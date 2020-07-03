كباب الجراد.. صحة لجسم البشر وإنقاذ لنبات الأرض

بعد تزايد أسراب الجراد في شرق أفريقيا، يسعى علماء للقضاء عليه عبر وسائل عدة، ومنها تناوله كطعام. فهل يكون الحل هو طبق من كباب الجراد المشوي؟

فمن إعداده كطعام، أو تسميمه، إلى استخدام روائح تدفعه إلى التهام بعضه بعضا؛ يعمل العلماء في معمل بنيروبي على ابتكار وسائل جديدة للقضاء على الجراد، في الوقت الذي تهدد فيه موجة ثانية منه بالتهام محاصيل شرق أفريقيا.

ويعمل المركز على تطوير شباك وأجهزة شفط تُحمل على الظهر لاصطياد أعداد كبيرة من الجراد، ويمكن عندها طهي الجراد الغني بالبروتين، أو سحقه ليصبح طعاما للإنسان أو علفا للحيوان.

وبلغت أسراب الجراد من السوء حدا لم تشهد المنطقة مثيلا له منذ 3 أجيال، بفضل الطقس المطير في غير موسم المطر، وتسبب عدد قياسي من الأعاصير في نشرها. وقال البنك الدولي إن هذه الأسراب المدمرة قد تكلف شرق أفريقيا واليمن 8.5 مليارات دولار هذا العام.

والجراد من الحشرات ذوات الدم البارد، وتجمع عادة خلال الجزء الأكثر برودة من اليوم، أي في الصباح الباكر.

وتؤثر العادات الغذائية لحشرات الجراد على تركيبها الكيميائي؛ فبعض الأنواع تتغذى على النباتات، وبعضها على الحشرات الصغيرة.

فوائد للصحة

وفقا لمعطيات طبية، فقد يرتبط استهلاك الجراد بتأثيرات صحية إيجابية، مثل تقليل خطر ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، كما أن الجراد -مثل غيره من الحشرات- غني بالبروتين.

ويتراوح محتوى البروتين في الفصيلة الجرادية "أكريديداي" (Acrididae) -التي أجريت عليها معظم الأبحاث المتعلقة بالتركيبة الغذائية للجراد- بين 57 و77% من المادة الجافة للحشرة بعد تجفيفها، حسب البيانات الواردة من المكسيك، في حين تتراوح هذه النسبة بين 63 و69% في البيانات الصادرة عن الهند، والسبب أن الجراد يعيش في بيئة مختلفة في كل حالة.

وتتراوح نسبة الدهون في هذه الفصيلة بين 4 و22%، ويمكن أن يؤثر جنس الحشرة على تركيبها الكيميائي، إذ تحتوي عادة الإناث على المزيد من الدهون قبل وضع البيض، وتخزن بعض أنواع الجراد دهونا في الجسم أكثر في المراحل اللاحقة من البلوغ، وعموما تتراوح الكربوهيدرات بين 2 و17%.

ويحتوي الجراد على كمية كافية من الزنك لتلبية الاحتياجات اليومية الموصى بها، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين "بي 2" (ريبوفلافين)، وفيتامين "بي 9" (حمض الفوليك).

ووفقا لدراسة أجراها باحثون من جامعة روما نشرت في 2019، فإن تناول النمل والجراد والديدان القشرية يمكن أن يحمي من السرطان، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من عصير البرتقال بـ5 أضعاف.

وتقلل مضادات الأكسدة تطور الجذور الحرة التي تؤدي إلى تلف الحمض النووي، وبالتالي الإصابة بالسرطان.

مبيدات

وجرت العادة أن تتم السيطرة على الجراد برشه بالمبيدات قبل أن يتمكن من الطيران، غير أن المواد الكيميائية يمكن أن تضر حشرات أخرى، والبيئة.

