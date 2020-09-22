كورونا اليوم.. ترامب يدعو لمحاسبة الصين وألمانيا تفضل التريث قبل الإعلان عن مصل لمكافحة الفيروس

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معاقبة الصين بسبب "مسؤوليتها" عن انتشار فيروس كورونا.

من جهتها، كشفت منظمة الصحة عن أن تفشي وباء كوفيد-19 يتسارع في العالم، حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة خلال الأيام السبعة الماضية، في وقت تجاوز فيه عدد المتعافين من الفيروس حول العالم 23 مليونا.

من جانب آخر، أعلنت روسيا أنها واثقة من نجاح لقاحها "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا، لدرجة أنها على استعداد لتحمل جانب من المخاطر القانونية إذا سارت الأمور على غير ما يرام.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

21:34- فرنسا.. إصابات كورونا تتجاوز 10 آلاف للمرة السادسة

سجلت فرنسا مرة أخرى أكثر من ١٠ آلاف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة للمرة السادسة في 12 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة عن 10 آلاف و٨ حالات جديدة اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 5298 أمس الاثنين و10 آلاف و569 يوم الأحد، ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي إلى أكثر من 468 ألف حالة.

كما أفادت الوزارة بأن عدد الوفيات ارتفع إلى أكثر من 31 ألف حالة، بعد تسجيل 78 حالة جديدة اليوم، مقارنة بمتوسط أسبوعي يبلغ 60 حالة في اليوم.

21:31- المغرب يسجل 2227 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2227 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أكثر من 105 آلاف حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بتسجيل 34 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1889 حالة، كما تم تسجيل 1725 حالة شفاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى أكثر من 85 ألف شخص.

19:59- الجزائر تسجل أدنى حصيلة يومية منذ أشهر

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار اليوم الثلاثاء تسجيل 191 إصابة جديدة، في أدنى حصيلة يومية منذ أشهر، و10 وفيات جديدة.

وقال فورار -في مؤتمره الصحفي اليومي- إن "عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 50 ألفا و214 مصابا، و1689 وفاة، في حين زاد إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء لأكثر من 35 ألفا.

19:48- ألمانيا تفضل التريث قبل الكشف عن اللقاح

استبعد وزير الصحة الألماني ينس شبان سرعة إصدار تصريح لمصل كورونا في حال تم التوصل إليه. وقال الوزير -المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي- في فرانكفورت اليوم الثلاثاء؛ إن السرعة ليست لها الأولوية الرئيسية في تطوير المصل، بل الأمان والفعالية.

وأكد شبان أن عرض تناول المصل سيكون اختياريا، منوها إلى أن هناك استعدادا كافيا لدى السكان في ألمانيا لتناول المصل.

ويجري اختبار المصل في الوقت الراهن، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومن المنتظر إنتاج مئات الملايين من الجرعات في فرانكفورت من المصل، الذي حقق أوسع نجاح، والذي تطوره سانوفي مع شركة "جي إس كيه"، كما ستشارك في الإنتاج مقرات أخرى في أوروبا.

عدة دول تتنافس لإنتاج لقاح لمواجهة فيروس كورونا (وكالات)

19:33- نيويورك تحذر من السفر إلى 5 ولايات أميركية

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إنه تمت إضافة ولايات: أريزونا ومينيسوتا ونيفادا ورود آيلاند ووايومنغ إلى قائمة نيويورك في ما يتعلق بالتحذير من السفر بسبب فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنه بذلك يصل العدد الإجمالي للقائمة إلى 35 ولاية، في حين لم يتم حذف أي منطقة من القائمة.

وسجلت نيويورك 754 إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى أكثر من 451 ألفا.

وتطلب التحذيرات من الأفراد الذين وصلوا إلى نيويورك قادمين من مناطق تنتشر فيها الإصابات بشكل كبير أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

18:26- الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الثلاثاء تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمملكة منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وقال وزير الصحة سعد جابر خلال إيجاز صحافي "سجلت في المملكة هذا اليوم 634 إصابة بفيروس كورونا، بالتالي يصبح عدد الحالات التراكمي التي دخلت مستشفيات المملكة المعتمدة 5679 حالة".

