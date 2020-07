ورم الرقبة قد يكون بسبب سرطان.. تعرف على تجربة مذيعة أميركية

وجود ورم أو انتفاخ أو عقدة في العنق أو الرقبة أمر يجب عدم الاستهانة به أبدا، ويجب التوجه للطبيب على الفور، وتشكل قصة المذيعة الأميركية فيكتوريا برايس أكبر دليل، فما قصتها؟ وما الحالات التي قد تشير لها أورام الرقبة، وما الفحوصات المطلوبة؟ كل الأجوبة في هذا التقرير الشامل.

نبدأ مع فيكتوريا برايس، وهي مذيعة في قناة أميركية، كانت قدمت تقريرا تلفزيونيا، وبعد وقت قصير وصلتها رسالة عن طريق البريد الإلكتروني من مشاهدة تقول فيها "شاهدتك في التقرير، أقلقتني العقدة الظاهرة على رقبتك، عليك مراجعة الطبيب وفحص الغدة الدرقية. تذكرني بحالتي، حين تم تشخيصها على أنها ورم سرطاني".

بعد هذا البريد، زارت الصحفية فعلا الطبيب وكانت النتيجة أن المشاهِدة كانت على حق.

A bit of ~personal news~ to share.

Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.

I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM

— victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020