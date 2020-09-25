كورونا اليوم.. إسبانيا على أعتاب نكبة جديدة واللقاحات الأميركية في مراحلها الأخيرة

تجاوز عدد مصابي وباء كورونا حول العالم 32 مليونا، في حين يقترب عدد الوفيات من المليون، وتستعد العديد من الدول لتوسّع الموجة الثانية من هذا الوباء مع اقتراب فصل الخريف.

وقد عادت إسبانيا لتسجيل أرقام كبيرة على صعيدي الإصابات والوفيات، في حين حذر مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية من أن عدد الوفيات على مستوى العالم قد يصل إلى مليونين إذا لم يقم الجميع بما يلزم لاحتواء الفيروس.

في المقابل، أعلنت شركة "نوفافاكس" (Novavax) الأميركية للتكنولوجيا الحيوية الخميس أنها بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحها المضاد للفيروس.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

32:02- تسجيل 42 وفاة بالمغرب و24 إصابة في موريتانيا

أفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل 42 حالة وفاة و2.423 إصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أزيد من 112 ألفا، توفي منهم 1.998 مريضا، فيما تعافى أزيد من 91 ألفا.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 إصابة بكورونا، إضافة إلى 18 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات بلغ 7.457، بينها 161 حالة وفاة، و7.070 حالة تعاف.

22:21- سبعة ملايين إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

تجاوزت الولايات المتحدة الجمعة عتبة سبعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لتعداد جامعة جونز هوبكنز، والتي أفادت أيضا أن عدد الوفيات بلغ 220 ألفا و3 آلاف و240.

21:32 – إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز نصف المليون

قالت فرنسا إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز نصف المليون، بعد أن سجلت 15797 حالة جديدة مؤكدة اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للحالات الآن وصل إلى 513034.

وسجلت فرنسا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 150 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 31661.

21:29 – إخضاع ربع سكان بريطانيا لتدابير مشددة

قررت بريطانيا إخضاع ربع سكانها لتدابير جديدة لكبح الموجة الثانية من فيروس كورونا، وتمس التدابير بالخصوص ويلز حيث سيفرض الحجر على عدة مدن فيها.

وتشل التدابير المحلية 17,5 مليون شخص من أصل 66 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد الإجمالي.

وأضيفت العاصمة لندن الجمعة إلى قائمة المناطق الخاضعة لرقابة مشددة والتي قررت حكومة بوريس جونسون إغلاق الحانات والمطاعم فيها اعتبارا من العاشرة ليلا.

وسجلت السلطات الصحية الجمعة 6874 إصابة جديدة في المملكة المتحدة. وحتى الحين أدى فيروس كورونا إلى وفاة 42 ألفا في بريطانيا، وهي أثقل حصيلة بالقارة الأوروبية.

20:42 – أرقام قياسية جديدة في إسبانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 12 ألفا و272 إصابة و114 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

وقد تجاوز العدد الإجمالي للإصابات 716 ألفا، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 31 ألفا و232 حالة.

20:32 – إصابات تشيلي تقترب من نصف المليون

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغت حتى الآن 453 ألفا و 868 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 12527.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء سجلت البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2222 إصابة جديدة بكورونا و58 حالة وفاة.

20:25 – البابا فرانسيس: الفقراء يجب أن يحصلوا على اللقاح قبل غيرهم

قال البابا فرانسيس اليوم الجمعة إن الفقراء والمستضعفين يجب أن ينالوا معاملة تفضيلية عندما يكون لقاح فيروس كورونا جاهزا.

وفي مشاركته عبر الفيديو في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر بابا الفاتيكان أن الوباء العالمي سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الصحة العامة وضمان الحصول على اللقاحات.

وقال "إذا كان لا بد من إعطاء الأفضلية لأي شخص، فليكن الأفقر والأكثر استضعافا، أولئك الذين كثيرا ما يتعرضون للتمييز لأنهم لا يملكون القوة ولا الموارد الاقتصادية".