وأضاف: هذه الزيادة الكبيرة في الحالات تدل على أن علينا ان نتخذ إجراءات التباعد الجسدي ولبس الكمامة وغسل اليدين للحفاظ على الأهل.

وسجلت في المملكة حتى مساء الثلاثاء 5679 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و33 وفاة.

18:15- الجائحة تؤجل قمة الاتحاد الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل قمته، والتي كان من المقرر عقدها الخميس والجمعة المقبلين بسبب دخول رئيس المجلس شارل ميشيل في حجر صحي بعد أن ثبت إصابة أحد موظفيه الأمنيين بفيروس كورونا.

18:09- الوفيات في أميركا تتجاوز 200 ألف

تجاوز اليوم عدد الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس في الولايات المتحدة 200 ألف، وهو أعلى رقم تسجله دولة.

وأفاد إحصاء لرويترز بأن نحو 800 شخص في المتوسط يُتوفون أسبوعيا في الولايات المتحدة بسبب كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ويمثل هذا انخفاضا عن ذروة بلغت 2806 وفيات في يوم واحد تم تسجيلها في 15 أبريل/نيسان الماضي.

وخلال الأشهر الأولى للجائحة اعتبر كثيرون أن حاجز 200 ألف حالة وفاة هو الحد الأقصى لعدد الأرواح التي يُحتمل أن تُفقد في الولايات المتحدة جراء كورونا.

ووفقا لبيانات رويترز فإن 6 من بين كل 10 آلاف مقيم في الولايات المتحدة توفوا بسبب الفيروس، وهو من أعلى المعدلات بين الدول المتقدمة.

17:22- ترامب يدعو لمحاسبة الصين

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى معاقبة الصين بسبب "مسؤوليتها" عن انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب في نص كلمة أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة نشر البيت الأبيض مقتطفات منه "أوقفت الصين في أولى أيام انتشار المرض حركة النقل داخل البلاد، لكنها سمحت مع ذلك للطائرات بمغادرة أراضيها ونشر الإصابات في باقي أنحاء العالم".

ووصف الرئيس الأميركي عدة مرات في كلمته المرض بـ "الفيروس الصيني" قائلا يجب على الأمم المتحدة تحميل بكين المسؤولية عن إجراءاتها.

16:43- هولندا.. رقم قياسي جديد في حالات الإصابة

قالت السلطات الصحية الهولندية اليوم إنها سجلت رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع منذ 22 سبتمبر/أيلول، حيث سجلت أكثر من 13 ألف حالة بزيادة تتجاوز 60% على الرقم المسجل الأسبوع السابق.

وفي الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر/أيلول، سجل المعهد الوطني للصحة 8265 حالة جديدة، و33 حالة وفاة.

15:44- تحذير ألماني من التشكيك بجهود مكافحة كورونا

ناشد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير المواطنات والمواطنين عدم التشكيك في أوجه النجاح التي تم تحقيقها حتى الآن في مواجهة أزمة كورونا.

وقال شتاينماير اليوم بالعاصمة برلين إن هناك بالتأكيد وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالوباء والإجراءات المتخذة لمواجهته، لهذا السبب من المهم إجراء نقاش حول إجراءات كورونا، بحيث يتم التعامل خلاله مع آراء الآخرين على محمل الجد واحترامها، لافتا إلى أن توجيه الانتقاد لا يعد النظرة الوحيدة للأمور.

وعن احتمال حدوث موجة ثانية من وباء كورونا، قال شتاينماير إنه يأمل أن تساعد الخبرات التي تم تكوينها في إنقاذ ألمانيا من أي موجة جديدة.

15:32- إيران.. رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 3712 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية.

ووفقا لما رصدته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء فإن هذا هو أعلى عدد يومي لإصابات كورونا تسجله البلاد.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع ليتجاوز 429 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 24 ألف حالة، بعد تسجيل 178 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية.

وأضافت أن 28 من بين إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء أو الصفراء من حيث عدد الإصابات بالفيروس في البلاد.

