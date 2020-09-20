البرغر ‫ورقائق البطاطس والكولا تهدد طفلك بـ3 أمراض خطيرة

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية ‫العلاجية من أن التغذية غير الصحية تهدد الطفل بأمراض خطيرة، مثل:

1- السمنة ‫المفرطة.

2- أمراض القلب والأوعية الدموية.

3- السكري من النوع الثاني.

‫وعللت الجمعية ذلك بأن الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة تفتقر إلى ‫العناصر المغذية، مما يتسبب في زيادة نسبة الدهون في الجسم والإصابة بسوء ‫التغذية، والذي له تأثير سلبي خطير على جهاز المناعة والبلوغ والتطور ‫العصبي وكثافة العظام وكتلة العضلات وشفاء الجروح.

‫ولتجنب الإصابة بهذه المشكلات الصحية الخطيرة ينبغي الابتعاد عن البرغر ‫ورقائق البطاطس والكولا قدر الإمكان، مع الاعتماد على الأطعمة الصحية ‫والطازجة كالخضروات والفواكه والحبوب ومنتجات الحبوب الكاملة.

‫وجبة الإفطار

على صعيد متصل أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين على أهمية أن يتناول الأطفال وجبة الإفطار في المنزل كل صباح ‫لإمدادهم بالطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي.

‫وأوضحت الرابطة أن مكونات وجبة الإفطار المثالية تتمثل في خبز الحبوب ‫الكاملة والجبن والزبادي والخضروات والفاكهة.

‫ونظرا لأن جسم الطفل يحتاج إلى إمداده بالطاقة بشكل مستمر، لذا ينبغي أن ‫يتناول الطفل وجبة بينية خلال اليوم الدراسي. ويمكن أن تتألف هذه الوجبة ‫البينية من شطيرة جبن من خبز الحبوب الكاملة أو بعض الفواكه والخضروات.

وفي حال رفض الطفل للطعام الصحي، فيمكن للوالدين تحضير أطعمة ملونة له ‫مثل قطعة صغيرة من خبز الحبوب الكاملة وجبن الفيتا والخيار والفلفل ‫الأحمر والأصفر في عود خشبي.