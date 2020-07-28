ورم الرقبة قد يكون بسبب سرطان.. تعرف على تجربة مذيعة أميركية

وجود ورم أو انتفاخ أو عقدة في العنق أو الرقبة أمر يجب عدم الاستهانة به أبدا، ويجب التوجه للطبيب على الفور، وتشكل قصة المذيعة الأميركية فيكتوريا برايس أكبر دليل، فما قصتها؟ وما الحالات التي قد تشير لها أورام الرقبة، وما الفحوصات المطلوبة؟ كل الأجوبة في هذا التقرير الشامل.

نبدأ مع فيكتوريا برايس، وهي مذيعة في قناة أميركية، كانت قدمت تقريرا تلفزيونيا، وبعد وقت قصير وصلتها رسالة عن طريق البريد الإلكتروني من مشاهدة تقول فيها "شاهدتك في التقرير، أقلقتني العقدة الظاهرة على رقبتك، عليك مراجعة الطبيب وفحص الغدة الدرقية. تذكرني بحالتي، حين تم تشخيصها على أنها ورم سرطاني".

بعد هذا البريد، زارت الصحفية فعلا الطبيب وكانت النتيجة أن المشاهِدة كانت على حق.

A bit of ~personal news~ to share. Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention. I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM — victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020

بعد الرسالة أزال جراح مختص الورم، وقال إنه كان في حالة انتشار رغم صغره قرب العقد اللمفاوية. وتساءلت فيكتوريا "لو لم استلم تلك الرسالة، لما زرت الطبيب، وانتشر السرطان في رقبتي، إن التفكير فيه أمر مرعب".

وكتبت على حسابها في إنستغرام شاكرة المشاهدة التي أرسلت لها الرسالة "سأبقى ممتنة ما حييت لهذه المرأة، التي كتبت لي رسالة تحذرني فيها، إنها سيدة غريبة تماما عني. لم تكن مجبرة أبدا على تنبيهي، لكنها فعلت ذلك ووقفت بجانبي".

شائعة

وتقول الأكاديمية الأميركية لطب الأنف والأذن والحنجرة – جراحة الرأس والعنق Head and Neck Surgery- American Academy of Otolaryngology، إن كتل الرقبة شائعة لدى البالغين، ولكن لا يمكن دائما تحديد السبب الأساسي بسهولة.

ووفقا لمقال في مجلة أميركان فاميلي فيزيشين American Family Physician، لمجموعة من الأطباء منهم جيمس هاينز وكيلي أرنولد، فإنه غالبا ما ترى كتل العنق لكن الهدف الأول هو تحديد ما إذا كانت الكتلة خبيثة (ورما سرطانيا) أو حميدة.

ويضيفون أن الأورام الخبيثة أكثر شيوعا لدى المدخنين البالغين الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما.

وتقول المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة إن هناك أسبابا عديدة لوجود كتلة أو كتل في الرقبة، وأكثر الكتل أو التورمات شيوعا هي تضخم الغدد الليمفاوية، ويمكن أن يحدث هذا بسبب الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو السرطان (الأورام الخبيثة) أو أسباب نادرة أخرى.

ويمكن تلخيص أهم المعلومات عن الانتفاخات أو التورمات المختلفة في العنق بالتالي:

انتفاخ الغدد اللعابية قد يحدث نتيجة إصابتها بالعدوى أو السرطان.

ظهور كتل في عضلات الرقبة قد يكون نتيجة إصابة.

الكتل في الجلد قد تحدث نتيجة وجود أكياس Cysts، مثل الأكياس الدهنية (Sebaceous Cysts).

وجود وروم في الغدة الدرقية قد يكون ناجما عن أمراض الغدة الدرقية أو السرطان، مع الإشارة إلى أنه تنمو معظم سرطانات الغدة الدرقية ببطء شديد، وغالبا ما يتم علاجها بالجراحة.

وتضيف المكتبة الوطنية للطب إنه يجب فحص جميع أورام الرقبة عند الأطفال والبالغين على الفور من قبل مقدم الرعاية الصحية.

وفي الأطفال تحدث معظم كتل العنق بسبب عدوى يمكن علاجها، ويجب أن يتم بدء العلاج بسرعة لمنع المضاعفات أو انتشار العدوى.

وتضيف أنه مع تقدم العمر يزداد احتمال الإصابة بالسرطان، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يدخنون أو يشربون الكثير من الخمر، مع الإشارة إلى أن معظم كتل الرقبة عند البالغين ليست سرطانات.

قد تحدث انتفاخات الغدد الليمفاوية في الرقبة بسبب:

العدوى البكتيرية أو الفيروسية.

السرطان.

مرض الغدة الدرقية.

وجود رد فعل تحسسي.

قد تحدث انتفاخات الغدد اللعابية في الرقبة بسبب:

وجود عدوى.

الإصابة بالنكاف، وهو مرض فيروسي معدٍ يؤدي إلى التهاب في الغدد اللعابية، وينتشر عبر اللعاب والمخاط من الفم والأنف والحلق من شخص لآخر.

وجود ورم الغدة اللعابية.

وجود حصوة في القناة اللعابية.

عند ظهور ورم في العنق يجب مراجعة الطبيب فورا، وسيقوم بسؤالك عن التاريخ المرضي، وفحصها لمعرفة معلومات مثل هل ينمو الورم بسرعة، وهل يوجد طفح جلدي أو تواجه صعوبة في التنفس؟

أيضا قد يطلب لك الطبيب اختبارات أخرى مثل:

فحوصات للدم والهرمونات.

الأشعة المقطعية للرأس أو العنق.

فحص الغدة الدرقية المشع (Radioactive Thyroid Scan).

خزعة الغدة الدرقية.

إذا كانت الكتلة ناجمة عن عدوى بكتيرية، فقد تحتاج إلى تناول المضادات الحيوية، أما إذا كان ورما حميدا فسيتم تحديد هل يؤثر على التنفس أو المظهر، وهل من الأفضل مراقبته أو إزالته جراحيا. وإذا كان الورم في العنق خبيثا، فهناك خيارات مثل الجراحة.