في غضون ذلك، حذر علي رضا زالي رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران من أن الأسوأ لم يأت بعد في المعركة مع هذه الجائحة.

العاصمة الإيرانية أحد أبرز بؤر انتشار فيروس كورونا (وكالة الأنباء الأوروبية)

14:32- فلسطين.. نقص حاد في مسحات فحص الفيروس

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء "فلسطين تواجه نقصا حادا في مسحات فحص فيروس كورونا المستجد" في وقت تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس.

وصرحت الكيلة، للإذاعة الرسمية، بأن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في إتلاف 100 ألف مسحة خاصة بالفيروس المستجد بسبب عرقلة إجراءات دخولها من الأردن إلى فلسطين بالتنسيق مع الأمم المتحدة قبل أيام.

وأضافت أن وزارتها ستعمل على ترشيد استهلاك المسحات المتوفرة، حيث يقتصر إجراء الفحوصات حاليا على المخالطين من الدرجة الأولى فقط.

وفي سياق متصل، قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في قطاع غزة إن المستشفيات الحكومية وصلت مرحلة صعبة من نقص المواد المخبرية الخاصة بفحص فيروس كورونا.

وذكر القدرة، في بيان صحفي، أن المواد التشغيلية الخاصة بالجهاز المخبري المستلم من قطر مؤخرا ستنفد خلال الساعات المقبلة، وستنخفض قدرة المختبر على إجراء فحص الفيروس إلى النصف.

يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات وفاة و557 إصابة جديدة بالفيروس، و1142 حالة تعافٍ، خلال 24 ساعة الأخيرة في جميع المحافظات.

14:24- الحكومة الإسبانية تدعو سكان مدريد للحد من تنقلاتهم

دعا وزير الصحة الإسباني سكان العاصمة الثلاثاء إلى الإبقاء فقط على تنقلاتهم وأنشطتهم "الأساسية" لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك غداة بدء تنفيذ قيود صارمة في جزء من منطقة مدريد.

وجاءت هذه التصريحات بعيد إخضاع نحو مليون نسمة في مدريد وضواحيها لإجراءات صارمة جديدة لفرض قيود على تنقلاتهم منذ صباح الاثنين، تمتد لأسبوعين، لكن يحق لهؤلاء السكان التنقل داخل أحيائهم، مما يعني أنهم غير ملزمين بالبقاء في منازلهم.

وصارت العاصمة وضواحيها مرة أخرى بؤرة الوباء في البلد الذي يعد أحد أكثر الدول الأوروبية تضررا من كوفيد-19، حيث سجلت أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوعين الماضيين، وهو رقم أعلى 5 مرات من المعدل المسجل في مجمل أنحاء البلاد.

14:13- فرض حظر تجول في 3 ولايات نمساوية

فرضت 3 ولايات نمساوية (فورارلبرغ، تيرول، سالزبورغ)، اليوم، حظر تجول اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة 10 مساءً لمواجهة تزايد أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر في مجلس الوزراء اليوم إنه من المقرر مبدئيا أن يقتصر حظر التجول على 3 أسابيع، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة.

وكانت الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في البلاد قد سجلت 645 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، وتبلغ الحالات النشطة حاليا 8220 حالة.

أحد شوارع غزة (الأناضول)

13:40- بيان: سكان غزة يعيشون ظروفا قاسية بسبب الحصار وكورونا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا قاسية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 14 على التوالي، بالتزامن مع حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال المرصد ببيان أصدره، في كلمته المشتركة مع المعهد الدولي للحقوق والتنمية أمام اجتماعات الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه في ظل الصعوبات التي يعيشها سكان غزة من حصار وكورونا، باتوا كأنهم يعيشون في وضع أشبه بالمحكوم عليهم بالإعدام.

وأوضح أن غزة التي تواجه تفشّي كورونا تعاني من نقص بنسبة 47% بالأدوية الأساسية، و33% في المواد الاستهلاكية الطبية، ويُمنع السكان من التماس العلاج الطبي في الخارج.

