ماذا تأكل إذا كنت مصابا بخمول الغدة الدرقية أو فرط نشاطها؟

هل تعتقد أنك ربما تعاني من قصور الغدة الدرقية؟ إليك الأعراض التي يجب التثبت منها وكيفية التعامل مع هذا المرض إذا كنت مصابا به.
ما الأغذية التي تناسبك إذا كنت مصابا بخمول الغدة الدرقية أو فرط نشاطها؟ وهل هناك أطعمة معينة عليك الابتعاد عنها؟ الجواب في هذا التقرير.
تتحكم هرمونات الغدة الدرقية بالعديد من الأنشطة في جسم الإنسان، مثل السرعة التي يحرق بها الجسم السعرات الحرارية ومعدل نبضات القلب.
ويحدث خمول الغدة الدرقية عندما لا تنتج كمية كافية من الهرمونات، وهو أكثر شيوعا لدى النساء خاصة من تجاوزن سن 60 عاما، وفي حالة عدم علاجه فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والعقم.
أما في فرط نشاط الغدة الدرقية فيحدث العكس، مما يترك آثارا على الجسم مثل فقدان الوزن المفاجئ وتسارع نبضات القلب والعصبية. وفي حال عدم علاجه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل فقدان البصر وقصور القلب.
ووفقا لموقع هارفارد للطب (health.harvard)، فإن الشخص لا يحتاج إلى اتباع نظام غذائي خاص أثناء تناول أدوية الغدة الدرقية، مع بعض الاستثناءات.
ويوصي الموقع بالتالي:
في المقابل، فإن معظم الأطعمة الغنية باليود -مثل المنتجات المعالجة باليود أو الأسماك- مسموحة.
كما ينصح موقع هارفارد بتناول غذاء صحي بشكل عام لدعم صحة الشخص العامة، بما فيها صحة الغدة الدرقية، عبر التالي:
من جهتها، تنصح مؤسسة الدرقية البريطانية British Thyroid Foundation بشرب الكثير من السوائل، على الأقل 6 إلى 8 أكواب في اليوم.
وتلفت إلى أن فول الصويا يتداخل مع امتصاص هرمون الغدة الدرقية، لذلك إذا كنت تأخذ هرمون الغدة الدرقية فعليك أن تحاول تجنب الصويا.