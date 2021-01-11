3 من كل 4 مرضى بكورونا غادروا المستشفى يعانون أعراضا دائمة.. هل لديك أحدها؟

توصلت دراسة صينية حديثة إلى أنه بعد دخول المستشفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 سيعاني 3 من كل 4 مرضى أعراضا دائمة، مع الإشارة إلى أن مصطلح "عرض دائم" يشير إلى أن العرض استمر لمدة 6 أشهر، وهي فترة إجراء الدراسة.

وشملت الدراسة -التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت" (The Lancet) الطبية ونقلتها لوفيغارو– 1733 مريضا صينيا أصيبوا بكوفيد-19 دخلوا مستشفى جين يين- تان (ووهان، الصين) في ربيع 2020، وكانت نسبة النساء بينهم 48%، ثم غادروا المستشفى.

ووجد الباحثون أن 76% من المرضى ما زالوا يعانون بعد 6 أشهر من الإصابة من عرض واحد على الأقل، ويعاني العديد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا -سواء اضطروا لدخول المستشفى أو لا- من اضطرابات مختلفة بعد أسابيع أو حتى أشهر من الإصابة، ويطلق عليها أحيانا اسم "لونغ كوفيد" (Long Covid).

والتالي النتائج وأبرز الأعراض:

1- بعد 6 أشهر من ظهور المرض أبلغ 76% (أي 1265 من 1655) من المرضى عن استمرار عرض واحد على الأقل.

2- التعب أو ضعف العضلات كان أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها 63% (أي 1038 من 1655).

3- أكثر من 50% من المرضى يعانون من تشوهات في صورة الصدر (residual chest imaging abnormalities).

4- على الرغم من أن كورونا يؤثر بشكل أساسي على الرئتين فإن العديد من الأعضاء الأخرى -بما في ذلك الكلى- يمكن أن تتأثر أيضا.

لذلك قام الباحثون بتقييم مضاعفات كورونا غير الرئوية، وبشكل غير متوقع أظهر 13% (107 من 822) من المرضى الذين لم يصابوا إصابة حادة في الكلى أثناء إقامتهم في المستشفى وكانت لديهم وظيفة كلوية طبيعية انخفاضا في معدل الترشيح الكبيبي للكلى (estimated glomerular filtration rate eGFR)، مما قد يشير إلى تأثر الكلى.

خبر مفرح

هناك خبر مفرح ومشجع، وهو أنه لم يتم تشخيص الخثار الوريدي العميق في أي من المرضى الذين خضعوا للتصوير بالموجات فوق الصوتية عند المتابعة.

وهذه نتيجة مشجعة -وفقا للباحثين- في ضوء التطور المتكرر للجلطات الدموية الوريدية لدى مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من مرض خطير أثناء وجودهم في المستشفى.

ويقول الباحثون إن المعلومات بشأن المضاعفات طويلة المدى في هذه المجموعة المعينة غير حاسمة.

ومع ذلك، تشير الأبحاث السابقة بشأن نتائج المرضى بعد البقاء في وحدة العناية المركزة إلى أن العديد من المرضى المصابين بكوفيد-19 الذين كانوا في حالة صحية حرجة أثناء إقامتهم في المستشفى سيواجهون فيما بعد ضعفا فيما يتعلق بصحتهم المعرفية والعقلية أو وظائفهم البدنية بعد خروجهم من المستشفى.

"لونغ كوفيد"

ووفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، فإن الأعراض الطويلة الأمد الشائعة لكوفيد-19 تشمل:

1- التعب الشديد

2- ضيقا في التنفس

3- ألما أو ضيقا في الصدر

4- مشاكل في الذاكرة والتركيز

5- صعوبة النوم (الأرق)

6- خفقان القلب

7- دوخة

8- ألم المفاصل

9- الاكتئاب والقلق

10- طنين الأذن

11- الشعور بالغثيان

12- الإسهال

13- آلام المعدة

14- فقدان الشهية

15- ارتفاعا في درجة الحرارة

16- السعال

17- الصداع

18- التهاب الحلق

19- تغيرات في حاسة الشم أو التذوق

20- طفحا جلديا