5 ‫تمارين بسيطة لمحاربة طقطقة الرقبة‬

يعاني كثير من الموظفين الذين يعملون في المكاتب من مشكلات عديدة بسبب الجلوس فترات طويلة أمام شاشات الحواسيب، وقد تؤدي قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة إلى عواقب وخيمة إذا استمرت هذه الحالة سنوات.
قد يؤدي تحريك الرأس إلى اليمين أو اليسار إلى صدور طقطقة من الرقبة في بعض الأحيان، وعادة لا تشير هذه الطقطقة إلى أمر خطير، حيث أوضح اختصاصي تقويم العظام بمدينة إيسن الألمانية رامين ناظمي قائلا "طقطقة الرقبة ليست أمرا سيئا على الإطلاق، وغالبا تكون إشارة إلى الإصابة بالتوتر".
ولكن بمجرد ظهور ألم أو حدوث تنميل أو وخز في الذراعين مثلا، فمن المستحسن استشارة الطبيب، لأن ذلك قد يشير إلى الإصابة بانزلاق غضروفي.
عند حدوث طقطقة الرقبة، وإذا لم تكن هناك أية شكاوى أخرى، فإنه يتعين على المرء الاهتمام بالمزيد من الحركة والنشاط في الحياة اليومية، خاصة في نطاق الرقبة والكتفين، وأضاف جراح العظام ناظمي أن "من المهم تعزيز الحركة والنشاط أثناء العمل".
وإذا كان الموظف يجلس أمام شاشة الحاسوب لمدة 8 ساعات يوميا، فإنه يتوجب عليه ممارسة تمارين الاسترخاء لمنطقة الكتفين والرقبة أثناء فترة العمل، وذلك من خلال:
1- الوقوف ووضع اليد اليسرى على الجانب الأيمن من رأسه، ويتم سحب الرأس برفق إلى اليسار، بينما يتم سحب الذراع الأيمن إلى الأسفل، ويتم الاحتفاظ بهذه الوضعية فترة قصيرة، وبعد ذلك يتم أداء التمرين نفسه على الجانب الأيسر من الرأس، ويتم تكرار هذا التمرين 3 مرات.
2- تغيير وضعية الجلوس، حيث أشار كارل كريستوفر بونتر، من الجمعية الألمانية للعلاج الطبيعي، إلى أن الجلوس النشط يعد من الأمور المهمة لتجنب طقطقة الرقبة، حيث ينبغي ألا يظل الموظف على وضعية الجلوس نفسها ساعات طويلة، ولكن من الأفضل أن يتم تغيير وضعية الجلوس عدة مرات خلال ساعات العمل.
3- الاحتفاظ بالذراعين بشكل عمودي بجانب الأذن، وبعد ذلك يتم مسك المرفقين باليدين، وعندئذ يتم تشكيل إطار حول الرأس بالذراعين.
4- تمرين "عنق البجعة"، وهو من التمارين الجيدة لإرخاء عضلات الرقبة، ويمكن القيام به عبر الجلوس على الجزء الأمامي من سطح المقعد، مع الاحتفاظ بالجزء العلوي من الجسم في وضع قائم مع الإمساك بسطح المقعد باليدين، وبعد ذلك يتم خفض الكتفين ببطء إلى الخلف، مع تمديد الرقبة لأعلى في اتجاه السقف، ويتم تكرار هذا التمرين عدة مرات.
5- تمرين تدوير الكتفين، الذي يساعد في تجنب التوتر أيضا، وذلك وفقا لرامين ناظمي. وللقيام بهذا التمرين يجب على الموظف أن يقف بشكل مستقيم، مع تدلي الذراعين بشكل غير محكم، ويتم تدوير الكتفين إلى الأمام، ويتم تكرار هذا التمرين 20 مرة، وبعد ذلك يتم تدوير الكتفين للخلف 20 مرة.
وفي الخطوة التالية يتم رفع الكتفين نحو الأذنين، ويتم الاحتفاظ بهذه الوضعية 5 ثوان، ثم الرجوع إلى الوضع الطبيعي، ويتم تكرار هذا التمرين 5 مرات.
ومن المستحسن أداء تمارين الإطالة والتمدد مرة واحدة كل ساعة على الأقل.
وعلى صعيد متصل، وفي حالة توافر المكاتب التي يمكن تعديل وضع ارتفاعها، فمن الأفضل أيضا تغيير ارتفاع المكتب باستمرار، بحيث يتناوب الموظف على العمل جالسا أو واقفا.
وأشار بونتر إلى أن هناك الكثير من التمارين البسيطة لإرخاء العضلات في منطقة الكتفين والرقبة خلال ساعات العمل، ولكنها لا تغني بأي حال من الأحوال عن ممارسة النشاط الرياضي المعتاد.