
  • الاعتناء بشخص مصاب بالعدوى، بما في ذلك التنظيف بعد استخدام الشخص للحمام.
  • تناول الطعام الذي أعدّه شخص مصاب بعدوى الشيغيلا.
  • ابتلاع المياه مثل مياه بركة أو مياه حمامات السباحة المعالجة بشكل غير صحيح.
  • ابتلاع مياه الشرب الملوثة، مثل مياه البئر الملوثة بمياه الصرف الصحي أو مياه الفيضانات.

أساليب الوقاية من جرثومة شيغيلا

  • اغسل يديك بعناية بالماء والصابون قبل تحضير الطعام وتناوله.
  • اغسل يديك بعناية بالماء والصابون بعد تغيير الحفاض أو المساعدة في تنظيف شخص آخر يتغوط.
  • إذا كنت تعتني بطفل في حفاضات مصاب بداء الشيغيلا، تخلص على الفور من الحفاضات المتسخة في علبة قمامة مغطاة ومبطنة، اغسل يديك ويدي الطفل بعناية بالماء والصابون بعد تغيير الحفاضات مباشرة.
  •  نظف أي تسرب أو انسكاب لمحتويات الحفاض على الفور.
  • تجنب ابتلاع المياه من البرك أو البحيرات أو حمامات السباحة غير المعالجة.
  • عند السفر التزم بعادات الأكل والشرب الآمنة، واغسل يديك كثيرا بالماء والصابون.

تم تشخيص إصابتي بعدوى الشيغيلا، ما الذي يمكنني فعله لتجنب نقل العدوى إلى الآخرين؟

  • اغسل يديك بعناية وعلى نحو متكرر بالماء والصابون، بخاصة بعد استخدام الحمام.
  • لا تحضّر الطعام للآخرين وأنت مريض.
  • بعد أن تتحسن، اغسل يديك بعناية بالماء والصابون قبل تحضير الطعام للآخرين.
  • ابق في المنزل بعيدا عن مرافق رعاية الأطفال والمدرسة والطعام أثناء المرض.
  • تجنب السباحة حتى تتعافى تماما.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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