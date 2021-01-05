‫لماذا لا تلتئم الجروح بسرعة؟

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قالت الجمعية الألمانية لجراحات الحوادث إن تعذّر التئام الجروح بسرعة له أسباب عدة، منها ما يتعلق بطريقة تضميد الجرح ومنها ما يتعلق بالأمراض المزمنة، فما أبرزها؟
وأوضحت الجمعية أن الأسباب المتعلقة بتضميد الجرح تتمثل في الآتي:
1- استخدام ضمادات خاطئة.
2- استخدام الخيوط الجراحية بطريقة غير سليمة؛ فعلى سبيل المثال تتسبب الخيوط الجراحية المشدودة جدا في الحد من إمداد الجرح بالأكسجين اللازم للتماثل للشفاء.
أما الأسباب المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة فمنها:
1- داء السكري (خاصة القدم السكرية).
2- أمراض الأوعية الدموية مثل القصور الوريدي المزمن، ومرض الشريان المحيطي.
3- الأورام وعلاجها الإشعاعي والكيميائي.
4- اضطرابات جهاز المناعة والعدوى الشديدة مثل السل.
5- فقر الدم.
ومن العوامل الأخرى التي تتسبب في تأخر التئام الجروح:
1- الجفاف.
2- التقدم في العمر.
3- التدخين.
4- بعض الأدوية مثل الأدوية النفسية، ومثبطات تخثّر الدم، وأدوية "كورتيكوستيرويد"، وأدوية السرطان.
5- سوء التغذية قد يكون سببا هو الآخر؛ إذ تؤدي البروتينات والفيتامينات والمعادن دورا مهما في عملية تماثل الجرح للشفاء.
ولذا تنبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة تأخر التئام الجرح، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الآلام الشديدة والنزف، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تأخر تماثل الجرح للشفاء، ومن ثم علاجه.
ومن المهم أيضا الاهتمام بنظافة الجرح وتعقيمه جيدا بما في ذلك الحواف المحيطة به، مع استخدام الضمادة السليمة التي توفر للجرح حماية من الجفاف، ولا تلتصق بطبقة الجلد الناشئة من جديد.