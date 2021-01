بالصور.. شاهد التغيرات التي يسببها فيروس كورونا في اللسان

تشير معطيات جديدة إلى أن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19" قد يؤدي إلى تغيرات في اللسان، فما هي؟ وما أبرز الأعراض الفموية الأخرى المرتبطة بكورونا؟ وكيف تحافظ على صحة الفم خلال الإصابة؟

سنجيب عن السؤال الأول مباشرة، ثم ننتقل إلى التفاصيل.

أبرز التغيرات التي قد تحدث في اللسان في بعض حالات مرضى كورونا هي:

1- احمرار اللسان

2- تورم

3- فقدان الحليمات اللسانية "depapillated tongue" ويظهر اللسان في صورة ما يسمى اللسان الجغرافي "Geographic tongue" إذ تكون هناك بقع كالخارطة على اللسان.

وكان البروفيسور تيم سبيكتور -وهو عالم الأوبئة في كينغز كوليدج لندن- قد حذر مما أسماه "لسان كوفيد" (Covid tongue) في تصريحات نقلتها عدة مواقع صحفية بريطانية وروسيا اليوم.

وقام سبيكتور بنشر تغريدة تظهر صورة لما يمكن أن يبدو عليه "لسان كوفيد".

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list – such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK

— Tim Spector (@timspector) January 13, 2021