13:25- كورونا يلقي بظلاله على حفل جوائز نوبل

أعلن معهد نوبل النرويجي أن حفل تسليم جائزة نوبل للسلام المقرر في العاصمة النرويجية أوسلو لن يقام في قاعة المدينة؛ بسبب جائحة كورونا.

وأضاف المعهد أن الحفل المقرر في ديسمبر/كانون الأول سوف يقام بدلا من ذلك في جامعة "أولا" بأوسلو، حيث أقيمت احتفالات تسليم الجائزة نفسها من عام 1947 إلى 1989.

وأفاد المنظمون بأن الدعوة سوف توجه لعدد محدود من الضيوف لحضور الحفل، وسوف يحضر الفائز أو الفائزون هذا العام شخصيا، أو سيشاركون عبر الإنترنت، كما أُلغيت المأدبة ،التي كانت تعقب حفل تسليم الجائزة بشكل تقليدي في أوسلو.

13:15- تقرير للفرنسية يوضح ترتيب الدول الأعلى بعدد الوفيات بفيروس كورونا

كشف تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن الولايات المتحدة سجلت العدد الأكبر من الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم، وبلغ 199 ألفا و815 وفاة، وتليها البرازيل 137 ألفا و272 وفاة، ثم الهند 87 ألفا و882، والمكسيك 73 ألفا و493، والمملكة المتحدة 41 ألفا و759.

12:50- روسيا تتحمل قسطا من المخاطر القانونية

قال رئيس الصندوق الحكومي الذي يمول مشروع اللقاح الروسي المضاد لكوفيد-19 لوكالة رويترز إن روسيا واثقة في نجاح لقاحها، لدرجة أنها ستتحمل جانبا من المخاطر القانونية إذا سارت الأمور على غير ما يرام؛ بدلا من اشتراط قبول المشترين للمسؤولية الكاملة.

ويجعل هذا القرار الجهات التي تتولى تطوير اللقاح بدعم من الدولة عرضة لمطالبات بتعويضات ضخمة إذا ما ظهرت له أي آثار جانبية غير متوقعة.

ومع اشتداد حدة السباق العالمي للوصول إلى اللقاح وإجراء تجارب على البشر بعشرات اللقاحات المرشحة، يرى داعمو اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" في المسؤولية القانونية ساحة رئيسية للصراع في سعيهم لاقتناص حصة من السوق.

12:40- روسيا تسجل لقاحا ثانيا ضد كورونا بمنتصف أكتوبر

نقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز مراقبة سلامة المستهلك الروسي قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا تتوقع تسجيل لقاح ثان محتمل للوقاية من كوفيد-19 بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول، وقام بتطوير اللقاح معهد (فيكتور) في سيبيريا، والذي أتم التجارب البشرية المبكرة عليه في الأسبوع الماضي.

وسجلت روسيا أول لقاح مرشح ضد كورونا، والذي طوره معهد جماليا في موسكو في أغسطس/ آب، وما تزال تجارب المرحلة الأخيرة، التي تشمل ما لا يقل عن 40 ألف شخص مستمرة.

إحدى المتعافيات من المرض تتبرع بالدم في مركز طبي في سياتل بالولايات المتحدة (رويترز)

11:55- العالم يسجل عددا أسبوعيا قياسيا للإصابات وانخفاضا بالوفيات

كشفت إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة أن تفشي وباء كوفيد-19 يتسارع في العالم حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة، خلال الـ 7 أيام الماضية التي انتهت يوم 20 من الشهر الجاري، بلغ نحو مليونين، مع تراجع عدد الوفيات.

وأعلنت المنظمة الدولية في بيانات محدّثة أنه تم تسجيل مليون و998 ألفا و897 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مشيرة إلى أن ذلك يمثّل ارتفاعا نسبته 6% عن الأسبوع السابق.

11:45- وفيات كورونا بإندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية

سجلت إندونيسيا اليوم أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وأظهرت بيانات فريق العمل المعني بمكافحة مرض كوفيد-19 تسجيل 160 حالة وفاة، وسجلت إجمالا 9837 حالة وفاة وهو أعلى عدد في قارة آسيا بعد الهند.

