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في آخر يوم من 2020.. منظمة الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكورونا

تمت إجازة استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" منذ أسابيع عدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (رويترز)
تمت إجازة استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" منذ أسابيع عدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (رويترز)
31/12/2020-|آخر تحديث: 1/1/202103:16 AM (مكة المكرمة)

منحت منظمة الصحة العالمية الخميس أول موافقة طارئة لها منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 على لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech)، في خطوة من شأنها تسهيل الطريق أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة، وفق ما جاء في بيان للوكالة الأممية.

وقالت المسؤولة عن الحصول على الأدوية في منظمة الصحة العالمية ماريانجيلا سيماو في بيان إن "هذه خطوة إيجابية جدا لضمان حصول الجميع في العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19".

وهذه الآلية التي يمكن أن تلجأ إليها المنظمة في حالات الطوارئ الصحية تتيح للدول -التي لا تملك بالضرورة وسائل ذاتية تسمح لها بأن تحدد سريعا فاعلية أي دواء- أن تحصل على وسائل علاج بسرعة أكبر.

وأشار البيان إلى أن هذه الآلية تتيح أيضا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وللمنظمة الأميركية للصحة أن تشتريا اللقاح لتوزيعه على الدول الفقيرة.

وشددت سيماو على الحاجة إلى جهد أكبر للتمكن من توفير كمية كافية من اللقاحات تلبي حاجات الشعوب ذات الأولوية في كل أنحاء العالم.

وتمت إجازة استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" منذ أسابيع عدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتلقى ملايين الأشخاص هذا اللقاح الذي تقدر فاعليته بنسبة 95% ويتطلب حفظه درجة حرارة لا تقل عن 80% تحت الصفر، الأمر الذي يجعل تخزينه وتوزيعه أكثر صعوبة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل صباح الخميس إلى 82 مليونا و708 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 46.7 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و805 آلاف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

المصدر : وكالات

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