20:01- الصحة العالمية تحذر: وفيات كورونا قد تصل إلى مليونين

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنه "من المحتمل جدا" أن يؤدي فيروس كورونا المستجد إلى وفاة مليوني شخص في حال عدم القيام بكل ما يلزم.

ولدى سؤاله عن إمكانية وصول وفيات الفيروس إلى مليونين، قال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين إن العالم بحاجة لبذل كل الجهود لوقف تفشي الفيروس وإلا "سنكون أمام هذا الرقم، أو للأسف (رقم) أعلى بكثير".

18:05- تحذير أممي من عواقب تفشي الفيروس في اليمن

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي إن المنظمة الدولية "حذرت من أن كوفيد 19- سينتشر على نطاق أوسع وأسرع، في اليمن، وستكون له عواقب أكثر فتكا مقارنة بأي دولة أخرى تقريبا".

وسجلت الحكومة اليمنية حوالي 2000 إصابة، و586 وفاة بفيروس كورونا. ولا يصدر الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الشمالية من البلاد، تحديثات منتظمة بشأن انتشار الفيروس.

وقالت جراندي: "نقدر معدل الوفيات في ذروة الموجة الأولى بما يقرب من 30%، وهو من أعلى المعدلات في العالم".

17:07- الصين تتوقع إنتاج 610 ملايين جرعة لقاح سنويا

تتوقع الصين أن تكون قادرة بحلول نهاية العام على إنتاج 610 ملايين جرعة سنويا من لقاحات عدة ضد كوفيد-19، حسب ما أعلنه مسؤولو الصحة اليوم الجمعة في بكين، مؤكدين أن بلادهم هي الرائدة في هذا المجال.

وقال وو يوانبين من وزارة الصحة الصينية إن تطوير 11 لقاحا صينيا، من إجمالي 59 مشروعا، دخل الآن مرحلة التجارب السريرية.

وأضاف "وجدنا أن سلامة اللقاح كانت في مستوى جيد، وأنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة".

17:00 – 68 وفاة جديدة بالعراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 4593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 341 ألفا و699 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 68 وفاة.

وحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 8867 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 273 ألفا و266.

16:59- 590 إصابة جديدة في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلادإلى 102 ألف و441.

كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة جراء الفيروس، ليصبح مجموع الوفيات المسجلة 595 حالة.

15:50 – إصابات البرازيل تتجاوز 4 ملايين

وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 4 ملايين و66، حسب بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بالفيروس بلغ 139 ألفا و808 حالات. وتعافى حتى الآن نحو 4 ملايين شخص من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

15:44 – الإصابات في كندا تتجاوز 151 ألفا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 151 ألفا و87، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 9297 حالة، فيما تعافى 130 ألفا و576 مصابا حتى الآن.

15:34 – موسكو تلزم كبار السن بالبقاء في منازلهم

أمر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الجمعة كبار السن بالبقاء في منازلهم، ونصح أرباب الأعمال بتكثيف العمل عن بعد، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وسلط سوبيانين الضوء على زيادة "خطيرة" في أعداد المحالين إلى المستشفيات، وقال إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة يجب أن يبقوا في المنزل اعتبارا من الاثنين وألا يخرجوا للتسوق إلا قليلا، لكنه أكد أن التريض في الخارج سيظل غير مقيد.

15:00 بدء سريان الإغلاق المشدد في إسرائيل

دخلت إسرائيل بعد ظهر الجمعة في إغلاق مشدد يستمر أسبوعين على الأقل، في مسعى للحد من الانتشار الكبير وغير المسبوق في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتشمل أيضا إغلاق الأسواق، حيث يسمح فقط بالعمل للمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية، والصيدليات، وأماكن تقديم الخدمات الضرورية.

وتقتضي الإجراءات الجديدة "تقييد الخروج من أماكن السكن حتى ألف متر مربع، أما الصلوات والمظاهرات فهي مسموحة في مكان مفتوح فقط وحتى 20 شخصا وبمسافة ألف متر عن مكان السكن".

