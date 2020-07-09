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صحة|ألمانيا

مشاكل قلبك تؤذي دماغك

ألزهايمر يبدأ بطيئا ويصبح أسوأ تدريجيا مع مرور الوقت (مواقع التواصل)
ألزهايمر يبدأ بطيئا ويصبح أسوأ تدريجيا مع مرور الوقت (مواقع التواصل)
9/7/2020

قالت مبادرة أبحاث ألزهايمر الألمانية إن مشاكل القلب والأوعية الدموية ترفع خطر الإصابة بألزهايمر، معللة ذلك بأن هذه المشاكل تحول دون وصول الأكسجين والعناصر المغذية إلى المخ بشكل سليم.

لذا شددت المبادرة على ضرورة إجراء فحوصات منتظمة لضغط الدم وقيم الكوليسترول ومعدلات نظم القلب لاكتشاف المتاعب وعلاجها في الوقت المناسب.

وأوضحت أن ألزهايمر مرض تحللي عصبي مزمن، عادة ما يبدأ بطيئا ويصبح أسوأ تدريجيا مع مرور الوقت.

وفي المعتاد يبدأ بحدوث صعوبة في تذكر الأحداث الأخيرة، ومع تقدم المرض تظهر أعراض تتمثل في مشاكل اللغة، والتوهان، وتقلبات المزاج، وتراجع الدوافع، وعدم القدرة على العناية بالنفس، ومشاكل سلوكية.

ومع تدهور حالة الشخص، غالبا ما ينسحب المريض من بيئة الأسرة والمجتمع. وتدريجيا يفقد وظائفه الجسمية، مما يؤدي في النهاية إلى الوفاة.

وللوقاية من ألزهايمر تنصح المبادرة بالتالي:

  • الحفاظ على القلب عبر اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية الغنية بالخضراوات والفواكه الطازجة.
  • الإقلال من الملح والدهون.
  • الإقلاع عن الخمر والتدخين.
  • المواظبة على ممارسة الرياضة.
  • ممارسة الأنشطة الفكرية المختلفة كالقراءة وحل لغز الكلمات المتقاطعة والسودوكو ولعب الشطرنج والعزف على الآلات الموسيقية.
  • الحفاظ على التواصل الاجتماعي.
المصدر : الألمانية

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