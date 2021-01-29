8 عادات تحطم العمود الفقري وتسبب آلام الظهر

تؤدي عادات وأفعال معينة إلى الإضرار بالعمود الفقري وبالتالي التسبب في آلام الظهر، فما هي؟ وكيف تؤذي العمود الفقري؟

في هذا التقرير الذي نشره موقع "غود هاوس" (Good house) في نسخته الروسية، تستعرض الكاتبة فيرا إيرماكوفا بعض العادات التي تؤثر على سلامة العمود الفقري وقد تسبب الكثير من المشاكل خاصة عند التقدم في السن.

1- التدخين

لا يقتصر ضرر التدخين على تهديد سلامة القلب والأوعية الدموية فحسب، بل يؤثر أيضا على العمود الفقري، إذ يمكن أن يتسبب في تآكل الأقراص الفقرية أو ما يعرف بالغضاريف. في الحقيقة، يؤثر التدخين على تدفق الدم والسائل اللمفاوي في الغضاريف، مما يؤدي إلى الجفاف ونقص العناصر الغذائية الأساسية. وكلما طالت فترة التدخين، زادت الحالة سوءا.

2- عدم تناول الحليب ومشتقاته

لا شك في أن الكالسيوم من العناصر الضرورية لصحة العظام خاصة بعد سن 45 عاما. وتعتبر الألبان من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وعدم تناولها يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام مع تقدم السن، ويؤثر بالتالي على سلامة العمود الفقري.

3- انحناء الظهر

كلما تقدم الإنسان ​​في العمر وقلت حركته ونشاطه، يصعب عليه الحفاظ على استقامة الظهر. بشكل عام، تزداد أهمية استقامة العمود الفقري عند التقدم في السن، لذلك من الضروري بعد تجاوز سن الثلاثين المواظبة على تمارين شد الظهر وتقويمه.

4- إدمان الجوال

الاستخدام المفرط للهاتف الجوال يؤثر بدوره على سلامة العمود الفقري. يؤدي الانحناء أمام الشاشة لفترات طويلة إلى زيادة الحمل على الجزء العلوي من الظهر وقد يؤدي لاحقا إلى انزلاق الغضاريف.

5- الجلوس لمدد طويلة

إذا كان عملك يتطلب الجلوس على المكتب لمدد طويلة، عليك القيام ببعض الخطوات للحفاظ على سلامة العمود الفقري. أولا، يجب أن تأخذ فترة راحة قصيرة كل ساعة وتقوم ببعض الحركات. ثانيا، يجب ممارسة بعض التمارين لتجنب آلام الظهر والرقبة. أخيرا، حاول أن تستبدل كرسي المكتب بالكرة المطاطية ساعة على الأقل يوميا، وسيمنحك ذلك كثيرا من الراحة.

6- شرب الكثير من القهوة

تعتبر القهوة من المشروبات المفيدة صحيا، لكن من الضروري الانتباه إلى أن الكافيين يقلل من نسبة الكالسيوم في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل العظام. إذا كانت تشرب الكثير من القهوة، احرص على تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

7- حمل الحقائب الكبيرة

من العادات السيئة التي تؤثر سلبا على صحة العمود الفقري، حمل الحقائب الكبيرة والممتلئة. من الأفضل تجنب هذه العادة واستخدام الوسائل البديلة لحمل الأشياء الثقيلة.

8- الأحذية ذات الكعب العالي

يعد ارتداء الكعب العالي العدو الأول للعمود الفقري. إذا لم تكوني مستعدة للتخلي عن هذا النوع من الأحذية بشكل تام، حاولي التقليل من ارتدائها قدر الإمكان.