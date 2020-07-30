منها محاربة الكرش والوقاية من السكري.. 14 فائدة صحية للقهوة تعرف عليها

القهوة تعطينا الكثير من الفوائد الصحية، التي تشمل ولا تقتصر على صحة الكبد والدماغ والبنكرياس والدماغ، فما البقية؟

تعد القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، وهي تحتوي على الكافيين ومضادات أكسدة، وتشرب بطرق عديدة تختلف من بلد لآخر. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك نقدم لكم هنا 14 فائدة للقهوة:

1- المساعدة على حرق الدهون والشحوم وبالتالي محاربة دهون البطن (الكرش)، وذلك أيضا بسبب الكافيين الذي يمكن أن يعزز معدل التمثيل الغذائي الخاص. وتشير دراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يزيد بشكل خاص من حرق الدهون بنسبة تبلغ 10% لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

2- زيادة متوسط العمر المتوقع وتقليل خطر الوفاة المبكرة، وبالتالي العيش لمدة أطول، وذلك وفقا لموقع جونز هوبكينز ميديسين.

3- تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، إذ تشير دراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون أكبر كمية من القهوة لديهم خطر أقل للإصابة بالسكري. ووفقا لدراسة فقد ارتبط كل فنجان قهوة يتم شربه يوميا مع خفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 7%.

4- تحسين مستويات الطاقة وتقليل الشعور بالتعب، وهذا نتيجة الكافيين الموجود فيها، الذي بعد شرب القهوة يتم امتصاصه وانتقاله إلى الدم حيث ينتقل إلى الدماغ، وهناك يمنع الكافيين الناقل العصبي المثبط الأدينوزين (adenosine)، مما يؤدي إلى زيادة كمية الناقلات العصبية الأخرى مثل نورابنفرين (norepinephrine) ودوبامين (dopamine)، مما يؤدي إلى تعزيز عمل الخلايا العصبية.

5- تحسين الذاكرة والمزاج.

6- تحسين الأداء البدني، وذلك عبر زيادة مستويات الأدرينالين، وهو هرمون يحضر الجسم للمجهود البدني.

7- حماية الكبد من مرض تليف الكبد.

8- تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد.

9- تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

10- تقليل خطر الإصابة بفشل القلب (heart failure)، إذ قد يساعد شرب فنجان أو كوبين من القهوة يوميا في الوقاية من قصور القلب، وهي حالة يواجه فيها القلب صعوبة في ضخ كمية كافية من الدم إلى الجسم.

11- تقليل خطر الإصابة بمرض الباركنسون (الشلل الرعاشي)، وهو مرض عصبي يحدث عندما لا تفرز الخلايا الدماغية كمية كافية من المادة الكيميائية دوبامين، ويؤدي إلى مشاكل في الحركة مثل الارتعاش وعدم القدرة على تنسيق الحركات.

12- حماية الحمض النووي "دي إن إيه" (DNA) من التكسر، وهو أمر يحدث بشكل طبيعي ولكنه يمكن أن يؤدي إلى السرطان إذا لم يتم إصلاحه من قبل الجسم.

13- تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ووفقا لموقع جونز هوبكنز ميديسين، وجد الباحثون أن النساء في سن 65 عاما فأكثر ممن يشربن كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا أقل عرضة للإصابة بالخرف بشكل عام.

14- تقليل خطر التعرض لسكتة دماغية.

بالمقابل فإن الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى عواقب سلبية، مثل:

1- زيادة معدل ضربات القلب.

2- زيادة القلق والعصبية.

3- التأثير على النوم.

4- زيادة حرقة المعدة.

5- وفقا لموقع مايوكلينيك فإن القهوة يمكن أن ترفع ضغط الدم مؤقتا.

ما هي كمية القهوة المسموحة للحصول على الفوائد وتجنب السلبيات؟

من الآمن شرب 3 إلى 5 أكواب من القهوة يوميا، وبحيث لا يتجاوز مأخوذ الشخص من الكافيين 400 مليغرام يوميا.

ويمكن أن يختلف محتوى الكافيين اعتمادا على نوع القهوة وطريقة تحضيرها، فمثلا قد يحتوي الفنجان (30 مليلترا) من القهوة المركزة والقهوة المغلية -كالقهوة التركية وقهوة الإسبريسو- على ما بين 40 و75 مليغراما أو أكثر من الكافيين.

أيضا على الحامل أو المرضع استشارة الطبيب بشأن شرب القهوة.

كيف تشرب القهوة بطريقة صحية؟

1- عموما لا تتجاوز أربعة أكواب من القهوة يوميا، أو 400 مليغرام من الكافيين، مع ضرورة احتساب الكافيين من مصادر أخرى غير القهوة مثل الشاي ومشروبات الكولا.

2- لا تضف السكر إلى القهوة.

3- أضف نكهات للقهوة مثل الفانيليا والقرفة والكاكاو.

4- لا تشرب القهوة -أو أي مشروبات- بدرجة حرارة عالية جدا (أي أكثر من 65 درجة مئوية)، إذ قد يرتبط ذلك بزيادة خطر سرطان المريء، وأيضا قد تسبب حروقا، وفقا لموقع هافارد هيلث.

5- ينصح موقع مايوكلينيك النساء الحوامل، واللاتي يحاولن الحمل أو المرضعات، بتوخي الحذر بشأن الكافيين.

6- إذا عانيت من آثار جانبية مثل حرقة المعدة أو العصبية أو الأرق، فحاول تقليل القهوة.