ابنته تم تطعيمها.. بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن بلاده طورت أول لقاح يوفّر "مناعة مستدامة" ضد فيروس كورونا المستجد (سارس كوف 2) المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال الرئيس الروسي إن إحدى بناته طُعمت باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا، وفقا لموقع روسيا اليوم. (RT Arabic).

وقال بوتين -خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته- "هذا الصباح، ولأول مرة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد" في روسيا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول إن "هذا اللقاح اجتاز كل الاختبارات".

كان أوليك جرينيف نائب وزير الصحة الروسي أعلن مؤخرا أن اللقاح دخل مرحلة الاختبارات النهائية.

وكان مسؤول بارز آخر بقطاع الصحة قال الشهر الماضي إن من المتوقع إنتاج كميات كبيرة من اللقاح في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو تقديم تفاصيل حول اللقاح؛ "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

ثقة كبيرة

وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أشاد بالجهود الروسية لتطوير اللقاح، وأبدى استعداده للمشاركة في تجربته، كما رحب بعرض روسي لإمداد مانيلا باللقاح، قائلا إنه يتوقع أن يكون دون مقابل.

وعبّرت روسيا عن استعدادها لإمداد الفلبين باللقاح، أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.

وقال دوتيرتي -في كلمة بثها التلفزيون في وقت متأخر الليلة الماضية- "سأبلغ الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين بأنني أثق كثيرا في

دراساتكم لمكافحة كوفيد-19، وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقا".

وأثار السباق العالمي المحموم لتوفير لقاح مضاد للفيروس مخاوف من أن تأتي اعتبارات السرعة والهيبة الوطنية على حساب السلامة.

ولتهدئة مخاوف الناس، عرض دوتيرتي أن يكون "فأر تجارب" عندما يصل اللقاح الجديد، قائلا "يمكنني أن أكون أول من يخضع للتجربة".

وقال مكتبه اليوم الثلاثاء إن الفلبين مستعدة للعمل مع روسيا على تجارب اللقاح وإمداداته وإنتاجه.