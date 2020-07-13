هل تشعر بالجوع وتخشى السرطان في نفس الوقت؟ ‫نصائح ذهبية لشواء صحي

يعد الشواء من طرق الطهي التي ‫تُضفي على الطعام مذاقا لذيذا. ولكنه قد يؤدي لتكون مواد قد تزيد خطر السرطان.

هناك مواد يعتقد أنها مسرطنة تتكون خلال هذه الطريقة، وهي الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (polycyclic aromatic hydrocarbons) والهيتيرو سايكليك أماينز (heterocyclic (amines.

تتكون الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات عندما تقطر الدهون من اللحم على النار أو الفحم، ثم تصعد إلى قطع اللحم مع اللهب فتمتصها.

مواد الهيتيرو سايكليك أماينز تتكون عندما تطهى اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك على درجة حرارة عالية مثل الشواء.

ونقدم لك نصائح هنا لشواء صحي وآمن، بعضها من المركز الألماني ‫للتغذية:

ركز على البروتينات الصحية، مثل السمك وصدر الدجاج منزوع الجلد واللحوم الحمراء الهبر.

قلل إضافة الملح إلى المشاوي، وركز على التوابل مثل مسحوق الفلفل الحار والقرفة والكمون ومسحوق الثوم والبابريكا والفلفل الأسود.

أبعد المشاوي عن اللهب، وبذلك تقلل احتمالية حرقها.

جرب شواء الفاكهة، فهي تحتوي على سكريات طبيعية وتتكرمل (تتحول إلى كراميل) في درجة الحرارة العالية، مما يمنحها حلاوة ونكهة إضافية. جرب شوي شرائح التفاح أو الإجاص أو الأناناس أو الموز.

انقع اللحوم في التتبيلة قبل شويها، من التتبيلات اللذيذة الخل وعصير الليمون أو الليمون وصلصة الصويا قليلة الصوديوم والعسل والثوم والبصل والأعشاب والتوابل. استخدم تتبيلات خالية من الدهون أو قليلة الدسم. وقد ثبتَ أن عملية النقع البسيطة قبل الشواء تقلل من تكوين الهيتيرو سايكليك أماينز بنسبة تصل إلى 92%.

تبل اللحوم والدواجن لمدة ساعة إلى ساعتين على الأقل، أما الأسماك فتحتاج إلى النقع لمدة ساعة فقط.

قلل من وقت الشواء، وذلك عبر تقطيع اللحوم لقطع صغيرة بحيث تنضج أسرع.