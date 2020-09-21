منها الفراولة.. 5 طرق طبيعية لتقوية المناعة

ربما لا توجد فترة أفضل من الآن للتمتع بجسد قادر على مقاومة الأمراض والعدوى، وذلك لمقاومة عدوى فيروس كورونا المستجد "سارس كوف 2" المسبب لمرض كوفيد-19، فما أفضل السبل الطبيعية لتقوية الجهاز المناعي؟

لا ينصح الأطباء بالاعتماد على المكملات الغذائية للحصول على جهاز مناعي قوي، إنما يجب الاعتماد على سبل طبيعية.

ويمكنك القيام ببعض الأمور البسيطة والطبيعية لتقوية المناعة، والتي تعتبر أكثر صحية من تناول المكملات من أي نوع، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع دويتشه فيله.

ولتقوية المناعة طبيعيا ينصح بالتالي:

1- تناول كمية معقولة من المنتجات الطازجة، مثلا ما يعادل كوبا من الفراولة أو حفنة صغيرة من الفلفل الأخضر أو ما يعادل فنجانين من الكرنب، وينصح بتناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات.

2- التعرض بانتظام للشمس للحصول على فيتامين "دي" (D).

3- النوم بمقدار كاف يتراوح بين 7 و8 ساعات يوميا.

4- محاولة الابتعاد عن التوتر الشديد، ومن طرق تخفيف التوتر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، أو الحصول على جلسة تدليك، أو ممارسة التأمل وتمارين التنفس بعمق، أو الاسترخاء بالحصول على حمام ساخن، أو الاستماع للموسيقى، أو حتى مجرد قضاء بعض الوقت وحدك أو برفقة أصدقائك المفضلين.

5- يمكن البدء باتباع ما يعرف بنموذج البحر المتوسط في التغذية، إذ يتضمن تناول الخضروات وزيت الزيتون والسمك والحبوب وبعض الفواكه.

والقيام بهذه الأمور صحي أكثر من تناول المكملات من أي نوع، لكن مع ذلك يمكن تناول الفيتامينات في حالة وجود نقص لدى الشخص.

ختاما، هذه النصائح لتقوية المناعة عموما، وهي لا تغني عن التوصيات الطبية للحماية من عدوى كورونا، وهي الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومعايير النظافة الشخصية، وتغطية الفم أثناء العطاس والسعال، وارتداء الكمامة وفق إرشادات السلطات الصحية في بلدك، ومراجعة الطبيب فورا عند الشك بالإصابة أو ظهور أعراض.