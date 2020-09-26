كورونا اليوم.. حصيلة مؤلمة في فرنسا وإصابة مراقب الإخوان في الأردن

وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى نحو 33 مليونا حول العالم، وسط موجة ثانية تجتاح العديد من دول العالم، ودعوات لتقاسم أي لقاح ينتج خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الولايات المتحدة ثم الهند على رأس قائمة الدول المتضررة، تليهما البرازيل التي سُجلت فيها خلال 24 ساعة نحو 32 ألف إصابة جديدة.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم السبت 26 سبتمبر/أيلول 2020 حسب توقيت مكة المكرمة:

22:37 – إصابات ووفيات في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب ثلاث وفيات، في المناطق التي تسيطر عليها حكومة بشار الأسد.

وقالت الوزارة إنه تم "تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 15 في محافظة حلب و10 في دمشق ، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 4038″، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 188.

22:30 – أكثر من 50 ألف إصابة و851 وفاة بالولايات المتحدة

ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت أنها سجلت 50 ألفا و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و851 وفاة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و9216 حالة إصابة، و203 آلاف و180 حالة وفاة.

21:51- أعلى حصيلة يومية في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1.280 إصابة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الفيروس في البلاد في فبراير/شباط الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت أيضا 7 وفيات جراء الفيروس خلال اليوم الأخير.

وأضافت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 35.228، بينها 340 وفاة.

21:43 – رقم قياسي في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية السبت أنها سجلت 8 آلاف و221 إصابة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الفيروس فيها في فبراير/شباط الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت أيضا 10 وفيات خلال اليوم الأخير. وأضافت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 226 ألفا و586، بينها 1.417 وفاة.

21:38 إيطاليا تسجل 1869 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية السبت تسجيل 1869 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 308 آلاف و104.

وسجلت إيطاليا 17 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 35 ألفاً و818.

21:06- تسجيل 14412 إصابة جديدة في فرنسا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 14412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ويبلغ حاليا العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا 527 ألفا و446 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 31700.

21:00- إصابة مراقب الإخوان في الأردن

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن السبت إصابة مراقبها العام عبد الحميد الذنيبات بفيروس كورونا المستجد. كما أًصاب الفيروس أمين السر بالجماعة عارف حمدان.

وقال الناطق باسم الجماعة معاذ الخوالدة إن الحالة الصحية للقياديين الإسلاميين جيدة، وأنهما حجرا نفسيهما في المنزل.

20:27- رئيس وزراء بريطانيا: كورونا أفسد الروابط بين الدول

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جائحة كورونا أفسدت الروابط بين الدول، داعيا زعماء العالم إلى الاتحاد ضد العدو المشترك.

و في خطاب مسجل أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر جونسون أن فكرة المجتمع الدولي أصبحت بالية بعد مرور 9 أشهر من بدء انتشار الوباء.

واقترح إقامة شبكة عالمية لمراكز البحث الحيواني لبحث الأمراض المنتقلة عبر الحيوانات.

ولفت إلى أن المملكة المتحدة ستسهم بمبلغ 500 مليون جنيه إسترليني (636 مليون دولار) لدعم مبادرة "كوفاكس" التي تهدف لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على لقاح مضاد للفيروس حال توافره.

19:34 – وضعية كورونا في الجزائر

رصدت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 50 ألفا و914.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل أربع وفيات جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 1711 .

19:07- إصابات ليبيا تتجاوز 31 ألفا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم السبت تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 8 وفيات، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 31 ألفا و828 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 499.

18: 30- تسجيل 6042 إصابة جديدة في بريطانيا

أظهرت بيانات الحكومة البريطانية اليوم السبت تسجيل 6042 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 34 حالة وفاة جراء الفيروس.

17:32- وفيات وإصابات جديدة في إندونيسيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 4494 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى في البلاد إلى 271339 حالة.

وأعلنت السلطات أيضا تسجيل 90 وفاة ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى عشرة آلاف و308 حالات.

17:29- الحصيلة الأعلى في الأردن

أعلن الأردن اليوم السبت تسجيل 850 إصابة و4 وفيات جراء فيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد.

16:46- تسجيل 68 حالة وفاة بالعراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت تسجيل 68 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 8935 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى تسجيل 4270 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 345 ألفا و969 . ولفتت إلى أن 3652 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 ألفا و918.

16:15 – السعودية تسجل 30 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 4655 حالة وفاة.

وتم تسجيل 461 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 332 ألفا و790 حالة مؤكدة.

16:30 -ميانمار تقيم مراكز حجر جديدة سعيا لاحتواء الفيروس

سارعت رانغون أكبر مدن ميانمار في بناء مراكز حجر جديدة سعيا لاحتواء أول تفشّ واسع لفيروس كورونا المستجد في هذا المركز التجاري، مع خشية الطاقم الطبي المجهد من تواصل ارتفاع أعداد المصابين.

