6 أغذية للتخلص من الكرش.. وسران للأكل الصحي من أوكيناوا في اليابان

الوزن الصحي يزيد احتمال العمر المديد، في حين تؤدي دهون البطن (الكرش) إلى زيادة خطر الأمراض، فما أبرز الأطعمة التي تساعدك على التخلص من دهون البطن؟ وماذا يعلمنا النظام الغذائي الياباني من أجل طول العمر؟

دعونا نبدأ مع الأغذية التي تساعد في التخلص من دهون البطن، وهي:

‫- البيض ومنتجات الألبان

‫البروتينات العديدة الموجودة في البيض قد تساعد في التخلص من دهون البطن، وفقا لتقرير في مجلة "فرويندين" الألمانية نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فهذه البروتينات تساعد في بناء العضلات، التي تحرق بدورها السعرات الحرارية، علاوة ‫على أن الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان يعتبر من العناصر الهامة ‫التي تساعد الجسم على حرق الدهون.

– ‫الجوز واللوز

‫تعتبر المكسرات من أهم الأطعمة المساعدة على التخلص من الدهون ‫لاحتوائها على الألياف والبروتينات والدهون الجيدة، خاصة تلك الموجودة ‫في الجوز واللوز.

‫- الحبوب الكاملة

‫الألياف في منتجات الحبوب الكاملة تساعد على الشعور بالشبع وأكل كمية أقل والتخلص من الدهون، ويعد ‫دقيق الشوفان -على وجه الخصوص- أحد الخيارات الجيدة في هذا الغرض.

– الشاي الأخضر

شرب الشاي الأخضر يفيد في التخلص من دهون البطن.

ولكي تجدي هذه الأغذية نفعا فيجب مراعاة الشروط التالية:

1- أن يتم تناولها باعتدال.

2- أن يتناول الشخص كمية أقل من السعرات الحرارية مما يحرق يوميا، فيضطر الجسم إلى تعويض الفرق عبر حرق الدهون

3- أن يمارس نشاطا بدنيا معتدلا يوميا لثلاثين دقيقة مثلا.

"هارا هاشي بو"

دعونا الآن نذهب إلى اليابان، وتحديدا إلى أوكيناوا اليابانية، حيث يعمر الناس لأكثر من مئة عام وهم بصحة جيدة، فما السر وراء ذلك؟

العالم الجغرافي والكاتب دان بوتنر نشر تقريرا في موقع "سي إن بي سي" (CNBC) نقلته دويتشه فيلله، قال فيه إن سرّ الجزيرة اليابانية يكمن في النظام الغذائي المتبع من قبل سكانها أي في "هارا هاشي بو".

لهذه الحمية سران:

1- القناعة

بمعنى الاكتفاء بالأكل إلى حدّ أقصى 80% مما نريد تناوله حتى لا نصل إلى مستوى الشبع. وهكذا نتحكم في معدل السعرات الحرارية التي نعطيها لأجسامنا، ويوضح بوتنر أن المعدل لدى سكان أوكيناوا لا يتجاوز 1900 سعرة حرارية في اليوم.

2- الأكل البطيء

وهو أمر منطقي جدا، فقد وجد الأطباء أن الجسم بحاجة من 15 إلى 20 دقيقة تقريبا للشعور بالشبع، هذا يعني أنه كلّما أكلنا ببطء، أحسسنا في الوقت المناسب بالشبع.

وفي حوار لـ"سي إن بي سي"، يقول خبير التغذية براين وانسنكن: هناك فارق واضح في عدد السعرات الحرارية المسجلة لدى الأميركي حين يعلن أنه "شبع" ولدى مواطن جزيرة أوكيناوا حين يقول "إنه لم يعد يشعر بالجوع". ولخص الباحث إلى أننا "نزيد في الوزن بشكل خفي لأننا نأكل كثيرا، أو لأننا نأكل كل يوم كمية أكبر دون التفكير في الأمر".

مخاطر الكرش

وتعد دهون البطن مشكلة صحية خطيرة، وعندما تجتمع تنذر بارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم ودهون الدم، يطلق الأطباء على هذه الحالة اسم "متلازمة الأيض". ‫واجتماع هذه العوامل يرفع ‫خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد الحياة.

ويمكن معرفة ما إذا كانت دهون البطن خطيرة من ‫خلال قياس محيط الخصر، وذلك بوضع شريط قياس على الوسط في المنطقة ‫الواقعة بين الضلوع وعظام الحوض. ويصبح الأمر خطيرا إذا زاد حجم الخصر ‫عن 102 سنتيمتر لدى الرجال و88 سنتيمترا لدى النساء.