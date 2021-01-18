ماذا يعني عدم سماع دقات قلب الجنين؟

هل يمكن سماع دقات قلب الجنين بأذن الإنسان؟ ومتى يبدأ القلب بالنبض؟ ومتى يتم الكشف عن أول مرة عن دقات قلب الجنين؟ ولماذا قد لا تسمع دقات قلب الجنين؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في هذا التقرير.

والتالي 7 أسئلة عن نبضات قلب الجنين:

1- هل يمكنك سماع دقات قلب الجنين بأذن الإنسان؟

الكشف عن دقات قلب الجنين أمر صعب للغاية وربما مستحيل على الأذن البشرية، لكن بعض الأمهات الحوامل يزعمن أنهن يمكنهن سماع نبضات قلب الجنين.

2- متى يبدأ القلب بالنبض؟

في الأسبوع الخامس من الحمل يبدأ قلب الجنين في الخفقان، لكن يصعب في هذه المرحلة سماعه عن طريق جهاز مراقبة الجنين، لذلك ينبغي انتظار نمو الجنين قليلا حتى يتكون قلبه بشكل كامل، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع قناة "كانال" (Canal) الكندية للكاتبة سينثيا برونيه.

وقالت برونيه إنه غالبا ما تنتظر المرأة الحامل سماع نبضات قلب جنينها بفارع الصبر في كل مرة تخضع فيها للفحص الدوري طوال فترة الحمل.

وأضافت أن العديد من النساء يغادرن عيادة الطبيب النسائي بعد الفحص الطبي الأول للحمل وهن يشعرن بشيء من الخوف والقلق إلى أن يأتي موعد المتابعة التالي لسماع نبضات قلب الجنين.

3- متى يتم الكشف عن أول مرة لدقات قلب الجنين؟

يتم ذلك عبر الموجات فوق الصوتية خلال الأسبوعين السادس والسابع من الحمل.

4- لماذا قد لا تسمع دقات قلب الجنين؟

قد لا يتمكن الطبيب من سماع نبضات قلب الجنين في أول فحص بالموجات فوق الصوتية، والسبب الأكثر شيوعا هو أن الحمل في مراحله الأولى المبكرة، وهذا لا يعني بالضرورة وجود مشكلة.

وقد يوصي الطبيب بتحديد موعد آخر للموجات فوق الصوتية بعد أسبوع إلى أسبوعين.

ووفقا للكاتبة برونيه، فإن عدم سماع صوت نبضات قلب الجنين خلال المرحلة المبكرة من الحمل ليس أمرا مقلقا، وينبغي انتظار الجنين لينمو أكثر، مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الجنين يكون صغيرا جدا.

ويمكن لبعض العوامل مثل مستوى هرمون موجهة "الغدد التناسلية المشيمائية البشرية" (Human chorionic gonadotropin) في البول أن تؤكد ما إذا كان نمو الجنين يسير على أكمل وجه.

ومن أجل سماع نبضات قلب الجنين والاستماع بسعادة إلى ذلك الصوت الجميل ينبغي الانتظار حتى الفحص الثاني الدوري للحمل.

في الأثناء، يمكن القيام بفحص بالأمواج فوق الصوتية للتأكد من مدى تطور الجنين.

5- ما هو المعدل الطبيعي لدقات قلب الجنين؟

يتراوح معدل ضربات قلب الجنين بين 110 و160 نبضة في الدقيقة، ويمكن أن تختلف من 5 إلى 25 نبضة في الدقيقة، وقد يتغير معدل ضربات القلب عندما يستجيب الجنين لظروف الرحم.

وقد يعني معدل ضربات قلب الجنين غير الطبيعي أن الجنين لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين أو أن هناك مشاكل أخرى، وذلك وفقا لجونز هوبكنز للطب في الولايات المتحدة.

6- ماذا تفعلين إذا كنت قلقة بشأن عدم سماع دقات الجنين؟

كما أسلفنا فإن من الصعب جدا على الأذن البشرية سماع دقات قلب الجنين، لكن إذا كنت قلقلة فراجعي طبيبك الذي بإمكانه إجراء فحص بالنبضات فوق الصوتية وطمأنتك.

7- ما الذي يعنيه عدم سماع دقات قلب الجنين؟

ختاما، إذا كان من غير الممكن سماع دقات الجنين في الأسابيع الأولى من الحمل فقد يكون لأن الحمل في بدايته كما أسلفنا، وعندها سيقوم الطبيب بإعادة الفحص بعد أسبوع أو أسبوعين.

أما استمرار عدم سماع نبض الجنين فقد يشير ذلك إلى وجود مشاكل، وعندها سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات أخرى لاستبعاد احتمالية وجود مشاكل أو أن الجنين غير حي، فعدم وجود نبض لقلبه قد يشير إلى جنين ميت (stillbirth)، وفقا لستانفورد للطب في الولايات المتحدة.