وقد بلغت حالات الإصابة بالفيروس أزيد من 9 آلاف، فيما بلغ عدد الوفيات 174.

وشمل الحجر 6 آلاف شخص فيما منعت السلطات دخول ومغادرة المدينة، وطلبت من السكان التزام منازلهم باستثناء من يعمل منهم في قطاعات صناعية ضرورية أو في توفير البضائع والطعام والامدادات الطبية.

15:28 – كورونا عاد بكامل عنفوانه

وصف رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر جائحة كورونا بأنها كارثة طبيعية واختبار للعصر الحالي والأجيال الحالية، داعيا إلى مكافحة مشتركة للجائحة.

وقال زودر اليوم في خطابه الرئيسي أمام أول مؤتمر عام لحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري عبر الإنترنت "لقد عاد كورونا بكامل عنفوانه إلى كافة أنحاء أوروبا".

وذكر زودر أن كثيرين لم تعد لديهم الرغبة في سماع شيء عن الجائحة وصاروا ينزعجون منها، مضيفا أنه يشعر بذلك أيضا، لكن "الموجة الثانية سارية وقوية للغاية، كورونا نوع من الكوارث الطبيعية".

14:54- الإصابات في كندا

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 152 ألفا و717 حالة اليوم، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وبحسب البيانات، وصل عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس إلى 9306 وفيات.

13:51 – إيران تستعد لفرض إجراءات عزل جديدة

منح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السلطات المحلية في أقاليم البلاد تفويضا لفرض إجراءات عزل أينما اقتضت الضرورة لاحتواء انتشار سريع للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون "نحن مجبرون على تشديد الإجراءات والرقابة" بدءا بالعاصمة طهران.

وأضاف أن مكاتب الفرق المكلفة بمكافحة المرض في أنحاء البلاد سترفع توصيات بشأن القيود وما إذا كان ينبغي فرض عزل عام وإغلاق لمدة أسبوع.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 25 ألفا أمس الجمعة، في حين ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 439 ألفا و882 إصابة.

13:40 – استمرار ارتفاع عدد الحالات وسط أوروبا

أظهرت بيانات وزارة الصحة السلوفاكية نشرت صباح اليوم أن البلاد حطمت رقمها القياسي للزيادة اليومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الرابع على التوالي، حيث سجلت 522 إصابة جديدة أمس الجمعة.

– وأعلنت بولندا اليوم تسجيل 1584 إصابة جديدة.

وحتى الآن، سجلت بولندا 85 ألفا و980 إصابة بفيروس كورونا و2424 وفاة جراء الفيروس.

– كما أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك أن العدد اليومي لعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 2946 إصابة أمس الجمعة، وهي ثاني أعلى حصيلة يومية في البلاد.

وبذلك، يصل إجمالي عدد الإصابات في التشيك إلى 61 ألفا و318 حالة، وسجلت البلاد 582 وفاة بفيروس كورونا حتى أمس الجمعة، بزيادة 15 وفاة جديدة عن الإحصاء السابق.

12:37 – الإصابات في روسيا

قال فريق عمل مواجهة فيروس كورونا في روسيا إن العدد اليومي لعدد الإصابات الجديدة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 22 يونيو/حزيران اليوم السبت مسجلا 7523 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و143 ألفا و571.

وسُجلت 169 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 20 ألفا و225 حالة.

11:29 – باكستان.. حصيلة جديدة

سجلت باكستان اليوم 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 309 آلاف و581، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

كما سجلت البلاد أيضا 7 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 6451 حالة.

10:01- أستراليا: العالم بحاجة لمعرفة منشأ كورونا

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم إن دول العالم يجب أن تفعل كل ما بوسعها لمعرفة منشأ مرض كوفيد-19، في تصريحات قد تؤدي لتصاعد التوتر بين بلاده والصين.

وأضاف موريسون خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إجراء تحقيق لتتبع جذور الفيروس سيقلل خطر تفشي جائحة عالمية أخرى.

وقال في كلمته -التي ألقاها عبر الفيديو- إن "هذا الفيروس تسبب في كارثة لعالمنا وشعوبه، علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لنفهم ما حدث لسبب واحد هو منع تكرار ذلك".

وتسببت تصريحات موريسون وتعليقات مشابهة أدلى بها هذا العام في توتر العلاقات بين أستراليا والصين.

09:44- معظم الأسر الألمانية نجت من تكبد خسائر مالية

كشف استطلاع للرأي أجراه معهد "سيف" وشركة "نيلسن" لأبحاث السوق وقسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة فرانكفورت أن معظم الأسر في ألمانيا نجت من تكبد خسائر مالية خلال أزمة جائحة كورونا.

