عيون منتفخة ووخز في القدمين.. علامات يرسلها الجسم وتنبهك أنك في خطر

يرسل الجسم العديد من الإشارات لتحذير الإنسان من مشاكل صحية قد لا يكون على دراية بها، ويترجم الجسم هذه الإشارات إلى أعراض يشعر بها الفرد، مما يدفعه للذهاب إلى الطبيب والحصول على العلاج المناسب.

وفي الغالب يكون الشعور بالألم هو الرسالة التي يرسلها الجسم للمخ لتنبيهه إلى وجود خطر ما، لكن في بعض الأحيان تظهر أعراض غير مؤلمة، لكنها شديدة الأهمية، ولا ينبغي تجاهلها، ومن أهم هذه العلامات:

1- تشقق وجفاف الشفاه

يدل تشقق الشفاه وجفافها على نقص في فيتامين بي (B)، خاصة بي 2. وينصح بعدة أغذية تمد الجسم بفيتامين بي، ومنها البروكولي ومنتجات الألبان، وذلك وفقا لتقرير دويتشه فيلله.

كما قد تدل الشفاه المشققة أيضا على عدم شرب كميات كافية من المياه وشعور الجسم بالجفاف، أما في حالة ظهور أعراض أخرى مثل تكون طبقة بيضاء على الشفة أو تحولها للون زهري داكن، فينصح بزيارة طبيب للأمراض الجلدية، حيث إن هذه الأعراض قد تكون مؤشرًا على وجود التهاب من نوع ما في الجسم.

2- شعر ضعيف ومتساقط

الشعر الضعيف والباهت قد يكون علامة على نقص فيتامين إيه (A) في الجسم. ويستطيع الجسم الحصول على حاجته من فيتامين إيه عن طريق تناول الجزر واليقطين والبطاطا الحلوة. أما الشعر المتقصف والمتساقط فقد يكون علامة على نقص الحديد والزنك. أما وجود مثل القشر الأصفر في الشعر، فقد يشير إلى وجود التهاب يعرف باسم التهاب الجلد الدهني.

3- نزيف اللثة

يشير نزيف اللثة عادة إلى وجود نقص فيتامين سي (C) بالجسم، كما أن اللثة الملتهبة التي تنزف باستمرار قد تكون علامة على وجود مشاكل بالقلب، كما يمكن أن يكون نزيف اللثة علامة تحذير من مرض السكري، وفي حالات نادرة قد يكون مؤشرًا على سرطان الدم.

إذا كان السبب نقص فيتامين سي، فيمكن تناول أغذية مثل التوت والفلفل والسبانخ.

4- اضطرابات النوم

أغلب اضطرابات النوم تشير إلى السلوك الخاطئ للشخص في المساء؛ فمن يتصفح جواله قبل النوم لن يتمكن من الاسترخاء بشكل كامل، لكن في بعض الأحيان قد يكون السبب في عدم القدرة على النوم هو نقص الكالسيوم والماغنيسيوم في الجسم. وينصح بتناول الموز والأفوكادو والبقوليات والحبوب من أجل مد الجسم بالمغذيات.

كما قد تحدث اضطرابات النوم نتيجة معاناة الشخص من صعوبة التنفس أثناء النوم، وهو أمر قد يشير إلى الإصابة باختناق النوم، وهو حالة تتطلب مراجعة الطبيب.

وفي اختناق النوم -ويعرف أيضا باسم انقطاع التنفس خلال النوم- يحدث استرخاء في جدران الحلق؛ مما يؤدي إلى ضيقه وتوقف التنفس الطبيعي، وقد يؤدي هذا إلى انقطاع النوم.

ولانقطاع التنفس خلال النوم آثار سلبية على صحة الشخص، قد تصل للسكتة الدماغية. وفي انقطاع التنفس خلال النوم (apnoea) قد يحدث انسداد كلي في مجرى الهواء، وهذا عندما ينقطع التنفس لمدة 10 ثوان أو أكثر.

وأيضا قد يحدث انسداد جزئي لمجرى الهواء (hypopnea) يؤدي إلى انخفاض تدفق الهواء أكثر من 50% لمدة 10 ثوان أو أكثر.

والأشخاص المصابون بانقطاع التنفس خلال النوم قد يعانون من نوبات الانقطاع بشكل متكرر، وقد تصل إلى نوبة مرة واحدة كل دقيقة أو دقيقتين في الحالات الشديدة.

5- العيون المنتفخة

العيون المنتفخة قد تكون علامة على نقص النوم، وقد تكون أيضا مؤشرا على الإصابة بالحساسية، أو على ضعف في الكلى، كما تتسبب الأطعمة المشبعة بالملح في انتفاخ العينين لدى البعض.

كما أن الدورة الشهرية قد تتسبب أيضا في انتفاخ العينين لدى بعض النساء. وفي بعض الأحيان قد يكون سبب الانتفاخ خلل بالغدة الدرقية.

6- اللسان الأبيض

في بعض الأحيان تتكون طبقة بيضاء سميكة على اللسان، وقد يشير ذلك إلى نقص فيتامينات إيه وسي وبي12، كما قد يكون مؤشرا على وجود التهاب ما بجسم الإنسان.

