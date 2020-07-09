مشاكل قلبك تؤذي دماغك

قالت مبادرة أبحاث ألزهايمر الألمانية إن مشاكل القلب والأوعية الدموية ترفع خطر الإصابة بألزهايمر، معللة ذلك بأن هذه المشاكل تحول دون وصول الأكسجين والعناصر المغذية إلى المخ بشكل سليم.

لذا شددت المبادرة على ضرورة إجراء فحوصات منتظمة لضغط الدم وقيم الكوليسترول ومعدلات نظم القلب لاكتشاف المتاعب وعلاجها في الوقت المناسب.

وأوضحت أن ألزهايمر مرض تحللي عصبي مزمن، عادة ما يبدأ بطيئا ويصبح أسوأ تدريجيا مع مرور الوقت.

وفي المعتاد يبدأ بحدوث صعوبة في تذكر الأحداث الأخيرة، ومع تقدم المرض تظهر أعراض تتمثل في مشاكل اللغة، والتوهان، وتقلبات المزاج، وتراجع الدوافع، وعدم القدرة على العناية بالنفس، ومشاكل سلوكية.

ومع تدهور حالة الشخص، غالبا ما ينسحب المريض من بيئة الأسرة والمجتمع. وتدريجيا يفقد وظائفه الجسمية، مما يؤدي في النهاية إلى الوفاة.

وللوقاية من ألزهايمر تنصح المبادرة بالتالي: