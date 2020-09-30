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التين.. 5 فوائد لا غنى عنها

30/9/2020

قال المركز الألماني للتغذية إن التين ‫يتميز بفوائد صحية جمّة، حيث إنه مفيد لصحة القلب والعظام والأعصاب ‫والبصر والأمعاء والبشرة.

‫وأوضح المركز أن التين يعد كنزا من المعادن والفيتامينات، فهو غني ‫بالبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمّين لصحة القلب، والكالسيوم المهم لصحة ‫العظام، وفيتامين "إيه" (A) المهم لصحة النظر وجمال ‫البشرة، وفيتامينات "بي" (B) المهمة لصحة الأعصاب، ومنها فيتامين "بي7" (B7) المعروف ‫باسم "البيوتين" والمهم لجمال البشرة والشعر والأظافر.

‫كما يزخر التين بالألياف الغذائية التي تعمل على تنشيط عملية الهضم، ‫ومن ثم تحارب الإمساك، ‫‫‫وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية، ومن ثم فهو ‫يساعد على التمتع بالرشاقة.

بعض فوائد التين

  • الوقاية من الإمساك.
  • خفض الكوليسترول.
  • الوقاية من أمراض القلب التاجية.
  • الوقاية من سرطان القولون.
  • الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

مذاق شهي

وفي تصريحات سابقة. قال مركز استعلامات المستهلك الألماني إن التين يتمتع بمذاق شهي وفوائد صحية جمّة.

وأوضح المركز الألماني أن ثمار التين الناضجة تعتبر منجما للمغنيسيوم الذي يتمتع بأهمية كبيرة للعضلات والأعصاب.

كما يحتوي التين على الكثير من الألياف الغذائية والكثير من الكربوهيدرات، المسؤولة بدورها عن محتوى التين العالي من الطاقة.

وأشار المركز إلى أنه ينبغي شراء الثمار اللينة ولكن ليس بدرجة كبيرة، موضحا أنه كلما كان لون الثمار داكنا كانت ناضجة أكثر ومذاقها أشهى. كما ينبغي تناوله فور شرائه، حيث إنه يفقد نكهته سريعا عند التخزين.

التين المجفف

ويمكن الحصول على التين في الأسواق طازجا أو مجففا، فالتين الطازج متوفر خلال فترة الصيف إلى بداية فصل الخريف، كما أن طعم التين الطازج الذي يميل لونه إلى البنفسجي الغامق يكون في هذه الفترة من العام الأفضل.

ويمكن تناول ثمار التين أو استخدامها في السلطات أو أكلها مشوية مع الجبن، ويمكن الاحتفاظ به طازجا فقط لبضعة أيام في الثلاجة، لذلك يجب استهلاكه سريعا.

وكبديل عن التين الطازج يمكن تناوله مجففا. ووفقا لما نقل موقع دويتشه فيله عن مجلة "آرتيكل ماغازين" الألمانية الإلكترونية، فإن التين المجفف يحتوي على سعرات حرارية أكثر بمقدار 6 أضعاف من التين الطازج، لأنه يكاد يكون خاليا من الماء، ولكن تكون نسبة فيتامين "إي" (E) وفيتامين "بي" (B) فيه أكبر بـ3 مرات من نسبتها في التين الطازج، ويكون مذاقه أحلى بكثير.

ولذلك ينصح خبراء التغذية بتناول التين المجفف بدلا من قطع الشوكولاتة أو الحلوى وغيرها من المواد الغذائية التي تحتوي على السكر المضاف.

ويحتوي كل 100 غرام من التين المجفف غير المطبوخ على ما يأتي:

  • الطاقة: 249 سعرة حرارية.
  • البروتين: 3.30 غرامات.
  • الدهن: 0.93 غرام.
  • الكربوهيدرات: 63.87 غراما.
  • الألياف الغذائية: 9.8 غرامات.
المصدر : الألمانية + الجزيرة + دويتشه فيله + مواقع إلكترونية

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