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السكتة الدماغية تقتل مليوني خلية عصبية كل دقيقة.. ما أعراضها؟

السكتة الدماغية تحدث عندما ‫يتوقف أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ بشدة (الألمانية)
السكتة الدماغية تحدث عندما ‫يتوقف أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ بشدة (الألمانية)
6/7/2020

تعد السكتة الدماغية حالة طوارئ طبية ‫تستلزم تدخلا طبيا على وجه السرعة من أجل إنقاذ الحياة ومنع المضاعفات ‫الخطيرة المحتملة.

‫وقال طبيب الأعصاب الألماني توماس كلوس، إن السكتة الدماغية تحدث عندما ‫يتوقف أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ بشدة، مما يحرم أنسجة ‫المخ من الأكسجين الضروري، ومن ثم تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق ‫قليلة.

‫‫‫وأضاف كلوس أنه أثناء حدوث السكتة يموت مليون و900 ألف خلية عصبية بالدقيقة ‫في المتوسط. وبعد بضع دقائق يحدث تلف عصبي لا يمكن معالجته عادة.

‫‫وقال كلوس إن السكتة الدماغية تُصيب في الغالب كبار السن، لكن من حيث ‫الأساس يمكن أن يُصاب الجميع بالسكتة الدماغية بدءا من الرضع إلى كبار ‫السن.

‫فئات أكثر عُرضة

‫‫وتشمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية المدخنين والأشخاص ‫الذين يعانون من السمنة وارتفاع ضغط الدم أو داء السكري.

‫‫ومن جانبه، شدد البروفيسور كلاوس مارتن موث، رئيس قسم طب الطوارئ بمستشفى ‫أولم الجامعي بألمانيا، على ضرورة توجه المريض إلى المستشفى بأسرع وقت ممكن، ‫وهو ما لا يحدث في الغالب، حيث يتحرك المريض في وقت متأخر بسبب تأخر ‫ملاحظة الأعراض أو تفسيرها بشكل خاطئ.

‫الأعراض

‫وتتمثل أعراض السكتة الدماغية في:

  • مظاهر الشلل مثل تدلي زاوية الفم وعدم ‫القدرة على رفع الذراعين وعدم الاتزان أثناء المشي.
  • اضطرابات الكلام ‫كعدم وضوح الصوت وصعوبة نطق الكلام.
  • اضطرابات الرؤية مثل الرؤية ‫الضبابية.
  • صعوبات البلع والصداع الشديد والدوار والقيء.

‫مساعدة سريعة

‫وعند ملاحظة هذه الأعراض يجب طلب المساعدة الطبية على وجه السرعة، إذ لكل دقيقة ثمنها، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة كالشلل وتأخر ‫القدرات الذهنية، والوفاة في أسوأ الحالات.‫

‫وحتى وصول سيارة الإسعاف، يجب على الحاضرين تقديم الإسعافات الأولية، ‫فإذا كان الشخص واعيا، يجب أن يجلس مرتفعا قليلا ولا يُترك وحده، وإذا ‫لم يكن يتنفس، فيجب أن يبدأ الإنعاش القلبي الرئوي على الفور.

المصدر : الألمانية

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