تركيا.. تطوير نظام جديد لتشخيص فيروس كورونا

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك أمس الجمعة إن علماء بلاده نجحوا في تطوير نظام جديد لتشخيص فيروس كورونا.

وأوضح ورانك في تغريدة أن العلماء الأتراك يضعون بصماتهم في أعمال رائدة من شأنها أن تكون مثالا يحتذى به في العالم.

وأشار إلى أن نظام التشخيص الجديد تم تطويره باستخدام علم الأحياء التركيبي، وتحول إلى جهاز عبر تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد.

Bayrama güzel bir müjdeyle başlıyoruz! Bilim insanlarımız dünyaya örnek olacak öncü işlere imza atıyor. Özgür hocamız ekibiyle, Kovid-19 tanısı için yeni bir sistem geliştirdi. Sentetik biyolojiyle geliştirilen tanı sistemi 3B teknolojisiyle cihaza çevrildi.#HayırlıBayramlar https://t.co/yII98on6in — Mustafa Varank (@varank) July 31, 2020

وذكرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا في بيان أن النظام طوره فريق من جامعة بيلكنت بالعاصمة أنقرة، بإشراف البروفيسور أورارتو أوزغور شفق سكر.

وأوضح البيان أن تصميم النظام قائم على الحمض النووي، ويسمح بتشخيص الفيروس باستخدام مصباح ثنائي باعث للضوء "إل إي دي" (LED) دون الحاجة إلى أجهزة معقدة.

ضوء أخضر

ووفقا للورقة البحثية الصادرة عن الجامعة، قال العلماء إن التشخيص المبكر لفيروس كورونا المستجد يمكن أن يؤدي إلى تغييرات جذرية للصحة الشخصية والعامة.

وأضافوا أن زيادة الوصول إلى المعدات منخفضة التكلفة -التي تتطلب معرفة فنية محدودة جدا- يمكن أن يكون مفيدا لتشخيص العدوى الفيروسية، ويمكن أن يكون لهذه القدرات التشخيصية دور حاسم للغاية للتحكم في انتقال المرض.

وذكر العلماء أنهم طوروا أداة تشخيصية متطورة باستخدام نهج البيولوجيا التركيبية في المختبر من خلال استخدام منظومات "رايبو ريغلوتيرز" (Riboregulators) الهندسية.

وقالوا إنه يمكن لتصميمهم اكتشاف وجود جينات فيروس (سارس-كوف-2) (Sars-CoV-2)، مما يؤدي لإنتاج ضوء فلوري أخضر (green fluorescence).