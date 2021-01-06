الرابطة الألمانية للأطباء: السكتة الدماغية قد تصيب الأطفال والرضع

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين إن السكتة الدماغية تُصيب الأطفال أيضا، مشيرة إلى أن السبب ‫وراء الإصابة بها غالبا ما يكون غير معلوم.

‫ويمكن الاستدلال على الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأطفال الرضع من ‫خلال حالات التشنج على جانب واحد من الجسم.

‫وتتمثل أعراض السكتة الدماغية لدى الأطفال الأكبر سنا في:

1- الشلل النصفي.

2- شلل الوجه.

3- اضطرابات اللغة المفاجئة.

4- الصداع الشديد غير المعتاد مع ‫الغثيان والقيء.

5- اضطرابات الرؤية والتوازن.

‫وشددت الرابطة على ضرورة سرعة التصرف في حال الاشتباه في إصابة الطفل ‫بسكتة دماغية، من أجل الحفاظ على حياته وصحته وقدراته الجسدية ‫والذهنية، مشيرة إلى أن كل دقيقة لها ثمنها.

ما السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف إمداد جزء من الدماغ بالتروية الدموية، أو ينخفض بشكل كبير، مما يؤدي إلى انقطاع إمداداته من الأكسجين والمواد المغذية، وفي دقائق تبدأ خلايا الدماغ تموت. ولأن خلايا الدماغ لا تتجدد فإن هذا قد يؤدي إلى ضرر دائم في المخ.

هنالك 3 أنواع من السكتات الدماغية، وهي:

1- السكتة الإقفارية

وتنتج عن انقطاع وصول الدم إلى الدماغ نتيجة انسداد أحد الشرايين المؤدية إليه، ويكون ذلك نتيجة خثرة دموية قد تتكون في الدماغ أو تأتي من مكان آخر في الجسم كالقلب. ويزيد من احتمال السكتة وجود ضيق في الشرايين الدماغية. وتشكل السكتات الإقفارية قرابة 85% من مجموع السكتات الدماغية.

2- السكتة النزفية

وتحدث بسبب حصول نزيف في أحد الأوعية الدماغية، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها ارتفاع ضغط الدم ووجود جزء ضعيف في جدار الوعاء الدموي، أو الإصابة برضة أو صدمة في الرأس.

3- السكتة الإقفارية العابرة

وهي نوع من السكتة المؤقتة التي تحدث نتيجة انقطاع أو انخفاض مؤقت في إمدادات الدماغ من الدم، وتستمر 5 دقائق على الأقل، وبعد ذلك يعود إمداد الدم إلى وضعه الطبيعي، ولذلك لا يحدث ضرر دائم في المخ.

وإذا مرّ الشخص بسكتة عابرة فهذا يعني أنه معرّض بشكل أكبر للإصابة بسكتة دماغية أخرى، وذلك يكون عادة بسبب وجود ضيق أو انسداد جزئي في أحد الشرايين التي تغذي المخ.