10:35- الإصابات الجديدة في روسيا عند أعلى مستوى منذ منتصف يوليو

سجلت روسيا اليوم 6215 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد للإصابات المسجلة خلال 24 ساعة منذ 18 يوليو/تموز، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و115 ألفا و810 إصابات.

وأعلنت السلطات أيضا عن 160 وفاة جديدة بالمرض، مما يرفع الإجمالي إلى 19 ألفا و649 حالة وفاة في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 144 مليونا.

المختبرات العالمية تحث الخطى للكشف عن لقاح للفيروس (غيتي)

10:20- تخفيف القيود في بعض ولايات أستراليا

قال مسؤولون أستراليون إن ولاية كوينزلاند الشمالية الشرقية ستفتح حدودها مع أجزاء من نيو ساوث ويلز المجاورة أكثر الولايات سكانا، مع تنامي الثقة في احتواء الموجة الثانية من تفشي كورونا في البلاد.

وسجلت 33 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 24 ساعة الماضية بالمقارنة مع 16 حالة اليوم السابق. وتم رصد 28 من الحالات الجديدة بولاية فيكتوريا.

09:45- حصيلة المتعافين من كورونا عالميا تتجاوز 23 مليونا

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم صباح اليوم الثلاثاء في العالم 23 مليونا و115 ألفا و456 بحسب موقع ورلد ميتر الخاص برصد إحصاءات الفيروس.

وأظهرت بيانات الموقع أن عدد الإصابات عالميا بلغ 31 مليونا و491 ألفا و277 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 969 ألفا و375.

وتتصدر الهند قائمة الدول من حيث عدد المتعافين بأكثر من 4 ملايين و497 ألفا، تليها الولايات المتحدة بـ4 ملايين و299 ألفا، والبرازيل ثالثا بـ3 ملايين و887 ألفا.

09:05- الهند تسجل أقل إصابات جديدة بكورونا في نحو شهر

أظهرت بيانات الصحة الاتحادية بالهند اليوم الثلاثاء تسجيل 75 ألفا و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نحو شهر، كما سجلت 1053 وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الهند 5.6 ملايين حالة، لتأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

التزام الاحتياطات الصحية في أحد شوارع قطاع غزة (الأناضول)

08:30- تسجيل إصابات جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت 6 إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 مقارنة بـ12 في اليوم السابق، مضيفة أن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج.

07:45 – ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 1821 ليصل إلى 274 ألفا و158 حالة.

07:00 – الولايات المتحدة تغير الإرشادات بشأن حياة الفيروس وانتقاله

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها غيرت إرشاداتها عن طريق الخطأ، لتشير إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يظل موجودا في الهواء لفترة أطول وينتقل إلى مسافة أبعد من مترين.

وتراجعت الوكالة الأميركية عن إرشاداتها السابقة، وركزت على انتقال الفيروس في المسافات القريبة، وأضافت "لقد تم نشر نسخة مسودة للتغييرات المقترحة في التوصيات عن طريق الخطأ على الموقع الرسمي للوكالة، والآن تقوم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها حاليا بتحديث توصياتها فيما يتعلق بانتقال الفيروس عبر الهواء".

06:55- كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات إلى 23 ألفا و106 إصابات حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

06:35- جونسون سيطلب من البريطانيين العودة للعمل من المنازل

أفادت صحيفة تلغراف البريطانية في وقت متأخر من يوم الاثنين بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيشجع البريطانيين اليوم على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال كبير المراسلين السياسيين بالصحيفة في تغريدة على موقع تويتر نقلا عن مصادر إن جونسون أبلغ نواب البرلمان بأن "التحرك الآن يعني عدم الاضطرار لاتخاذ إجراءات جذرية في وقت لاحق".

المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها غيرت إرشاداتها عن طريق الخطأ بشأن انتقال الفيروس (غيتي)

06:12- المكسيك تتجاوز 700 ألف إصابة والعدد الحقيقي غير معروف

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك 700 ألف يوم الاثنين، رغم اعتراف السلطات بأن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد، التي تحتل المركز السادس من حيث عدد الإصابات في العالم، أعلى من ذلك.

