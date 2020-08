نترات الأمونيوم.. تعرف على وقود الجحيم في انفجار بيروت

وقع انفجار هائل يوم الثلاثاء بالقرب من وسط بيروت، أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف. ووفقا لتصريحات رسمية، فإن الانفجار نجم عن شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طنا، موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية. فما هذه المادة؟ وما آثارها الصحية؟ وما الإسعافات الأولية منها؟

وقد أرسل الانفجار موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية، فتهشمت الواجهات الزجاجية للمباني وانهارت الشرفات. وقال وزير الداخلية اللبناني إن المعلومات الأولية تشير إلى أن مواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات ومخزنة هناك، قد انفجرت. وقال لاحقا لتلفزيون الجديد إن مادة النترات كانت مخزنة هناك منذ 2014.

ونترات الأمونيوم مادة قابلة للاشتعال في ظروف معينة، وكانت إحدى المواد التي استخدمت في تفجير وقع في أوكلاهوما سيتي عام 1995 وتسبب في سقوط 168 قتيلا، وفقا لرويترز.

وفي عام 2013، حدث انفجار في مصنع للأسمدة بمنطقة وست في ولاية تكساس، وخلف 14 قتيلا وما يقرب من 200 مصاب، وتوصل المحققون إلى أنه نجم عن نترات الأمونيوم.

ما هذه المادة؟

نترات الأمونيوم (Ammonium nitrate) هي مادة كيميائية متاحة تجاريا بشكل مادة صلبة بلورية عديمة اللون، تستخدم في عدة أغراض، وذلك وفقا للمكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة، المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية.

والصيغة الجزيئية لنترات الأمونيوم هي "NH4NO3″، وهي قابلة للذوبان في الماء، ولا تحترق بسهولة، ولكنها تحترق بشكل أسهل إذا كانت ملوثة بمواد قابلة للاشتعال.

وعند احتراقها، فإن مادة نترات الأمونيوم تنتج أكاسيد النيتروجين السامة.

وتستخدم نترات الأمونيوم في صنع الأسمدة والمتفجرات، وإنتاج المضادات الحيوية والخميرة، وتدخل أيضا في صناعة أعواد الثقاب والألعاب النارية.

الخصائص الفيزيائية

اللون: من الأبيض إلى الرمادي إلى البني.

عديمة الرائحة.

درجة حرارة الانصهار: 169 درجة مئوية (336 درجة فهرنهايت)، وتتحلل (decomposes) عند 210 درجات مئوية (410 درجة فهرنهايت).

ووفقا لمنشور على موقع قسم علوم الغلاف الجوي والمحيطات في جامعة ميريلاند (Department of Atmospheric and Oceanic Science at the University of Maryland)، فإن نترات الأمونيوم هي مؤكسد قوي (Strong Oxidizer)، وقد يتسبب اتصالها بمواد أخرى في نشوب حريق أو انفجار.

ووفقا لإدارة الصحة في نيوجيرسي (New Jersey Department of Health)، فإن نترات الأمونيوم يمكن أن يتم امتصاصها عبر الجلد.

الآثار الصحية

استنشاق نترات الأمونيوم

قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي، وقد تشمل الأعراض:

السعال.

التهاب الحلق.

ضيق التنفس.

في درجات الحرارة المرتفعة، يمكن أن يتسبب التعرض لمنتجات تحلل أكاسيد النيتروجين السامة بسرعة، في حدوث مشاكل تنفسية حادة.

استنشاق كميات كبيرة يسبب الحماض الجهازي (systemic acidosis) ومشاكل في الهيموغلوبين.

ابتلاع نترات الأمونيوم

الدوخة.

آلام البطن.

القيء.

الإسهال الدموي.

الضعف والتشنجات.

قد يسبب ابتلاع نترات الأمونيوم في حدوث ميتهيموغلوبينية الدم (methemoglobinemia)، مما يؤدي إلى زرقة (cyanosis)، وهذا ينتج عن نقص الأكسجين في الدم.

ملامسة الجلد

تهيج الجلد.

الاحمرار.

الحكة.

الألم.

ملامسة العين

التهيج.

الاحمرار.

الألم.

نقل عشرات الجرحى المدنيين الى المستشفيات بسبب الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع في مرفأ #بيروت وسط العاصمة اللبنانية.#لبنان pic.twitter.com/U9WKVAMxIa — Siba Madwar صبا مدور (@madwar_siba) August 4, 2020

الإسعافات الأولية

استنشاق نترات الأمونيوم

توفير التهوية النقية للشخص.

الحصول على الرعاية الطبية الفورية لأي صعوبة في التنفس.

ابتلاع نترات الأمونيوم

لا تحفز التقيؤ.

ينصح بإعطاء كميات كبيرة من المياه، ولكن يحظر إعطاء أي شيء عن طريق الفم لشخص فاقد الوعي.

احصل على رعاية طبية على الفور.

ملامسة الجلد

إزالة أي ملابس ملوثة.

غسل الجلد بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة على الأقل.

الحصول على الرعاية الطبية.

ملامسة العين