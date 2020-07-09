الكرش المتدلي..كيف تحرق دهون أسفل البطن؟

الكرش أنواع، فمنه ما يكون صغيرا، ومنه ما يكون موزعا على كامل مساحة البطن، وأيضا الكرش الذي تتجمع فيه الشحوم في منطقة أسفل البطن (Lower Belly Fat).. فكيف نتخلص منه؟

كل هذه الأنواع غير صحية، تشير إلى وجود زيادة في الوزن، وهو ما يزيد خطر مشاكل صحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطانات.

قد يكون لجنسك علاقة مع زيادة دهون البطن، إذ تميل الإناث إلى تخزين الدهون أسفل البطن بسبب الهرمونات والوراثة والعمر.

ومع ذلك، يجب على الجميع اتباع نفس النهج الأساسي للتخلص من دهون منطقة أسفل البطن، بغض النظر عن الجنس. ويشمل ذلك شد عضلات البطن وتغيير نظامك الغذائي وممارسة العادات الصحية والعمل على فقدان الدهون بشكل عام. ونقدم لك هنا طريق ذلك:

1- احرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك

عندما تأكل أقل مما يحتاج جسمك من السعرات فإنه يقوم بتعويض الفرق عبر استخدام الدهون التي في جسمك ومنها دهون أسفل البطن كمصدر للطاقة، فيحرقها مما يؤدي لتراجع حجم الكرش ونقصان وزنك.

بالمقابل، فإن تناول أطعمة ذات سعرات حرارية أكثر مما تحرقه قد يجعلك أكثر عرضة لتجميع الدهون في منطقة البطن.

وحتى تفقد كيلوغراما واحدا من وزنك يجب أن تحرق 7700 سعر حراري. يمكنك أن ترتب برنامجا تتناول فيه أقل 500 سعرة يوميا من حاجاتك من السعرات، والنتيجة أنك خلال أسبوعين تقريبا ستخسر كيلوغراما واحدا. ومع الاستمرار ستجد أن دهون أسفل كرشك قد ذابت وتلاشت.

2- ركز على أغذية تساعدك على الشعور بالشبع وتكون قليلة السعرات، على رأسها البروكلي والقرنبيط.

3- عليك بتناول بروتينات صحية

تساعدك البروتينات الصحية على الشبع، وتحافظ على كتلتك العضلية خلال رحلة نقصان الوزن، مثل:

البيض المسلوق.

اللحم الأحمر.

البقول مثل العدس والفاصولياء والفول والبازلاء والحمص.

4- ابتعد عن المشروبات السكرية مثل العصائر ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

5- عليك بشرب الماء

يساعدك الماء على الشبع ويحميك من الجفاف والإمساك.

6- التدريب المتواتر عالي الكثافة (High-intensity interval training)

وهي شكل من التدريبات يتم التناوب فيها بين التمارين اللاهوائية المكثفة القوية، وبين تمارين أقل شدة أو خفيفة يتعافى فيها الشخص من جهد التمرين الشديد السالف. وتم ربط هذه التدريبات بتقليل الدهون بين البالغين ذوي الوزن الزائد.

7- المشي

يناسب المشي جميع الأشخاص والأعمار، ولا يتطلب معدات خاصة. إمش يوميا من 30-60 دقيقة.

8- تمارين البطن

هناك العديد من التمارين التي تناسب كل شخص. وفي الفيديو أدناه بعض هذه التمارين.

9- أقلع عن التدخين

يساعد الإقلاع عن التدخين على جعل التمارين أكثر متعة وفعالية، ناهيك عن الفوائد الصحية الأخرى للإقلاع عن التبغ.

10- ابن عضلاتك

فممارسة تمارين القوة مثل رفع الأثقال تزيد من عضلاتك وتحافظ عليها أثناء رحلة التخلص من دهون أسفل البطن، كما أنها وسيلة ممتازة لحرق مزيد من السعرات الحرارية، حتى أثناء الجلوس. فكلما زادت عضلاتك زادت السعرات الحرارية التي ستحرقها بعد التمرين، مما سيساعدك على فقدان دهون البطن.

أولا استشر مدربا ليعلمك الطريقة الصحيحة لرفع الأثقال حتى لا تسبب لنفسك إصابات. ابدأ برفع الأثقال مرتين في الأسبوع ثم زدها إلى ثلاثة أيام.

فتمارين القوة واحدة من أفضل الطرق لفقدان دهون البطن والحفاظ على العضلات، وأنت لست مضطرا للانضمام إلى ناد رياضي، فكل ما تحتاجه دمبل صغير في المنزل.

ختاما، قبل ممارسة أي نوع من التمارين أو الرياضة وخاصة القوية، استشر طبيبك، وهذا ضروري خاصة إذا كنت تعاني من أمراض حادة أو مزمنة.