ويوجد في المكسيك رابع أكبر عدد من الوفيات المنسوبة إلى الوباء في العالم، وقد سجلت وزارة الصحة 2917 حالة إصابة بالفيروس يوم الاثنين، ليصل الإجمالي إلى ٧٠٠ ألف و580، بالإضافة إلى 73 ألفا و697 حالة وفاة.

ووجهت انتقادات للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور منذ البداية لأنه قلل من شأن الأزمة الصحية، ولا يزال يشجع العائلات على الذهاب إلى المطاعم حتى مع فرض دول أخرى إجراءات الإغلاق، كما أنه نادرا ما يرتدي الكمامة في الأماكن العامة.

04:24- إلغاء مناورات عسكرية دولية مقررة في فنلندا الربيع المقبل بسبب كورونا

أعلنت هلسنكي الاثنين أن مناورات "آركتيك لوك" العسكرية الدولية التي كان مقررا أن تجري في فنلندا في الربيع المقبل بمشاركة 20 ألف جندي من 13 دولة، ألغيت بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونين في بيان إن "التدريبات الدولية مهمّة، لكن في هذا الوضع، من الأهم الحفاظ على السيطرة على فيروس كورونا".

وكان مقررا أن تجري هذه المناورات في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام المقبل، وأن يحضرها مراقبون من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

03:51- البرازيل تسجل 13 ألفا و439 حالة إصابة جديدة بكورونا و377 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 13 ألفا و439 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ ٢٤ الأخيرة، بالإضافة إلى 377 وفاة بسبب المرض.

ووفقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل في المجمل أكثر من 4.5 ملايين حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 173 ألفا و272 حالة.

01:31- مصر تسجل 126 حالة إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية الاثنين 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 وفاة مقابل 115 حالة إصابة و20 وفاة اليوم السابق.

وذكر خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات الذي سجلته

مصر حتى الاثنين بلغ 102 ألف و141 حالة بينها 90 ألفا و332 حالة تماثلت للشفاء و5787 حالة وفاة.

وكانت مصر قد فرضت منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.

00:48- مع تزايد إصابات كورونا.. بريطانيا ترفع مستوى الإنذار

رفعت الحكومة البريطانية، الاثنين، مستوى الإنذار إلى ثاني أعلى مستوى، وذلك على خلفية تزايد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقام مركز الأمن الحيوي المشترك التابع للحكومة برفع مستوى إنذار كوفيد-19 من 3 إلى 4، ليعكس الزيادة في الحالات، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأميركية.

ويشير المستوى الثالث إلى أن وباء كوفيد-19 منتشر بشكل عام بينما يعني المستوى الرابع أن انتقال العدوى مرتفع أو يرتفع بشكل كبير.

وقال كريس ويتي كبير الأطباء المسؤولين في المملكة المتحدة، في إحاطة بثها التلفزيون المحلي "معدلات الإصابة تحاكي الزيادة القوية في فرنسا وإسبانيا، وتتضاعف تقريبا بشكل أسبوعي".

ويرى المسؤول البريطاني أن الإصابات الجديدة قد تزيد 10 أضعاف لتصل إلى ما يقرب من 50 ألفا يوميا الشهر المقبل إذا لم تتخذ إجراءات فورية.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الثلاثاء، إجراءات أكثر صرامة لمحاولة الحد من العدوى قبل أشهر الشتاء.

00:42- إسرائيل: 9 وفيات و2567 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الاثنين، تسجيل 9 وفيات و2567 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وبذلك ارتفع إجمالي من أصيبوا بالفيروس منذ فبراير/شباط الماضي إلى 190 ألفا و929، من بينهم 1273 حالة وفاة، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وفي إسرائيل حالياً 52 ألفا و876 حالة نشطة (مصابون حاليون)، من بينهم 653 في حالة وصفت بالحرجة، يخضع 169 منهم لأجهزة التنفس الصناعي.

وبدأت الحكومة منذ الجمعة تنفيذ خطة إغلاق تستمر 3 أسابيع، في محاولة للحد من اتساع رقعة انتشار الجائحة.

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