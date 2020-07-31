الكركم.. سر اللحم الصحي في العيد

ما أسرار طهو اللحم في عيد الأضحى المبارك؟ وما السعرات الحرارية في حلويات العيد؟ وكيف تحول العيد لفرصة لفقدان الوزن؟ الأجوبة في هذا التقرير الشامل.

نبدأ مع طهو اللحم في عيد الأضحى المبارك، حيث قال اختصاصي التغذية العلاجية الدكتور خالد مقدم -في تصريح للجزيرة هذا الصباح- إن الدهون الظاهرية (الواضحة للعين) في اللحوم تكون فيها نسبة الدهون المشبعة عالية، وهي خطيرة لأنها ترفع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم "البروتين الدهني منخفض الكثافة " (Low-density lipoprotein LDL) في الجسم.

وقدم الدكتور خالد مقدم النصائح التالية لطهو اللحم بشكل صحي:

1- إزالة الشحوم الظاهرية من اللحم (للحصول على كمية أكبر من اللحم الأحمر).

2- سلق اللحوم قبل طهوها، مثلا قبل شويها تسلق سريعا (نصف سلقة) أو يضاف لها ماء ساخن لمدة 5 دقائق، ثم ترفع منها ويتم التخلص من الماء، ثم توضع عليها التتبيلة وتوضع في الفرن أو على الشواية.

وقال الدكتور مقدم إن سلق اللحم (قبل طهيه) له العديد من الفوائد، فهو يساعد على التخلص من 70-80% من الحمل الميكروبي الموجودة في اللحم، والتخلص من المواد الكيميائية التي قد تكون دخلت اللحم أثناء عملية تطهير اللحم أو غسله، وأيضا تقليل الدهون الخفية في اللحم.

3- تناول عنصر البوتاسيوم مع اللحوم، وهذا يكون عبر أكل الخضار مع طبق اللحوم، ونصح الدكتور بتناول الخس والجرجير والبقدونس والكزبرة والملفوف.

4- إضافة الكركم والزنجبيل للحم أو تتبيلة، لأن الكركم محسن لمناعة الجسم، وهو مضاد للفيروسات والبكتيريا.

كيف تطهو اللحم في العيد؟ pic.twitter.com/yXp0gIMynw — الجزيرة طب وصحة (@AljazeeraHealth) July 31, 2020

ما السعرات الحرارية في حلويات العيد؟

– كعك العيد يحتوي على 4 سعرات حرارية لكل غرام، فمثلا القطعة من كعك التمر وزنها 30 غراما تحتوي في المتوسط على 120 سعرا حراريا. أما كعك الفستق والجوز فيحتوي أكثر قليلا، لأن كثافة الطاقة في المكسرات أعلى منها في التمر. ولهذا فإن حبة كعك الفستق أو الجوز التي وزنها 30 غراما قد تحتوي على 130-140 سعرا حراريا.

– الكنافة والبقلاوة بالقشطة والحلويات التي يدخل الجبن والقشطة في تحضيرها تحتوي عموما على 5 سعرات حرارية لكل غرام، فمثلا نصف أوقية من الكنافة (100 غرام) تحتوي تقريبا على 500 سعر حراري.

– البقلاوة بالفستق والحلويات التي تدخل المكسرات -والسمن أيضا- في تحضيرها تحتوي عموما على 5 سعرات حرارية لكل غرام، فمثلا قطعة بقلاوة بالفستق وزنها 50 غراما تحتوي على نحو 250 سعرا حراريا.

حيل بسيطة لإنقاص الوزن:

1- تناول الطعام من طبق صغير بلون أحمر يساعد في إنقاص الوزن، إذ إن الطبق الصغير يساعد في تحديد الكمية، ويساعد اللون الأحمر في كبح الشهية، وذلك وفقا لموقع دويتشه فيلله.

2- كتابة مذكرات يومية عن الطعام الذي يتناوله الشخص خلال اليوم. إذ أشارت العديد من الدراسات إلى فعالية هذه الطريقة في الالتزام بالحمية.

3- قل لا، فمقاومة إغراء الطعام هو جزء من نظام غذائي ناجح. قل لا دون تفكير في الوجبة، واجعل تركيزك على التزامك بالحمية والتخلص من الوزن الزائد الذي يزعجك.

البقلاوة بالفستق والحلويات تحتوي عموما على 5 سعرات حرارية لكل غرام (الأناضول)

4- وضع مرآة في المطبخ، وهو بمثابة مراقبة ذاتية سواء لطريقة الطبخ أو النظافة أو مدى الالتزام بالحمية. كما يلجأ بعض الأشخاص إلى لصق مرآة صغيرة على باب الثلاجة لضبط النفس عندما تستسلم لإغراء وجبة متأخرة في الليل.

5- هناك العديد من التطبيقات على الأجهزة الذكية تتحدى المستخدم أن يلتزم بعدم تناول وجبات محددة عالية السعرات الحرارية، أو ممارسة تمارين رياضية معينة يوميا، إضافة إلى تطبيقات أخرى للتذكير بالوجبات ومواعيد الرياضة وغير ذلك.