7- تورم الأطراف

يحدث التورم في الجسم عادة بسبب تجميع السوائل والمياه في مناطق مثل القدمين. وتورم القدمين يشير إلى مشاكل في الدورة الدموية، كما أن حدوث تورم في القدمين أو الكعبين قد يكون علامة على وجود تخثر يتسبب في سد الأوردة.

8- الإرهاق المستمر

إذا كان الشخص يأخذ قسطه من النوم والراحة ويشعر بالإرهاق في اليوم التالي، فقد يعني ذلك وجود مشاكل في القلب، أو خللا في الغدة الدرقية، أو نقصا في الحديد.

9- الأطراف الباردة

إذا كانت الأطراف باردة طوال العام، حتى خلال فصل الصيف، فقد يكون ذلك علامة على ضغط دم منخفض أو ضعف في عضلة القلب.

كما يتسبب أيضا نقص وظائف الغدة الدرقية في برودة الأطراف لدى البعض، أما إذا شعر الشخص بتنميل في أطرافه، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري.

10- رائحة الفم المزعجة

التهاب اللوزتين المتكرر قد يتسبب في رائحة فم مزعجة، كما تشير رائحة الفم الكريهة في بعض الأحيان إلى الإصابة بأمراض الكبد والكلى أو الأمعاء، وينصح بزيارة الطبيب في حالة استمرار الأعراض.

11- وخز القدمين ليلا

تقول الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن الشعور ‫بوخز في القدمين ليلا ينذر بالإصابة بمتلازمة تململ الساقين، والتي تقض ‫مضجع المريض وتسلب النوم من عينيه؛ لذا فهي تقترن غالبا باضطرابات ‫النوم وما يتبعها من الشعور بالتعب وضعف التركيز.

‫وأوضحت الرابطة أن متلازمة تململ الساقين عبارة عن اضطراب في وظيفة ‫الأعصاب قد يكون مرضا مستقلا بذاته أو عرضا لمرض آخر، مثل خلل في وظيفة ‫الكلى أو اضطراب في وظيفة الغدة الدرقية أو نقص في عنصر الحديد أو ‫فيتامين بي12.

‫‫وتزيد بعض العوامل حدة المتاعب، مثل التوتر العصبي والعمل البدني ‫الشاق وممارسة الأنشطة الرياضية بشدة. كما أن بعض الأدوية -مثل مضادات ‫الاكتئاب- قد تُزيد تململ الساقين.

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‫‫ويمكن مواجهة تململ الساقين بممارسة بعض الأنشطة الرياضية ‫البسيطة، وإجراء جلسات تدليك، وأخذ حمامات تبادلية (ساخن وبارد)، ‫والاستغناء عن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين.

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‫‫‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تململ الساقين، فيجب حينئذ استشارة ‫طبيب أعصاب.

12- نوبات الاكتئاب أو الابتهاج

قد يشير ذلك إلى الإصابة بالاضطراب ثنائي القطب، وهو اضطراب نفسي، وذلك وفقا للجمعية الألمانية للطب النفسي ‫والعلاج النفسي وعلم الأعصاب.

‫‫ويتأرجح غالبا مرضى الاضطراب ثنائي القطب بين قطبين من الحالات ‫الوجدانية والمزاجية: طور الاكتئاب وطور الهوس.

وغالبا تكون مرحلة "طور الهوس" مصحوبة بزيادة القدرة الإبداعية ‫والثقة بالنفس، وتعد بمثابة خلاص من المرحلة السابقة، التي يعاني فيها ‫المريض تحت وطأة اكتئاب عميق للغاية.

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‫‫وتتمثل أبرز أعراض الاضطراب في الاندفاع والسلوك الطائش والتقلبات ‫المزاجية الشديدة وتقلبات الشهية وتسارع الكلام والأفكار وقلة النوم ‫وهوس العظمة والهذيان.

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‫‫ويتم علاج الاضطراب بواسطة الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان ‫ومثبتات المزاج، إلى جانب العلاج النفسي كالعلاج السلوكي المعرفي، علما ‫أن العلاج قد يستلزم الإيداع في مصحة نفسية لتجنب العواقب الوخيمة، ‫التي قد تترتب على الاضطراب والمتمثلة في محاولة إيذاء النفس والانتحار.

13- ‫تغير شكل الشامة

تقول الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الجلدية إن التغيرات الطارئة على شكل الشامة ولونها تدق ناقوس الخطر؛ حيث ‫إنها تنذر بالإصابة بسرطان الجلد.

‫وأوضحت الرابطة أنه تجب استشارة الطبيب على وجه السرعة في حال ملاحظة ‫التغيرات التالية على شكل ولون الشامة:

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‫- عدم التماثل: لا يكون للشامة شكل مستدير.

‫- عدم التحديد: تبدو الحدود غير واضحة.

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‫- اللون: يكون اللون غير منتظم.

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‫- القُطر: تكون الشامة كبيرة بشكل غير عادي.

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‫- البروز: تكون الشامة محسوسة.