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 214 ألفا و58، منها 1378 وفاة، و152 ألفا و294 حالة تعاف.

13:40- إيران تسجل 207 وفيات بكورونا في أعلى حصيلة منذ نحو شهرين

قالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسجلة في البلاد خلال الـ24 الماضية بلغ 207، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 25222، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى439 ألف و882.

وهذه أعلى حصيلة للوفيات في يوم واحد منذ أن سجلت الوزارة 216 وفاة في الأول من أغسطس/ آب، وقالت المتحدثة إنه تم تسجيل 3563 إصابة جديدة.

12:57- قطر تسجل 225 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم تسجيل 225 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما سجلت الوزارة شفاء 249 حالة من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 121 ألفا و512.

12:50- إيران وروسيا تناقشان إنتاج لقاح مشترك

ذكرت وكالات أنباء روسية، نقلا عن السفير الإيراني بموسكو كاظم جلالي اليوم الجمعة، أن طهران وصندوق الثروة السيادي الروسي يناقشان الإنتاج المشترك للقاح لمرض "كوفيد-19".

وقال جلالي "نجري محادثات، تحدثت مع رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل ديمترييف، وعقد مسؤولونا عدة جولات من المشاورات وأعلنا أننا سنتعاون".

12:20- تسجيل 452 إصابة و5 وفيات بين الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن القدس سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 95 إصابة، تلتها محافظة الخليل 91 حالة، كما سجل قطاع غزة 45 إصابة، في حين توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

11:55- إندونيسيا تسجل قفزة بإصابات كورونا لليوم الثالث على التوالي

أظهرت بيانات فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا أن البلاد سجلت أكبر ارتفاع يومي بالإصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، بلغ 4823 إصابة جديدة اليوم الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 266 ألفا و845.

وأظهرت البيانات تسجيل 113 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 10 آلاف و218، وهو من بين الأعلى في دول آسيا.

عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا سجل في روسيا اليوم الجمعة أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر (الأناضول)

11:00- الإصابات الجديدة في روسيا الأعلى منذ 3 شهور

سجل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 23 يونيو/حزيران، إذ بلغ 7212 إصابة في جميع أنحاء البلاد ليرتفع الإجمالي إلى مليون و136 ألفا و48.

وفي العاصمة موسكو، ارتفع عدد الإصابات الجديدة بنحو 50% إلى 1560 من 1050 اليوم السابق، وقالت السلطات إن 108 أشخاص توفوا جراء إصابتهم بالفيروس، مما رفع العدد الرسمي للوفيات إلى 20 ألفا و56.

10:20- إسرائيل تسجل أعلى معدل يومي بكورونا

أعلنت إسرائيل صباح اليوم تسجيل 7527 بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ مارس/آذار الماضي، فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس على فرض إغلاق شامل في ظل تفاقم الحالة الوبائية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 214 ألفا و458، منها 1378 وفيات، و152 ألفا و294 حالة تعاف.

ولم يسبق لإسرائيل أن سجلت مثل هذا العدد الكبير من الإصابات خلال يوم واحد، إذ سجلت في الأيام الأخيرة إصابات تراوحت بين 6800 و6900 حالة.

09:30- هولندا تسجل نحو 108 آلاف إصابة

وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 107 آلاف و899 حالة صباح اليوم الجمعة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6361 حالة وتعافى 3317 من المصابين حتى الآن.

ارتفاع قياسي بعدد الإصابات في إسرائيل (رويترز)

08:10- أكثر من 7 ملايين إصابة في الولايات المتحدة

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 7 ملايين يوم الخميس، بما يمثل أكثر من 20% من الإجمالي العالمي، وذلك بعد أيام من تجاوز عدد الوفيات 200 ألف في البلاد، وهو الأكبر في العالم.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي بعد انخفاضها على مدى 8 أسابيع متتالية، ويعتقد خبراء في الصحة أن الزيادة ترجع إلى إعادة فتح المدارس والجامعات، فضلا عن الحفلات خلال عطلة عيد العمال في الآونة الأخيرة.

