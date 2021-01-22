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كوفيد-19|صحة

منها ارتداء قناع إضافي كبايدن.. 6 نصائح للتعامل مع سلالات كورونا الجديدة

الرئيس الأميركي جو بايدن مرتديا قناعين (غيتي)
الرئيس الأميركي جو بايدن مرتديا قناعين (غيتي)
22/1/2021-|آخر تحديث: 23/1/202108:05 AM (مكة المكرمة)

ما آخر المعطيات بشأن السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد؟ وما أحدث الاحتياطات التي ينصح بها للحماية منها؟ وماذا عن فكرة ارتداء كمامتين؟ وهو أمر قام به الرئيس الأميركي جو بايدن في بعض المرات.

في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية، تقول الكاتبة تارا باركر بوب إن الطفرة الجديدة التي رصدت لأول مرة في بريطانيا لا تتسبب على ما يبدو في أشكال أكثر خطورة من المرض، لكنها أكثر قدرة على الالتصاق بالخلايا، مما يجعلها تنتشر بشكل أسرع من الفيروس الأصلي.

وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس إن 3 سلالات متحورة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل تشكل خطرا كبيرا على القارة الأوروبية وستزيد إصابات كوفيد-19 والحجز في المستشفيات، فضلا عن الوفيات جراء المرض، وذلك وفقا لرويترز.

وأضاف المركز في تقييم للمخاطر أن السلالات الجديدة -التي تشمل طفرات أو تغيرات في أجزاء من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 يقول العلماء إنها تجعله أكثر عدوى- قد رصدت بالفعل في العديد من البلدان في أوروبا، ومن المرجح أن تستمر في الانتشار.

ويوضح الرسم الآتي 9 من أبرز أعراض فيروس كورونا، ولمعرفة القائمة التفصيلية لأعراض عدوى كورونا اضغط على هذا الرابط.

كيفية الحماية

فيما يلي بعض النصائح التي يقدمها عدد من الخبراء البارزين في مجال الفيروسات والأمراض المعدية من أجل تجنب الإصابة بالعدوى وفقا لتقرير "نيويورك تايمز":

1- ممارسة احتياطات أكثر صرامة، مثل ارتداء قناع من طبقتين أو 3 طبقات، أو ارتداء قناع إضافي.

وأجرت أستاذة الهندسة المدنية والبيئية بجامعة فرجينيا للتقنية الدكتورة لينسي مار اختبارا حديثا على 11 قناعا للوجه، وخلصت إلى أن أقنعة القماش ذات الجودة العالية تستطيع حينما نضعها بالطريقة المثلى على الوجه أن تحمينا من الفيروس، لأنها تقوم بتصفية الجزيئات الفيروسية المسببة للمرض.

ويتكون القناع الجيد من 3 طبقات: طبقتان من القماش، وطبقة ثالثة للترشيح، وإذا كنت لا ترغب في شراء قناع جديد بالمواصفات المطلوبة فإن الحل الأفضل هو ارتداء قناع إضافي عندما تجد نفسك قرب شخص آخر غريب.

2- الاقتصار على قضاء الوقت مع أفراد العائلة، وتجنب الزيارات.

3- تجنب الازدحام، وحافظ على مسافة الأمان.

4- غسل اليدين باستمرار.

5- تجنب لمس الوجه.

6- الحصول على اللقاح هو الطريقة المثلى لتقليل المخاطر، ولكن حتى ذلك الحين يجب أن نتجنب الاحتكاك مع الآخرين قدر الإمكان.

وعلى سبيل المثال، إذا كنت تذهب إلى المتجر مرتين أو 3 مرات في الأسبوع فحاول أن تكتفي بمرة واحدة، وإذا كنت تقضي ما يتراوح بين 30 و45 دقيقة داخل السوبر ماركت فإن عليك تقليل الوقت إلى 15 أو 20 دقيقة فقط، وجرب الاستعانة بخدمة التوصيل لتقليل المخاطر.

المصدر : رويترز + نيويورك تايمز

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