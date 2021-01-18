بالصور.. شاهد التغيرات التي يسببها فيروس كورونا في اللسان

تشير معطيات جديدة إلى أن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19" قد يؤدي إلى تغيرات في اللسان، فما هي؟ وما أبرز الأعراض الفموية الأخرى المرتبطة بكورونا؟ وكيف تحافظ على صحة الفم خلال الإصابة؟

سنجيب عن السؤال الأول مباشرة، ثم ننتقل إلى التفاصيل.

أبرز التغيرات التي قد تحدث في اللسان في بعض حالات مرضى كورونا هي:

1- احمرار اللسان

2- تورم

3- فقدان الحليمات اللسانية "depapillated tongue" ويظهر اللسان في صورة ما يسمى اللسان الجغرافي "Geographic tongue" إذ تكون هناك بقع كالخارطة على اللسان.

وكان البروفيسور تيم سبيكتور -وهو عالم الأوبئة في كينغز كوليدج لندن- قد حذر مما أسماه "لسان كوفيد" (Covid tongue) في تصريحات نقلتها عدة مواقع صحفية بريطانية وروسيا اليوم.

وقام سبيكتور بنشر تغريدة تظهر صورة لما يمكن أن يبدو عليه "لسان كوفيد".

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list – such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK — Tim Spector (@timspector) January 13, 2021

وقال البروفيسور إنه وجدت أيضا تقرحات في الفم لتكون من أعراض فيروس كورونا.

ومعروف طبيا أنه قد تهاجم بعض الأمراض اللسانَ مسببة تغيرات تشمل الألم أو تغير اللون أو التورم.

من جهته قال غابرييل سكالي، طبيب الصحة العامة ورئيس علم الأوبئة والصحة العامة بالجمعية الملكية للطب، لصحيفة ذا صن، إن الفيروس يمكن أن ينتج عنه تأثيرات في مثل هذا النطاق الواسع من أجهزة الجسم.

وقال البروفيسور إن الاسم الطبي لتورم اللسان الحاد الذي يحدث كجزء من متلازمة هو التهاب اللسان "glossitis".

وأضاف أنه يمكن أن ينطوي أيضا على تغير اللون، ويمكن أيضا أن يُصبح -بمصطلح شائع- باسم "لسان الفراولة" (strawberry tongue) أو" لسان التوت" (raspberry tongue) في هذه الحالات.

وفي حالة لسان الفراولة يكون اللسان متورما وفيه احمرار.

في لسان الفراولة يكون اللسان متورما وفيه احمرار (غيتي)

دراسات متعددة

هناك عدة دراسات تحدثت عن أعراض في اللسان لدى مرضى كورونا، منها:

1- دراسة في "مجلة نيتشر" (Nature) عانى فيها المريض من ألم في اللسان.

2- دراسة في "مجلة جاما" (JAMA) و"جاما ديرماتولوجي" (JAMA Dermatology) تحدثتا عن أعراض لدى الأطفال الذين طوروا متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (Multisystem Inflammatory Syndrome) وعانوا من "لسان الفراولة".

3- دراسة في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية British journal of) (dermatology أنه قد ظهرت أعراض متعددة لكورونا، منها ما يحدث في الفم واللسان. ويمكن الإطلاع على صور عن هذه الأعراض عبر الضغط على هذا الرابط.

ويوضح الرسم الآتي 9 من أبرز أعراض فيروس كورونا، ولمعرفة القائمة التفصيلية لأعراض عدوى كورونا اضغط على هذا الرابط.

ما أبرز الأعراض الفموية الأخرى؟

وفقا لمراجعة بحثية في مجلة ديرماتولوجي ثيرابي (Dermatology therapy) التالي بعض الأعراض الفموية التي ترتبط بـ "كوفيد-19":

1- عسر الذوق "Dysgeusia" وهو أول عرض فموي معروف لمرض فيروس كورونا المستجد.

2- التقرحات

3- البثور

4- تشقق اللسان "fissured tongue"

5- فقدان الحليمات اللسانية "depapillated tongue" ويظهر اللسان في صورة ما يسمى اللسان الجغرافي "Geographic tongue" إذ تكون هناك بقع كالخارطة على اللسان.

6- اللويحة الجرثومية "plaque" وهي تتكون من الأحماض والسكريات (بقايا الطعام) والبكتيريا واللعاب

7- التصبغ "pigmentation"

8- رائحة الفم الكريهة

9- مناطق بيضاء "whitish areas"

9- قشرة نزفية، ناجمة عن نزف "hemorrhagic crust"

10- تورم

11- نزف

المرضى المتقدمون في العمر والمصابون بمرض أشد من "كوفيد-19" كان لديهم "آفات فموية" (أعراض فموية) (oral lesions) أكثر انتشارا وشدة.

اللسان الجغرافي (غيتي)

كيف تحافظ على صحة الفم خلال عدوى كورونا؟

1- أولا راجع الطبيب والتزم بإرشاداته

2- فرّش أسنانك مرتين على الأقل يوميا باستعمال معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وهذا سيحمي لثتك من المرض وأسنانك من التسوس.

3- من الناحية المثالية يجب أن تفرش أسنانك بعد كل وجبة.

4- نظف أسنانك بالخيط السني مرة واحدة على الأقل في اليوم.

5- استعمل فرشاة أسنان ناعمة، ولا تستعمل الخشنة لأنها تخدش الأسنان وتجرح اللثة، كما أنها لا تزيل التكلسات الصلبة التي تحتاج إلى تنظيف لدى الطبيب لإزالتها.

6- قد يوصيك الطبيب باستخدام مضمضة خاصة للثة.