وقال أندرياس هاكلتال الخبير لدى معهد "سيف" لأبحاث السوق المالي في فرانكفورت "بعد تفشي جائحة كورونا لمدة 6 أشهر، نلاحظ أن الوضع المالي للأسر لم يتدهور بشكل كبير، ولم يتعاف أيضا بشكل كبير بعد الصدمة الأولى في مارس/آذار، بالقياس إلى واقع حياة الناس فإن هذا يؤكد أن ألمانيا قد اجتازت الأزمة بشكل جيد نسبيا حتى الآن".

ووفقا للاستطلاع الذي تم إجراؤه في بداية سبتمبر/أيلول الجاري، تعاني 17% من 10 آلاف و800 أسرة شملها الاستطلاع من خسائر في الدخل، لكن الأغلبية العظمى (83%) لا ترى أي خسارة أو أي تحسن في أوضاعها.

09:02 – خطة بريطانية للتصدي للأوبئة

سيطرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت خطة مؤلفة من 5 نقاط لتحسين التصدي الدولي للأوبئة في المستقبل، وذلك في كلمة مسجلة يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتضمن خطته إقامة شبكة عالمية من مراكز البحث وزيادة القدرة على تصنيع اللقاحات وإبرام اتفاقية لخفض تعريفات التصدير التي تم فرضها مع بداية جائحة كوفيد-19.

وسيتعهد جونسون بتقديم 71 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي لشراكة اللقاحات العالمية المعروفة باسم "كوفاكس"، لتأمين حقوق شراء 27 مليون جرعة، كما تعهد بـ500 مليون جنيه لمبادرة منفصلة لكوفاكس لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على لقاح.

وسيعلن جونسون أيضا عن 340 مليون جنيه إسترليني (433.23 مليون دولار) لتمويل منظمة الصحة العالمية موزعة على 4 سنوات -بزيادة قدرها 30% عن الالتزام السابق لمدة 4 سنوات- مع ربط نحو ثلث هذه الأموال بإصلاح المنظمة.

07:44 – أستراليا تطالب بتقاسم اللقاحات

ضمت أستراليا صوتها الجمعة إلى أصوات أميركا اللاتينية للمطالبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة عبر الفيديو بتمكين جميع البلدان من الحصول على اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 عند إنتاجها في المستقبل.

وحذر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في كلمته بأن التاريخ سيكون "حكما صارما"، في وقت تقاوم الولايات المتحدة فكرة التعاون عبر العالم في موضوع اللقاحات المستقبلية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال موريسون "حين يتعلق الأمر باللقاح، فإن موقف أستراليا واضح للغاية: يتحتم على أي طرف يتوصل إليه تقاسمه" مؤكدا "إنها مسؤولية عالمية ومسؤولية أخلاقية".

وكان قادة من أميركا اللاتينية دعوا قبل ذلك القوى الكبرى إلى التضامن لتجاوز وباء كوفيد-19 عبر إتاحة الحصول على لقاحات مستقبلية للفيروس وقروض دولية من دون فوائد.

07:22 – تراجع الإصابات في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 49 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في أقل عدد من حالات الإصابة المنقولة محليا منذ 44 يوما في علامة على أن تشديد قواعد التباعد الاجتماعي بدأ يؤتي ثماره.

وأكد مسؤولو الصحة دعوات للناس بالامتناع عن زيارة بلداتهم ولقاء أقاربهم خلال عطلة رئيسية خشية أن تؤدي هذه العطلة التي تستمر من 30 سبتمبر/أيلول حتى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول إلى ارتفاع عدد الإصابات.

06:00 – 2500 إصابة جديدة في ألمانيا

تم توثيق 2507 إصابات جديدة في ألمانيا، وتسع وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 282 ألفا و730 إصابة و9452 حالة وفاة.

03:00 – تزايد الوفيات بالمكسيك

أعلنت سلطات المكسيك أن عدد وفيات كورونا بأنحاء البلاد قد أصبح 75 ألفا و844 حالة.

02:50 – فتح المطاعم في فلوريدا

أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس رفع جميع القيود المفروضة على الحانات والمطاعم بسبب فيروس كورونا، في اليوم نفسه الذي سجلت فيه الولاية وفاة 122 شخصا، لتتجاوز حصيلة الوفيات الإجمالية عتبة الـ14 ألفا.

00:50 – عشرات الآلاف بالبرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية تسجيل نحو 32 ألف إصابة جديدة، و729 وفاة جراء المرض، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى أكثر من 4.6 ملايين حالة، في حين بلغت حصيلة الوفيات نحو 140 ألفا.

00:45 – اليابان تصر على استضافة دورة الألعاب الأولمبية دون تأخير

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده "عازمة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في العاصمة طوكيو، صيف العام المقبل، ليكون ذلك دليلًا على هزيمة البشرية لفيروس كورونا المستجد".

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