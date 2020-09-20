البرغر ‫ورقائق البطاطس والكولا تهدد طفلك بـ3 أمراض خطيرة

هل صعدت على جهاز قياس الوزن مؤخرا لتكتشف فجأة أن وزنك زاد خمسة كيلوغرامات دون أن تشعر؟ هل واجهت صعوبة بالغة في غلق جاكيت البدلة؟ وهل أصبح فستانكِ المفضل ضيقا فجأة؟
حذرت الجمعية الألمانية للتغذية العلاجية من أن التغذية غير الصحية تهدد الطفل بأمراض خطيرة، مثل:
1- السمنة المفرطة.
2- أمراض القلب والأوعية الدموية.
3- السكري من النوع الثاني.
وعللت الجمعية ذلك بأن الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة تفتقر إلى العناصر المغذية، مما يتسبب في زيادة نسبة الدهون في الجسم والإصابة بسوء التغذية، والذي له تأثير سلبي خطير على جهاز المناعة والبلوغ والتطور العصبي وكثافة العظام وكتلة العضلات وشفاء الجروح.
ولتجنب الإصابة بهذه المشكلات الصحية الخطيرة ينبغي الابتعاد عن البرغر ورقائق البطاطس والكولا قدر الإمكان، مع الاعتماد على الأطعمة الصحية والطازجة كالخضروات والفواكه والحبوب ومنتجات الحبوب الكاملة.
على صعيد متصل أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على أهمية أن يتناول الأطفال وجبة الإفطار في المنزل كل صباح لإمدادهم بالطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي.
وأوضحت الرابطة أن مكونات وجبة الإفطار المثالية تتمثل في خبز الحبوب الكاملة والجبن والزبادي والخضروات والفاكهة.
ونظرا لأن جسم الطفل يحتاج إلى إمداده بالطاقة بشكل مستمر، لذا ينبغي أن يتناول الطفل وجبة بينية خلال اليوم الدراسي. ويمكن أن تتألف هذه الوجبة البينية من شطيرة جبن من خبز الحبوب الكاملة أو بعض الفواكه والخضروات.
وفي حال رفض الطفل للطعام الصحي، فيمكن للوالدين تحضير أطعمة ملونة له مثل قطعة صغيرة من خبز الحبوب الكاملة وجبن الفيتا والخيار والفلفل الأحمر والأصفر في عود خشبي.