آلام بالظهر وضغط على العصب وجفاف بالعين.. كيف يحمي الموظف صحته؟

بدءا من آلام الظهر ومرورا بالضغط على العصب في معصم اليد وانتهاء باحمرار العين وجفافها، مشاكل قد تصيب موظفي العمل المكتبي، فكيف تتقيها؟

غالبا ما يعاني موظفو العمل المكتبي من ‫قلة الحركة، حيث إنهم يذهبون لأعمالهم بالسيارة ويجلسون طوال النهار ‫أمام شاشات الحاسوب، وبعد ذلك يعودون إلى منازلهم دون ممارسة الرياضة، مما يجعلهم يقعون فريسة سهلة للمشاكل الصحية كالبدانة وآلام الظهر ‫والرقبة.

‫ولتجنب حدوث مشاكل صحية بسبب هذا الروتين، ينصح المعهد الألماني ‫للاستشارات الصحية المهنية بإعداد المكتب أو مكان العمل بشكل أكثر ‫ديناميكية قدر الإمكان، مثلا من خلال وضع الطابعة أو سلة المهملات في ‫الردهة، حتى يضطر الموظف إلى القيام والمشي لعدة خطوات مع كل مرة يقوم ‫فيها بطباعة مستند أو يرغب في إلقاء بعض المهملات في السلة.

‫‫قاعدة 40-15-5

‫وينصح المعهد الألماني أيضا باتباع قاعدة 40-15-5، بمعنى الجلوس لمدة 40 ‫دقيقة والوقوف لمدة 15 دقيقة، ثم التحرك لمدة 5 دقائق، لكي يظل الجسم في ‫حركة دائمة.

كما أن المشي في الهواء الطلق خلال ساعات العمل يساعد ‫على تدفق الأفكار، حيث يمكن للمرء إجراء عملية العصف الذهني وحل ‫المشكلات الذهنية بصورة أفضل.

‫‫وعند إجراء بعض التمارين البسيطة في أي وقت، أو بعد الذهاب ‫للمرحاض مثلا، فإن ذلك يساعد على استرخاء الجسم وتعزيز التركيز بدرجة ‫أكبر.

‫توصية منظمة الصحة العالمية

‫ومن جانبها توصي منظمة الصحة العالمية بإجراء تمارين بدنية معتدلة لمدة ‫150 إلى 300 دقيقة أسبوعيا، نظرا لأن التمارين البدنية لها العديد من التأثيرات الإيجابية على الصحة العامة مثل خفض ‫خطر الإصابة بسرطان الثدي أو القولون أو مرض السكري أو السكتة الدماغية.

وبشكل عام لا توجد حدود للإبداع في نوعية التمارين البسيطة، التي يمكن ‫إجراؤها في أماكن العمل، بدءا من الحركات الدائرية بواسطة اليدين ‫والذراعين والكتفين والرأس وحتى الرقص لبعض الوقت في المكتب.

متلازمة النفق ‫الرسغي

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب ‫إن موظفي العمل المكتبي أكثر عُرضة للإصابة بما يعرف بمتلازمة النفق ‫الرسغي، التي تحدث بسبب حدوث ضغط على العصب في معصم اليد.

‫وأوضحت الرابطة أن أعراض المتلازمة تتمثل في الشعور بوخز أو خدر في ‫الأصابع، خاصة الإبهام والسبابة والوسطى، وغالبا ما تظهر الآلام ليلا.

‫وفي وقت لاحق يمكن أن يمتد الألم ليشمل الساعد وصولا إلى منطقة الكتف ‫ومؤخرة العنق.

‫ويساعد التشخيص المبكر لمتلازمة النفق الرسغي على منع تعرض العصب لمزيد ‫من الضرر، في حين يمكن تخفيف الضغط على العصب من خلال تركيب جبيرة أو من ‫خلال العلاج بالكورتيزون لمدة قصيرة.

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‫‫وإذا كانت المتلازمة في مرحلة متقدمة، فسيتعين على المريض حينئذ إجراء ‫جراحة لتجنب حدوث قصور في حركة اليد أو ضمور عضلي.

‫ولتجنب هذه المتاعب ينبغي أخذ فترات راحة منتظمة وتجنب التحميل الخاطئ ‫المستديم، مع مراعاة استخدام لوحة مفاتيح وفأرة تتمتعان بتصميم مريح.

متلازمة عين المكتب

من جهتها قالت الرابطة الألمانية لأطباء ‫العيون إن متلازمة "عين المكتب" (Office Eye Syndrome) تهاجم موظفي ‫العمل المكتبي بصفة خاصة، وذلك بسبب الجلوس لمدة طويلة أمام شاشة ‫الحاسوب.

‫وأضافت الرابطة أن متلازمة عين المكتب تحدث بسبب قلة الرَمش عن المعتاد، ‫وبالتالي لا يتم ترطيب سطح العين بالسائل الدمعي على نحو كاف.

‫وتتمثل أعراض المتلازمة في احمرار العين وجفافها والشعور بحرقان ووجود ‫جسم غريب بها مع زيادة إفرازات الدموع.

‫ولمواجهة متلازمة عين المكتب ينبغي أخذ فترات راحة بشكل منتظم مع الرَمش ‫بشكل مقصود من حين إلى آخر، كما يمكن استخدام الدموع الاصطناعية من أجل ‫ترطيب العين.