لماذا تستيقظ في منتصف الليل وأنت تلهث؟ قد يكون السبب نوبة قلبية

هل صدف أن استيقظت من النوم في منتصف الليل وأنت تلهث أو نفسك منقطع؟ ما أسباب ذلك؟ وهل يشير إلى حالة طبية طارئة؟

عندما تستيقظ في الليل بشكل متكرر فلن تحصل على قسط كاف من النوم للحفاظ على صحتك، وبشكل عام يحتاج البالغون إلى حوالي 7-9 ساعات من النوم كل ليلة.

لذلك من المهم معرفة ما الذي يوقظك حتى تتمكن من معالجة المشكلة أو معرفة إذا كنت تعاني من حالات طبية خطيرة.

قد تستيقظ وأنت تشعر أن تنفسك طبيعي، وفي بعض الأحيان قد تستيقظ وأنت تعاني من صعوبة في التنفس أو وأنت تلهث. ونقدم هنا أبرز أسباب الاستيقاظ ليلا من النوم:

1- النوبة القلبية، والاستيقاظ ليلا مع الشعور بأعراض النوبة القلبية يتطلب الاتصال مباشرة بالطوارئ.

ووفقا لمؤسسة حمد الطبية في قطر، يعد ألم الصدر أكثر الأعراض شيوعا، كما قد يشعر بعض الأشخاص بأعراض أخرى، مثل الألم الحاد في الكتف أو الظهر، والألم الحاد في الرقبة أو الفك، وانتشار الألم في الذراع اليمنى أو اليسرى، والغثيان وضيق في التنفس.

تنبّه لهذه الأعراض، خاصة إذا كنت تعلم أنك عرضة لأمراض القلب، وعليك الاتصال فورا بالطوارئ.

2- الحاجة المستمرة للتبول نتيجة أمراض مثل السكري والتهاب المثانة وتضخم البروستات.

3- تناول الكثير من السكر والكافيين قد يؤدي إلى الاستيقاظ في منتصف الليل مع الشعور بتسارع في دقات القلب، وقد يكون هذا أيضا نتيجة أمراض مثل السكري.

أي استيقاظ خلال الليل مع تسارع في نبضات القلب يتطلب استشارة الطبيب، ومع أن معظم الحالات ليست مقلقة، ولكن يجب التأكد من عدم وجود أمراض غير مكتشفة، كما يجب أيضا على أي شخص لديه تاريخ من أمراض القلب أن يراجع الطبيب.

4- الألم، إذ قد تستيقظ نتيجة شعوك بالألم من حالة مرضية مثل التهاب المفاصل أو فقر الدم المنجلي أو السرطان. أخبر طبيبك الذي قد يغير لك أدويتك للتعامل مع هذا الألم.

5- مشاكل التنفس مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية أو أمراض الرئة الأخرى قد تؤدي لاستيقاظك ليلا، مع شعورك بصعوبة في التنفس أو انقطاع في النفس.

6- مشاكل في الجهاز الهضمي مثل السعال الناجم عن الارتجاع الحمضي من المعدة إلى المريء، والقولون العصبي.

7- تغير الهرمونات الأنثوية، إذ غالبا ما تستيقظ النساء في الليل عندما تتغير مستوياتها خلال فترات الدورة الشهرية أو أثناء انقطاع الطمث.

8- الحاجة للتبول، نتيجة أنك شربت الكثير من السوائل قبل النوم.

9- المشاكل النفسية والإجهاد، مثل اضطرابات القلق واضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والفصام.

10- المعاناة من اختناق النوم، وهي حالة يحدث فيها انقطاع للتنفس خلال النوم نتيجة استرخاء في جدران الحلق، مما يؤدي إلى ضيقه وتوقف التنفس الطبيعي، وقد يؤدي هذا إلى انقطاع النوم.

ومن أعراض اختناق النوم المعاناة من الشخير العالي، وهذه الحالة قد تؤدي لإيقاظك عدة مرات في الليل، وقد لا تكون واعيا، أو قد تعي أنك استيقظت وتشعر أنك مخنوق.

11- متلازمة تململ الساقين (Restless legs syndrome) التي تشعر فيها بوخز يجعلك ترغب في تمديد أو تحريك ساقيك، وقد تؤدي لاستيقاظك ليلا.

12- الرعب الليلي (Night terrors)، وهي نوبات من الصراخ أو الخوف أثناء النوم، وهي أكثر شيوعا لدى الأطفال، ولكن قد يعاني منها البالغون أيضا.

13- بعض الأدوية قد تعيق النوم وتؤدي لاستيقاظ ليلا، أخبر طبيبك الذي قد يصف لك أدوية بديلة.

نصائح لحل مشكلة الاستيقاظ ليلا

بداية راجع طبيبك إذا كنت تستيقظ بشكل متكرر، فقد يكون هذا علامة على مشكلة صحية مزمنة تحتاج تدخلا طبيا، مثل الاكتئاب أو الارتجاع الحمضي أو اختناق النوم، وعليك أولا التعامل والسيطرة على هذه المشاكل الصحية إن وجدت.

حافظ على وقت ثابت للذهاب إلى النوم والاستيقاظ.

لا تستعمل الإلكترونيات قبل ساعتين من خلودك للنوم.

لا تأكل وجبة كبيرة قبل النوم.

قلل من تناول السوائل قبل النوم بساعتين إلى 4 ساعات.

قلل الكافيين الذي يوجد في القهوة والشاي والكولا ومشروبات الطاقة.

إذا كنت تشك أن أدويتك تعيق نومك، استشر الطبيب الذي قد يغيرها لك إلى أدوية أخرى لا تؤثر على النوم.

ختاما نؤكد هنا أن الاستيقاظ مع أعراض النوبة القلبية يتطلب الاتصال الفوري بالطوارئ، وأيضا إذا كان الشخص يعاني من مشاكل القلب فإن الاستيقاظ وهو متعب يتطلب الاتصال بالطوارئ، إذ في بعض الأحيان قد لا تكون أعراض النوبة القلبية واضحة.