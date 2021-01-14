العراقي ناظم الزهاوي.. من صعوبة تعلم الإنجليزية إلى منصب وزير اللقاحات ببريطانيا

في كل مرة يقف فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مفاخرا بإنجاز بلاده في تلقيح الملايين من كبار السن بأكثر مما حققته كل الدول الأوروبية مجتمعة، يكون هناك شخص يسابق الزمن لتأمين وصول جرعات اللقاح للمراكز الطبية، ويخوض معركة حقيقية لبلوغ هدف تلقيح 13.9 مليون شخص بحلول منتصف فبراير/شباط القادم، وهو ناظم الزهاوي وزير اللقاحات في حكومة جونسون.

ويعتبر ناظم الزهاوي ذو الأصول العراقية المسؤول الأول عن أكبر عملية تلقيح في تاريخ المملكة المتحدة، ويحمل على أكتافه مسؤولية تحصين الأشخاص ما فوق سن 80 عاما مع بداية فبراير/شباط المقبل، وهذه الفئة تشكل 88% من وفيات كورونا في المملكة المتحدة.

وبالتأمل في المسار السياسي للزهاوي، يظهر جليا أن الرجل كان دائما على موعد مع التاريخ باعتباره كان أول شخص منحدر من بلد عربي يصل للبرلمان سنة 2010، وها هو يعود هذه المرة ليكون أول وزير من أصول عربية يقود عملية حساسة ومعقدة، وهي توفير اللقاح للبريطانيين، مع بلوغ عدد الوفيات في البلاد أكثر من مئة ألف منذ ظهور فيروس كورونا قبل عام.

الطفل العراقي

"طفلكم لديه بعض المشاكل في التعامل مع اللغة الإنجليزية" هكذا خاطب أستاذ الإنجليزية والدي ناظم الزهاوي بعد وصوله للمملكة المتحدة وهو ابن التاسعة، قادما إليها من العراق رفقة أسرته في سنوات السبعينيات، وتنقل صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) أن الزهاوي واجه في بداية أيامه في هذه البلاد الجديدة مشاكل في نطق وتعلم اللغة الإنجليزية.

لكن هذا العائق سرعان ما تم التغلب عليه، لينطلق الزهاوي في مسار دراسي وأكاديمي في مدارس وجامعات مهمة في العاصمة لندن، بداية من مدرسة "كينغز كولدج" (King’s College) في منطقة ويمبلدون، ثم تلقى تعلميه الجامعي "يونفيرسيتي كولدج" (University College) التابعة لجامعة لندن.

وورث ناظم الزهاوي عن أسرته حب المبادرة والتجارة، رغم أنها أدخلت أسرته في أزمة، مما اضطر أسرته للتخلي عن الكثير مما تملكه لتمويل دراسته وكان هو رهانها، وبالفعل كان رهانا رابحا، مباشرة سينتقل هذا الشاب العراقي الأصل للعمل في مشاريع شخصية، بعضها سيصبح اسمها أشهر من نار على العلم في بريطانيا والعالم.

نجح ناظم الزهاوي في مجالات عدة حتى أصبح رجل أعمال ناجحا قبل أن يتولى مناصب وزارية في بريطانيا (الفرنسية)

رجل الأعمال الناجح

حاليا يعتبر ناظم الزهاوي من أكثر أعضاء حكومة جونسون غنى بفضل مشاريعه الناجحة في العديد من القطاعات، والتي اضطر للتخلي عن إدارتها لصالح زوجته بسبب التزاماته السياسية.

ولعل درة تاج مشاريع الوزير البريطاني هي مشاركته في تأسيس موقع استطلاعات الرأي "YOU GOV" سنة 2000 رفقة البرلماني السابق عن حزب المحافظين ستيفان شكسبير، وبسرعة حقق الموقع نجاحا كبيرا، وتم إدراجه في بورصة لندن خلال 5 سنوات من تأسيسه، وحاليا يعتبر الموقع هو الأكبر في مجال استطلاعات الرأي في بريطانيا وله تأثير عالمي.

وواصل ناظم الزهاوي مساره في مجال المال والأعمال رغم اقتحامه عالم السياسة سنة 2010، حيث شغل منصب رئيس الإستراتيجيات في شركة لاستخراج النفط والغاز، تعمل أساسا في إقليم كردستان العراق، وظل في هذا المنصب منذ 2015 إلى 2017، أما مصدر ثروته الحالية فهو تأسيسه رفقة زوجته شركة متخصصة في العقار تقدر قيمتها بحوالي 41 مليون جنيه إسترليني.

وتذهب الكثير من التفسيرات إلى أن أحد أسباب تعيين الزهاوي وزيرا للقاحات هو خبرته في التعامل مع وسائل الإعلام، وما راكمه من تجربة في استقراء الرأي العام والتوجه الشعبي، خصوصا في هذه المرحلة حيث تسود حالة الشك وانتشار نظريات المؤامرة حول لقاح كورونا.

ونقلت الكثير من التقارير الإعلامية عن شخصيات اشتغلت مع الزهاوي أنه "رجل أعمال بامتياز وجاد في عمله ولديه الكثير من الطاقة والقدرة على التحرك بسرعة وفعالية"، ولعلها المواصفات التي تحتاجها عملية تلقيح الملايين من البريطانيين.

ويتكئ ناظم الزهاوي أيضا على خبرته في عمليات توزيع السلع والمنتجات التي سبق أن عمل فيها من خلال الاشتغال مع واحدة من كبرى المجموعات التجارية في بريطانيا.

انتشار السلالة الثانية من فيروس كورونا حدّ من الحركة في لندن بنسبة كبيرة خشية سرعة انتشار الفيروس (الجزيرة)

عربي في البرلمان

تصنف شبكة "بي بي سي" (BBC) البريطانية ناظم الزهاوي بأنه أول شخص ينحدر من عشيرة كردية عراقية يتمكن من الدخول للبرلمان سنة 2010 عن حزب المحافظين في دائرة "ستراتفورد أون آيفون"، وهي منطقة الروائي الشهير وليام شكسبير ومسقط رأسه.

ولعل الزهاوي لم يكن يعلم أنه حين ألّف كتابا مشتركا سنة 2011 مع وزير الصحة الحالي مات هانكوك حول السلوك البشري خلال الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 تحت عنوان "سادة لا شيء"، أنهما سيجتمعان في الصف الأول للمسؤولية عن تلقيح البريطانيين.

كما نجح في ربط علاقات جيدة مع قادة الصف الأول في حزب المحافظين، وفي سنة 2018 أصبح وزيرا للتعليم في حكومة تيزيزا ماي، وبوصول بوريس جونسون أسند له وزارة الأعمال بالنظر لخلفيته الاقتصادية.

ولم تجمع الزهاوي وبوريس جونسون علاقات جيدة خصوصا على مستوى المواقف السياسية، حيث دعمه لقيادة حزب المحافظين سنة 2016، ثم صوت ضده في انتخابات قيادة الحزب سنة 2019، ولهذا كان تعيينه لهذه المهمة الكبرى مفاجأة لعدد كبير من المتابعين.

يقول الزهاوي عن مهمة إنجاح أكبر عملية تلقيح في تاريخ البلاد "إنها أكبر مهمة سوف أقدمها للبلاد التي منحتني كل شيء". وحتى الآن تسير الأرقام في صالح الزهاوي بالنظر للوتيرة السريعة التي تتم بها عملية التلقيح، وبلوغ هدف تطعيم 200 ألف شخص يوميا.