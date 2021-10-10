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أسباب تورم العنق تتباين من التهاب الحلق إلى سرطان العقد الليمفاوية
قالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث إن تورم الرقبة له أسباب عدة، منها ما هو بسيط كالتهاب الحلق، ومنها ما هو خطير كسرطان العقد الليمفاوية.
وأوضحت الجمعية أن تورم الرقبة قد يرجع إلى كيس الرقبة أو خرّاج أو انسداد الوريد الوداجي الكبير بسبب تخثر الدم الناجم عن بعض التدابير الطبية، مثل القسطرة ومنظم ضربات القلب.
وقد يشير تورم الرقبة إلى التهاب العقد الليمفاوية الناجم عن عدوى بكتيرية أو فيروسية في منطقة الرأس مثل التهاب الحلق، أو الناجم عن مرض معين مثل السل أو الزهري أو داء المقوسات أو سرطان العقد الليمفاوية.
الغدة الدرقية
وقد يكون سبب تورم الرقبة الغدة الدرقية مثل تضخم الغدة الدرقية أو سرطان الغدة الدرقية، كما قد يكمن السبب في أمراض الغدد اللعابية مثل تضخم الغدة النكفية.
وعلى أي حال، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تورم الرقبة والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
ويتم علاج تجلط الوريد الوداجي بالأدوية، كما تُستخدم الأدوية لعلاج التهاب الغدد اللعابية، في حين قد يلزم استئصال الغدة الملتهبة بشكل متكرر جراحيا.
جراحة
وإذا كان التورم في الرقبة ناتجا عن كيس أو ناسور أو خراج في الرقبة، فإنه يتم أيضا إجراء عملية جراحية.
وإذا تعذر العثور على سبب تضخم الغدد الليمفاوية أو إذا كانت هناك مؤشرات على وجود مرض خطير مثل سرطان الغدة الليمفاوية، فيتم استئصال العقدة الليمفاوية جراحيا وفحصها في المختبر. وإذا تم تأكيد الاشتباه في وجود مرض خبيث، فسيتم التعامل معه وفقا لذلك.
ويتم علاج تضخم الغدة الدرقية بالأدوية والجراحة والعلاج باليود المشع (العلاج بالطب النووي) أو أي منهما حسب السبب والمدى.