07:10- إصابات فيروس كورونا في الهند تقفز إلى 5.82 ملايين

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 5.82 ملايين بعدما سجلت 86052 ألفا و52 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1141 وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 92 ألفا و290.

06:45- لقاح أميركي يدخل المرحلة النهائية من التجارب السريرية

أعلنت شركة "نوفافاكس" (Novavax) الأميركية للتكنولوجيا الحيوية الخميس أنها بدأت في بريطانيا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19، ليصبح بذلك اللقاح التجريبي الـ11 في العالم الذي يبلغ هذه المرحلة النهائية.

وقالت الشركة إن 10 آلاف متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما سيشاركون في هذه التجارب.

وهذا هو اللقاح الـ11 في العالم الذي يدخل المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية التي يشارك فيها عشرات آلاف المتطوعين ويقسمون في العادة إلى قسمين متساويين: نصف يتلقى لقاحا وهميا والنصف الآخر يتلقى اللقاح التجريبي.

و"نوفافاكس" هي واحدة من 6 شركات حصلت من الحكومة الفدرالية الأميركية على تمويل بمئات ملايين الدولارات لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وهي الخامسة التي يدخل لقاحها التجريبي المرحلة الثالثة.

دول العالم تتسابق لإنتاج لقاح ضد الفيروس (رويترز)

06:30- الصين تسجل 8 إصابات جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 8 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، مضيفة أن كل الإصابات الجديدة لوافدين من الخارج.

كما سجلت اللجنة 18 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 20 في اليوم السابق، وبلغ عدد الإصابات المؤكدة في الصين حتى الآن 85 ألفا و322، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

06:15 – أكثر من ألفي إصابة جديدة في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوتش الألماني أن عدد الحالات في البلاد قد تجاوز 280 ألفا بعد تسجيل 2153 حالة جديدة، كما وصل عدد الوفيات إلى 9443 حالة بعد وفاة 15 مريضا.

04:30 – إلغاء مهرجان بالبرازيل

أعلنت إدارة مهرجان ريودي جانيرو السنوي المشهور أن فعاليات هذا العام سيتم تأجيلها بسبب إجراءات الحجر الصحي.

03:30 – زيادة طفيفة في الصين

أعلنت الصين تسجيل ثمانية إصابات جديدة في البر الرئيسي للبلاد، بعد تسجيل سبع حالات في اليوم السابق، مؤكدة أن جميع الحالات الجديدة هي لأشخاص قادمين من خارج الصين.

03:15 – آلاف الإصابات في المكسيك

أكدت سلطات المكسيك ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 715 ألفا، وارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 75 ألفا، وذلك بعد تسجيل 5408 حالات جديدة إلى جانب 490 وفاة يوم الخميس.

البرازيل سجلت 32 ألفا و817 إصابة جديدة (الأناضول)

02:20- البرازيل تسعى لتأمين اللقاح

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أنه سيصدر مراسيم تضع الأساس القانوني لانضمام البرازيل إلى شراكة لقاحات عالمية تسمى كوفاكس، بهدف تأمين اللقاحات عبر هذه المنشأة، وبحسب مكتب الرئيس، سيتم تخصيص نحو 453 مليون دولار لهذه الشراكة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 32 ألفا و817 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 831 وفاة بسبب المرض.

2:00- إصابات جديدة في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ترتفع بذلك إلى 102 ألف و513 إصابة، والوفيات إلى 5835 حالة.

01:50- تراجع انتشار المرض في أستراليا

أعلنت ولاية فيكتوريا، التي تعد بقعة ساخنة لفيروس كورونا في أستراليا، تسجيل 8 وفيات و14 إصابة جديدة، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة في اليوم السابق.

01:30- الإصابات بجنوب أفريقيا تتجاوز 667 ألفا

أعلنت سلطات جنوب أفريقيا أنها سجلت خلال الـ24 ساعة المنقضية 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع الإجمالي لأكثر من 667 ألف حالة.

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