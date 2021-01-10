هل تشتهي أكل الثلج؟ هذه الأمراض التي تكشفها الرغبة الشديدة في تناول 8 أطعمة

ما الذي تكشفه الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة عن صحتك؟ وكيف يمكن أن يكون اشتهاء (Craving) تناول نوع من الأغذية دليلا على أن جسمك يحاول أن يوصل إليك رسالة معينة؟

في النماذج التالية ما قد يشير إليه اشتهاء تناول 8 أغذية، وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (Reader’s Digest) في نسختها الأسترالية للكاتبة شارلوت أندرسون:

1- اشتهاء الثلج:

قد يشعر بعض الناس برغبة شديدة في مضغ الثلج، ولكن هذا يمكن أن يكون علامة على المعاناة من فقر الدم. وقد تضمنت دراسة نشرت في 2016 في المجلة الأميركية لعلوم التمريض توصية الأطباء بطرح سؤال على المرضى حول ما إذا كانوا قد شعروا برغبة في تناول الثلج، باعتبارها علامة على نقص الحديد.

هذا الاضطراب يسمى شهوة الغرائب (Pica) -وفيها يشتهي الشخص أكل أشياء ليس لها قيمة غذائية-، وقد يمتد ليشمل رغبات أخرى غير مألوفة وحتى مقرفة، مثل أكل التراب والصابون، وهي كلها أشياء ترتبط بفقر الدم.

2- اشتهاء الشوكولاتة:

إذا وجدت نفسك تبحث باستمرار عن قطع الشوكولاتة، التي تعد من أكثر أنواع الأطعمة التي يشتهيها الناس، فإن هذا قد يكون مؤشرًا على معاناتك من الاكتئاب، وأن جسمك يسعى لمعالجة نفسه من خلال طلب الشوكولاتة. وقد توصل استطلاع رأي شمل أكثر من 13 ألف شخص إلى أن أولئك الذين تناولوا الشوكولاتة السوداء على مدى 24 ساعة، انخفضت معاناتهم من أعراض الكآبة بنسبة 57%. كما أن الشوكولاتة تحتوي على مواد مثل المغنيسيوم والثيوبرومين، وهي من المكونات التي تخفض هرمونات التوتر وتساعد على ارتخاء العضلات.

3- اشتهاء الحلويات:

إذا كنت تحلم ليلا نهارا بتناول السكاكر والكعك المحلى، فإن هذا يشير إلى نقص النوم. وهو ما أظهرته دراسة نشرت في 2018 في المجلة الأميركية لطب التغذية، على إثر تجربة بيّنت أن الأشخاص الذين تمتعوا بساعات نوم كافية كانوا أقل إقبالا على استهلاك السكريات.

4- اشتهاء المشروبات الفوارة:

على الرغم من أن المشروبات الفوارة حلوة الطعم وجذابة، فإن رغبتك الشديدة في استهلاكها قد يكون سببها هو حاجتك للكافيين. ولكن هناك سبب آخر غير معروف، وهو أن هذه الرغبة قد تخفي معاناتك من نقص الكالسيوم.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "فرونت أندوكرينول" (Front Endocrinol)، فإن استهلاك هذه المشروبات بشكل يومي يضعف العظام ويخفض مستويات الكالسيوم والمغنيسيوم، وهو ما يؤدي إلى الوقوع في حلقة مفرغة من هشاشة العظام والرغبة المتزايدة في استهلاك هذه المشروبات.

5- اشتهاء رقائق البطاطس:

حسب ما تؤكده أخصائية التغذية تايلور نيوهاوس ليهي، فإن البطاطس المقلية ورقائق البطاطس نوعان من الأطعمة التي تلقى رواجا كبيرا بين الناس، ولكن الرغبة الشديدة فيهما قد تكون علامة على نقص الدهون الصحية في الجسم، وبالتحديد نقص الأحماض الدهنية أوميغا 3.

بالمقابل يمكننا الحصول على الدهون الصحية من أغذية مثل السلمون والأسماك الدهنية والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون.

6- اشتهاء الماء:

إن الشعور بالعطش الشديد هو تنبيه إلى أن الجسم يعاني من الجفاف ويحتاج لكمية من الماء. ولكن الشعور بالعطش المتواصل والرغبة الشديدة في شرب الماء قد يكون علامة على شيء أخطر وهو مرض السكري. فالعطش الشديد والتبول من العلامات التحذيرية المبكرة على اضطراب مستويات الأنسولين في الجسم، حسب الجمعية الأميركية لطب السكري، ويعزى ذلك إلى أن ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم يجعل الكليتين تنشطان بشكل زائد لتحليل هذه المادة.

7- اشتهاء المخبوزات المالحة:

قد تكون الرغبة في تناول الأطعمة المالحة علامة على داء أديسون (Addison’s disease) -قصور في الغدة الكظرية- أو متلازمة بارتر (Bartter syndrome)، خاصة إذا ترافقت هذه الرغبة مع أعراض أخرى مثل الإرهاق الشديد وفقدان الوزن وتغيّر لون الجلد.

ومتلازمة بارتر هي مجموعة من اضطرابات في الكلى تسبب اختلالا في توازن البوتاسيوم والصوديوم والكلورايد.

8- اشتهاء تناول كل شيء:

تقول الكاتبة إن الرغبة الشديدة في تناول أي غذاء، وخاصة الحلويات والوجبات السريعة، قد ينظر إليه على أنه مجرد شعور بالجوع، ولكنه في الواقع قد يكون دليلا على نقص الماء في الجسم. فالشعور بالعطش هو في الواقع آخر علامة على الجفاف، وهناك تحذيرات عديدة يطلقها الجسم قبل ذلك.