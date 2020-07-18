ما أفضل خامات الأقنعة للحماية من كورونا؟ خبير ألماني يجيب

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد يلجأ الناس إلى ‫أنواع مختلفة من الكمامات للحماية من العدوى، سواء كانت ‫مصنوعة من الورق أو المنسوجات أو الكمامات الجراحية، فما أفضلها؟ الجواب مع الباحث الألماني فرانك درفينيك.

وبشكل ‫أساسي يجب أن تقوم هذه الكمامات بجمع الجزيئات الدقيقة من هواء التنفس ‫لحماية الآخرين من العدوى المحتملة بفيروس كورونا، وأن تكون مصنوعة من ‫خامة تسمح للمرء بالتنفس بصورة جيدة.

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‫‫‫ويترأس فرانك درفينيك مجموعة بحثية في معهد ماكس بلانك للكيمياء بمدينة ماينز الألمانية، والتي ينصب اهتمامها على دراسة المواد المختلفة ‫فيما يتعلق بقدرة الفلترة أو ما تعرف باسم "كفاءة الفصل"، بمعنى قدرة أصغر ‫الجزيئات على البقاء في الألياف.

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‫‫‫ويهتم الخبير الألماني أيضا بمعرفة نوعية الخامات التي يمكنها إيقاف ‫جزيئات في حجم فيروس كورونا بصورة جيدة، والخامات الأقل جودة، وقد قام ‫الخبير الألماني بمعاونة فريقه البحثي باختبار عشرات الخامات المختلفة.

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‫‫الكمامات الجراحية

‫وأظهرت الخامات التي تم تصنيعها من أجل الفلترة أفضل النتائج، مثل ‫الأقمشة غير المنسوجة التي يتم الاعتماد عليها في تصنيع الكمامات ‫الجراحية.

وقال فرانك درفينيك "عادة ما تكون هذه الأقنعة مصنوعة ‫من أقمشة غير منسوجة، حيث يتم خلط الألياف، وبالتالي لا توجد فيها مسام ‫كبيرة تسمح بمرور الجزيئات من خلالها".

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‫‫وأضاف الخبير الألماني أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك مشكلة في التنفس ‫إذا كانت المسام صغيرة للغاية في الكمامة، وتشتمل مثل هذه الخامات على ‫العديد من القنوات، ولكنها تكون دقيقة للغاية، وهذا يعني أن المساحة ‫الإجمالية للمسام المفتوحة تكون كبيرة نسبيا، وبالتالي يمكن للهواء أن ‫يمر بسهولة مع فصل الجزيئات بصورة جيدة.

ويتم شحن الألياف الخاصة بخامات ‫الكمامات الجراحية أو ما تعرف بكمامات "إف إف بي" (FFP) بشحنات ستاتيكية، وهو ما ‫يعمل على فصل الجزيئات بصورة أفضل.

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‫‫وعادة ما تكون ‫الفيروسات دقيقة الحجم للغاية، لكنها لا توجد بمفردها في الهواء، بل ‫تكون مرتبطة بجزيئات أخرى أكبر منها حجما.

‫وأضاف درفينيك أن الخامات المختلفة المصنوعة من ‫الألياف القطنية جاءت في مرتبة متوسطة في نتائج الاختبار، ومن الأمور ‫الواجب مراعاتها هنا مدى كثافة هذه المنسوجات، لأنها تؤثر على حجم ‫المسام الموجودة في النسيج.

وأكد الخبير الألماني على ارتفاع كفاءة فصل ‫الجزيئات كلما كان النسيج أكثر إحكاما.

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‫‫اختبار الكثافة

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية إرشادات للأشخاص الذين يرغبون في ‫خياطة كمامات من الأقمشة المصنوعة من القطن 100% بأن تكون ‫كثيفة قدر الإمكان، وأن تسمح بنفاذ الهواء بما يكفي للتنفس.

كما تتضمن الإرشادات اختبار كثافة الكمامة أمام المصباح، وكلما قل عدد ‫نقاط الضوء التي يمكن رؤيتها وصغر حجمها كانت المنسوجات أكثر كثافة، ‫وبالتالي توفر المزيد من الحماية.

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3 طبقات

وقدمت منظمة الصحة العالمية توصية بشأن التوليفة ‫المثالية للكمامات القماشية، والتي يجب أن تتكون من 3 طبقات، حيث يجب ‫أن تكون الطبقة الداخلية المواجهة للفم والأنف ماصة للماء، فيما يجب أن ‫تكون الطبقة الموجودة في المنتصف طاردة للماء ومصنوعة من خامات غير ‫منسوجة مثل القطن أو البولي بروبلين، والتي تجمع القطرات، أما الطبقة ‫الخارجية فيجب أن تكون طاردة للماء ومصنوعة من البوليستر.

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‫‫وعلى العكس من الكمامات الجراحية أو الكمامات المزودة بفلاتر للجزيئات فإنه لم يتم إثبات تأثير الحماية للكمامات القماشية، إلا أن ‫الحواجز القماشية تقلل سرعة تدفق القطرات عند العطس والسعال، كما ‫أنها تعمل على فصل الجزيئات بشكل جزئي، بالإضافة إلى أنها توفر قدرا من ‫الحماية لمرتديها على الأقل.