11 طعاما ابتعد عنها قبل الذهاب للفراش

ما الأطعمة التي يؤدي تناولها قبل الذهاب للفراش إلى إقلاق نومك؟ وكيف تؤدي إلى إيقاظك ليلا؟ ولماذا يؤثر الأكل عموما قبل النوم سلبا على جودة النوم؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في هذا التقرير.

تقول الكاتبة لورين كان في تقرير نشرته مجلة "هيلث دايجست" (Health Digest) الأميركية إن كثيرا من الأبحاث العلمية أثبتت أن بعض الأطعمة تؤثر سلبا على جودة النوم.

ونقل التقرير عن الدكتور رونالد كابلان مؤلف كتاب "إستراتيجية الحياة الطويلة" أن تناول الطعام ليلا يؤدي "فقط إلى إضافة سعرات حرارية غير ضرورية". ومن وجهة نظره، فإن الأكل قبل النوم يؤثر سلبا على جودة النوم، لأن الجسم لا يستطيع حرق السعرات الحرارية بالسرعة المطلوبة.

وفي ما يلي 11 غذاء يُنصح بعدم تناولها قبل النوم:

1- القهوة

من المعروف أن شرب القهوة ليلا يمكن أن يفسد نومك، ويلقى اللوم غالبا على الكافيين باعتباره منبها للجهاز العصبي. ومع ذلك، يقول العديد من خبراء التغذية -مثل اختصاصية التغذية سيدني لاب- إن الأمر لا يتعلق فقط "بالقلق" الذي تسببه القهوة. وأوضحت لاب أن الكافيين يحفز "حركة الأمعاء"، وله تأثير مدر للبول؛ مما يعني أنك قد تضطر للاستيقاظ أكثر من مرة ليلا للذهاب إلى الحمام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكافيين يريح العضلة العاصرة بين المعدة والمريء، وعندما يحدث ذلك قد تنتقل محتويات المعدة -بما في ذلك الأحماض الهضمية- إلى المريء مما يسبب تهيجا يعرف باسم ارتجاع المريء.

2- الشاي

يرتبط غالبا شرب الشاي بالراحة والهدوء، لكن تناول الشاي يمكن أن يفسد النوم؛ إذ يحتوي على الكافيين، وإن كان بنسبة أقل من القهوة، ومع ذلك قد يؤدي إلى المشاكل نفسها التي تسببها القهوة، بما في ذلك صعوبة النوم والاستيقاظ عدة مرات للذهاب إلى الحمام وارتجاع المريء.

3- الكثير من الماء

وفقا للدكتورة ساوندرا دالتون سميث المتخصصة في الطب الباطني، فإن كل المشروبات تؤثر على جودة النوم عند تناولها في وقت متأخر، وهذا يشمل الماء أيضا؛ إذ قد يؤدي شرب كمية كبيرة من الماء قبل النوم إلى اضطرارك للاستيقاظ ليلا من أجل الذهاب إلى الحمام.

4- الشوكولاتة

تناول الشوكولاتة قبل النوم يمكن أن يبقيك مستيقظا، لأنها تحتوي على نوعين من المنشّطات، أحدهما الكافيين.

المنشط الآخر هو الثيوبرومين (Theobromine)، الذي يحفز مشاعر السعادة التي من شأنها أن تؤثر على النوم، وتختلف مستويات الثيوبرومين باختلاف منتجات الشوكولاتة، حيث تحتوي الداكنة منها على أعلى المعدلات.

5- الأغذية الحمضية

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الحمضية مثل الطماطم أو المشروبات الرياضية أو الحمضيات -مثل البرتقال والليمون- قبل النوم إلى بعض المشاكل. وتوضح الدكتورة دالتون سميث أن تناول الحمضيات قد يجعلك تعاني من أعراض الارتجاع الحامضي المريئي، بما في ذلك السعال أو الاختناق، إن استلقيت بعد تناولها بفترة وجيزة.

6- الدهون

يمكن للأطعمة الغنية بالدهون أن تسبب غازات البطن والانتفاخ وعسر الهضم، وفقا للدكتورة دالتون سميث.

كما يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر إلى نوم غير عميق والاستيقاظ المتكرر ليلا.

7- البيتزا

وفقا للدكتور رونالد كابلان، فإن البيتزا من أسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها قبل النوم، وأوضح كابلان أن البيتزا غنية بالكربوهيدرات البسيطة والدهون، مما يسبب اضطرابات النوم.

8- الكثير من المكسرات

المكسرات غنية بالدهون التي تسبب الغازات والانتفاخ وعسر الهضم. بالإضافة إلى ذلك فإنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي قد تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي، وفقا لدالتون سميث.

9- الأطعمة الغنية بالألياف

تؤكد سميث أن تناول أطعمة غنية بالألياف في وقت متأخر يمكن أن يؤثر على جودة النوم؛ ويعود ذلك إلى حقيقة أن الألياف تسبب الغازات والانتفاخ. وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف المكسرات وزبدة المكسرات والفواكه (خاصة الفواكه المجففة مثل الخوخ والزبيب والمشمش المجفف) والخضراوات (خاصة البروكلي والقرنبيط والملفوف) والحبوب الغنية بالألياف والفاصوليا، والشوفان.

10- الأطعمة الحارة

وفقا لاختصاصية التغذية أليسيا جالفين، فإن تناول الأطعمة الحارة ليلا يمكن أن يؤدي إلى التأثير سلبا على جودة النوم.

11- الوجبات السريعة

تحتوي الوجبات السريعة على الكثير من الدهون والسكر، ومن ثم فإنها تعيق النوم، خاصة إذا تم تناولها مع مشروب غازي يحتوي على الكافيين.