نزيف الأنف.. الأسباب والعلاج و3 أخطاء في التعامل معه

يعد نزيف الأنف المعروف باسم "الرعاف" من بين الأسباب الأكثر شيوعا لاستشارة اختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة. وتشير التقديرات إلى أن 60% من الإسبان -على سبيل المثال- ربما قد يعانون من نوبات الرعاف خلال حياتهم.

وفي تقرير نشرته مجلة "كويداتي بلوس" (cuidateplus) الإسبانية، نقلت الكاتبة آنا كاليخو مورا، عن عضو لجنة طب الأنف والحساسية وقاعدة الجمجمة الأمامية للجمعية الإسبانية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، ألفونسو سانتاماريا، قوله إن "هذا النزيف ينتج عن تمزق بعض الأوعية الدموية في الأنف، وخاصة السطحية منها، التي تكون معرضة للعوامل الخارجية، وعادة ما يكون النزيف بسيطا. كما أن عوامل أخرى على غرار الإنفلونزا أو نزلات البرد، أو خدش بطانة الأنف بالأصابع أو المناديل، يمكن أن تسبب نزيفا في الأنف".

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنزيف الأنف، ولماذا؟

أوضح الدكتور سانتاماريا أن هناك العديد من العوامل، التي تزيد من خطر إصابة الشخص بنزيف الأنف، بما في ذلك:

1- حالات تهيج الأنف المزمن مثل التهاب الأنف.

2- الأشخاص، الذين يعانون من مشكلة في تخثر الدم أو يتناولون الأدوية المضادة للتخثر أو مضادات التجلط، يعتبرون أكثر عرضة لنزيف الأنف.

3- ارتفاع ضغط الدم.

4- التغيرات الهرمونية.

5- درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية.

6- التغيرات التشريحية في الأنف، مثل الانحرافات على مستوى الحاجز الأنفي.

7- التغيرات الهرمونية، التي تطرأ على الجسم أثناء فترة الحمل، تماما مثل سن البلوغ، تزيد من احتمال حدوث نزيف الأنف، وعادة ما يكون نزيف الأنف بسيطا، ويمكن علاجه في المنزل بدون أن يشكل ذلك خطرا على صحة الأم أو الجنين. وعادة ما تقل نوبات نزيف الأنف في نهاية فترة الحمل.

نزيف الأنف عند الأطفال والمراهقين

بالنسبة للأطفال، هناك سببان شائعان جدا لنزيف الأنف، وهما:

1- خدش بطانة الأنف بالأصابع.

2- إدخال أجسام غريبة مثل الألعاب أو الطعام إلى الأنف.

ويحذر الدكتور سانتاماريا من أنه إذا تكرر النزيف، وكان مصحوبا بالألم أو المخاط القيحي المائل إلى الاصفرار، فإنه من الضروري الذهاب إلى اختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة؛ للتأكد من عدم وجود جسم غريب في الأنف.

أما في مرحلة المراهقة، كما هو الحال خلال فترة الحمل، يمكن للتغيرات الهرمونية أن تسبب نزيف الأنف، الذي قد يختفي بمجرد انتهاء هذه المرحلة. وفي هذه الحالة، يوصى بشرب الماء بكميات كافية وترطيب الهواء، واستخدام المراهم الموضعية.

هل يكون نزيف الأنف أكثر شيوعا عندما يكون الجو حارا؟

يؤكد الخبير أن درجات الحرارة القصوى، سواء البرودة أو الحرارة، أو التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، تؤدي إلى تهيج الأنف وجفاف الغشاء المخاطي؛ مما يسبب نزيف الأنف. ويمكن للترطيب الصحيح والحرص على نظافة الأنف أن يقللا من احتمال حدوث نزيف الأنف.

هل ينزف الأنف أثناء النوم؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب نزيف الأنف أثناء النوم، مثل ارتفاع ضغط الدم. كما أن جفاف الهواء خاصة في فصل الشتاء مع استخدام أجهزة التدفئة يزيد من احتمال الإصابة بنزيف الأنف. ويعد الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الليلي، مثل متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، أكثر عرضة للإصابة بنزيف الأنف في الليل.

كيف توقف نزيف الأنف؟

تزول معظم حالات نزيف الأنف تلقائيا. وإذا لم يتوقف النزيف، فمن المهم اتباع الخطوات التالية:

● إمالة الرأس للأمام قليلا؛ لأن هذا يساعد الدم على التدفق من الأنف، لا النزول إلى الحلق.

● الضغط على طرف أنفك (المنطقة الرخوة) باستمرار بأصابعك لمدة 5 إلى 10 دقائق.

● وإذا استمر النزيف، يمكنك وضع شاش جاف في الأنف أو نقعه في محلول ملحي لبضع دقائق مع الضغط بأصابعك.

وفي حال تواصل النزيف رغم هذه الإجراءات أو كان قويا، يجب عليك التوجه إلى أقرب مركز طوارئ. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 5% و10% فقط من حالات نزيف الأنف تتطلب تدخلا طبيا. وبعد النزيف، من المهم تجنب المجهود البدني ولمس أنفك؛ لضمان عدم حدوث نوبات جديدة.

مفاهيم خاطئة حول ما يجب فعله لوقف نزيف الأنف

فيما يلي المواقف الشائعة، التي يجب تجنبها أثناء الرعاف:

مغالطة 1: إرجاع الرأس للخلف

هذا يؤدي إلى نزول الدم في الحلق؛ مما قد يسبب الغثيان أو القيء عند بلع الدم. بدلا من ذلك، يجب إمالة رأسك للأمام وترك الدم يسيل من أنفك.

مغالطة 2: الضغط على المنطقة العلوية من الأنف (المنطقة الصلبة)

تحدث معظم حالات الرعاف عند فتحة الأنف مباشرة؛ لذا يجب الضغط على تلك المنطقة الرخوة من الأنف.

مغالطة 3: وضع المناديل الورقية في فتحات الأنف

إذا أدخلت شيئا ما في الأنف أثناء النزيف (مثل الورق أو القطن أو الشاش)، فمن المهم التأكد من أنه لن يتفتت ويترك بقايا داخل الأنف، يتعذر إزالتها في المنزل بدون تدخل طبي فيما بعد.

هل يمكن منع نزيف الأنف بالنسبة للأشخاص الذين يصابون به باستمرار؟

أكد الدكتور سانتاماريا أن ترطيب الغشاء المخاطي للأنف بالمراهم، التي تحتوي على فيتامين "إيه" (A) أو الفازلين من شأنه أن يمنع تهيج الأنف، ويقلل من خطر الإصابة بنزيف الأنف. كما أن تنظيف الأنف بشكل صحيح يساعد على التخلص من مهيجات الأنف والمواد المسببة للحساسية.

متى يجب استشارة اختصاصي؟

في الحالات التي يكون فيها النزيف متكررا، ينصح بزيارة اختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، لتحديد إذا ما كان النزيف ناتجا عن أسباب أخرى، مثل وجود ورم في الأنف.

هل علاج نزيف الأنف ضروري في بعض الحالات؟

إذا كان النزيف قويا جدا، ولا يتوقف مهما فعل الشخص، فحينها يجب التوجه إلى غرفة الطوارئ. في هذه الحالة، عادة ما يقدم للمريض مادة تعزز تخثر الدم. وفي الحالات النادرة جدا، حيث يفقد المريض الكثير من الدم، قد يكون نقل الدم ضروريا.