روسيا تعلن عن لقاح لكورونا فعاليته 100%

أعلنت روسيا أن لقاحها الثاني لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فعال بنسبة 100%، وذلك وفقا لما نقلته "رويترز" (Reuters) عن وكالة "تاس" (TASS)، ووفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" (sputnik).

وقالت هيئة مراقبة صحة المستهلك في روسيا "روزبوتربنادزور" (Rospotrebnadzor) اليوم، الثلاثاء، إن لقاح روسيا الثاني ضد كوفيد-19، واسمه "إبيفاك كورونا" (EpiVacCorona)، فعال بنسبة 100% بناء على نتائج التجارب السريرية.

وبدأت روسيا بإجراء تجارب سريرية لإبيفاك كورونا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقال تقرير لسبوتنيك إن اللقاح تم تطويره بواسطة "مركز أبحاث فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية" (Vector State Research Center of Virology and Biotechnology) خارج مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وأضاف أن الفعالية المناعية للقاح تبلغ 100%، وذلك بناء على نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، وذلك وفقا لهيئة مراقبة صحة المستهلك في روسيا "الخدمة الفدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان".

وقالت الهيئة في بيان لها إن "الفعالية الكلية للقاح تتكون من فعاليته المناعية والوقائية".

وعلى عكس اللقاح الروسي الأول "سبوتنيك-في" (Sputnik-V)، وهو لقاح ناقل يعتمد على فيروس غدي بشري، فإن اللقاح "إبيفاك كورونا" (EpiVacCorona) عبارة عن عقار قائم على الببتيد، وهو يتألف من أجزاء قصيرة مركبة صناعيا من البروتينات الفيروسية "الببتيدات"، والتي من خلالها يتعلم الجهاز المناعي كيفية التعرف على الفيروس ثم تحييده.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قد قالت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "يجب أن أقول إن اللقاح يتميز بغياب التفاعل (التفاعلات الجانبية) ومستوى عال من الأمان". وذلك في وقت بدأت التجارب السريرية عليه بعد التسجيل في مختلف المناطق الروسية بمشاركة 40 ألف متطوع.

وأكدت رئيسة الصحة العامة الروسية، آنا بوبوفا، أن الوثائق المتعلقة بإبيفاك كورونا تم تقديمها إلى منظمة الصحة العالمية في 8 ديسمبر/كانون الأول، "ونحن ننتظر قرار منظمة الصحة العالمية".