لذلك يعمل العلماء في المركز الدولي لفسيولوجيا الحشرات وبيئاتها على تجربة مبيدات حيوية، واستخدام الجراد كغذاء للبشر والحيوانات، سعيا للقضاء عليه بوسائل صديقة للبيئة.

وشارك الباحثون بالمركز في فريق اكتشف أن مادة يمكن استخلاصها من الطحالب تستطيع قتل الجراد من دون الإضرار ببقية الكائنات، وتستخدم هذه المادة الآن في مختلف أنحاء شرق أفريقيا.

ويعمل الباحثون الآن على دراسة 500 نوع آخر من الطحالب والميكروبات على أمل اكتشاف سمّ آخر يقضي على الجراد.

وقال الباحث بولدوين تورتو إن للجراد كيمياء خاصة قبل أن يتمكن من الطيران، ومن ثم له رائحة مميزة تسمح له بالبقاء في جماعات، وإن هذه الرائحة تتغير عندما يصل إلى مرحلة النضج.

ويمكن لنشر رائحة الجراد الذي وصل إلى مرحلة البلوغ بين صغار الجراد أن يسهم في القضاء على الأسراب.

وقال تورتو "يصيب الجماعة التشتت وتتفرق إلى شراذم، ويلتهم بعضها بعضا، وتصبح أكثر عرضة للتأثر بالمبيدات الحيوية".

مبالغ مالية مقابل اصطياده

وتقدم النيبال للمزارعين مكافآت نقدية لاصطياد الجراد الصحراوي، بهدف الحد من الأضرار التي تسببها هذه الحشرات في المحاصيل في الهند وباكستان.

ويشهد جنوب آسيا أسوأ موجة جراد منذ عقود، فقد تسببت هذه الحشرات في تدمير الأراضي الزراعية، وهي تدخل الآن إلى النيبال.

وقال الناطق باسم وزارة الزراعة النيبالية خاجيندرا براساد شارما لوكالة الأنباء الفرنسية إن "قرارنا يهدف إلى تشجيع الناس على اصطياد الحشرات بدل استخدام المبيدات الحشرية التي قد تضر البيئة".

وسيعرض على المزارعين وسكان محليين آخرين في مقاطعتين غزتهما الحشرات هذا الأسبوع ما يصل إلى 25 روبية (21 سنتا أميركيا) لكل كيلوغرام من الجراد.

ويمسك بالجراد باستخدام ناموسيات (شباك) ضخمة، كما يسهل القبض عليها أكثر في الليل عندما تستريح، ثم توضع الحشرات المهاجرة في أكياس كبيرة وتقدم إلى المسؤولين.

وقال المسؤول المحلي يام نارايان ديفكوتا إنه في 3 أيام جمعت حوالي 10 كيلوغرامات من الجراد في مدينة بوتوال (جنوب).

شاهد ‼️

أعداد هائلة من #الجراد تجتاح بعض مناطق #أبها

صباح اليوم الاثنين ٨ ذوالقعدة | تصوير أبو صالح العساف pic.twitter.com/BErnos4neL — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) June 29, 2020

وأضاف "تجمع الحشرات في مناطق أخرى أيضا، واعتمادا على الحجم يمكن استخدامها كعلف للدواجن والماشية".

السعودية واليمن

وقبل أيام، نشر مواطنون سعوديون مقاطع فيديو تظهر أسرابا من الجراد التي اجتاحت مناطق في مدينة أبها (جنوب غربي السعودية).

وأظهر المقطع انتشار الجراد بشكل كثيف، وبيّن حساب طقس العرب السعودية -نقلاً عن مصور المقطع- أن هذا الجراد ينتشر في بعض مناطق أبها.

ونشر الصحفي اليمني مأرب الورد مقطع فيديو يظهر اجتياح الجراد مزارع المواطنين في محافظة مأرب اليمنية.

ويظهر الفيديو اجتياح الجراد مساحات زراعية كبيرة في محافظة مأرب (وسط اليمن).