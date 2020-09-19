تريدين توأما؟ نصائح لزيادة الاحتمالية

تتبع الكثير من النساء اللاتي يرغبن في إنجاب توأم العديد من التوصيات القديمة التي لم يثبت العلم صحتها، وفي هذا التقرير الذي نشره موقع "جاست ليدي" الروسي كشفت الكاتبة سفيتلانا كروتوفا عن بعض العوامل التي تزيد فرصة الحمل بتوأم.

ونؤكد هنا أن النصائح هنا هي للاسترشاد العام، ولمعرفة أكثر عن الحمل الصحي والحمل بالتوائم يجب استشارة طبيبك.

وأوضحت الكاتبة أن الحمل بتوأم يحدث نتيجة تخصيب بويضتين في وقت واحد، وقد يكون التوأم متطابقا، وفي هذه الحالة يتم إخصاب بويضة واحدة ثم تنقسم إلى اثنتين وتتطور إلى طفلين يحملان نفس المعلومات الجينية تماما.

وفي المتوسط، خلال كل 200 دورة شهرية تكون لدى المرأة في دورة واحدة على الأقل بويضتان نشيطتان في وقت واحد.

وذكرت الكاتبة أن احتمالات الحمل بتوائم زادت خلال الـ30 عاما الأخيرة نتيجة العديد من العوامل، من بينها تأخر سن الزواج والإنجاب، وبمرور السنين يزداد تركيز الهرمون المنشط للحوصلة (Follicle-stimulating hormone) في دم المرأة، مما يزيد نضج البويضة، ونتيجة لذلك تكون العديد من البويضات جاهزة للإخصاب في وقت واحد، مما يزيد احتمال إنجاب توأم.

الإخصاب الصناعي

تخضع العديد من النساء اللواتي يعانين من مشاكل الخصوبة لعملية الإخصاب الصناعي (in vitro fertilization)، وفي حين أن الهدف يكون في العادة تلقيح بويضة واحدة إلا أنه قد يحدث في بعض الأحيان تلقيح العديد من البويضات في آن واحد وبالتالي الحمل بتوأم، وغالبا ما تلجأ النساء للعلاج بالهرمونات، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نضوج عدة بويضات دفعة واحدة، وبالتالي زيادة حظوظ الحمل بتوأم.

وعلاوة على ذلك، قد يكون الحمل بتوأم ناجما عن تناول أدوية الخصوبة أو التوقف عن تناول حبوب منع الحمل، مما يساعد الجسم على إنتاج الهرمونات التي تؤثر على الإباضة بشكل مكثف، ونتيجة لذلك تزيد فرص إنجاب التوائم.

كيف تحملين بتوأم؟

لا يمكن التخطيط لذلك مسبقا، لكن من المهم الانتباه إلى تاريخ العائلة، فإذا شهدت عائلة الزوجة حالات حمل بتوأم فإن احتمال إنجاب توائم يزداد بشكل كبير، كما تزداد فرص الحمل بتوأم بالنسبة للمرأة التي سبق أن أنجبت توأما.

ووفقا للكاتبة سفيتلانا كروتوفا، أظهرت دراسات علمية جديدة أن البروتين الموجود في كبد الحيوانات ينشط إنتاج الهرمونات الأنثوية ويزيد حساسية المبايض.

وتوصي الكاتبة بتناول اللحوم ومنتجات الألبان لزيادة حظوظ الحمل بتوأم.

يشار إلى أن نشاط الهرمونات الجنسية يزداد في فصل الصيف، وقد يكون له تأثير إيجابي على الخصوبة.

وقالت الكاتبة إن الحمل بأكثر من جنين قد يزيد احتمال إصابة المرأة بمضاعفات، ولا سيما أن الوزن الزائد الذي تكتسبه المرأة خلال فترة الحمل يزيد الضغط على عضلة القلب، وقد تفتقر الأم والأجنة إلى الحديد والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى، مما يستدعي زيادة استهلاك الأطعمة الصحية.