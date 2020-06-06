9 أمور تجعلك تشيخ قبل الأوان

هل تساءلت يوما لماذا تبدو أكبر من عمرك بعشر سنوات، في حين يبدو صديقك -الذي يبلغ العمر نفسه- شابا كأنه تخرج حديثا من الجامعة؟ الجواب سنقدمه هنا.

تؤدي ممارسات عديدة إلى الإصابة بالشيخوخة المبكرة، لأنها تزيد مستوى التعب الذي يسرع بدوره الشيخوخة، وبالتالي يغير مظهرنا وصحتنا.

ونقدم لك هنا تسع ممارسات وعادات تؤدي إلى تسريع الشيخوخة، وجعلك تبدو أكبر من عمرك الحقيقي:

1- الجلوس ثماني ساعات يوميا

قالت الكاتبة مارينا لوباشيفا -في تقريرها الذي نشره موقع "إف.بي.ري" الروسي- إن العديد من الأبحاث أظهرت أن الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة خامل يعانون غالبا من العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة.

في هذا الصدد، ينصح الخبراء بممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة في اليوم، حتى أثناء العمل يمكن النهوض بشكل دوري والقيام ببعض الخطوات في محيط المكتب والقيام بأعمال روتينية.

2- تناول الكثير من اللحوم الحمراء

أظهرت دراسات أن الاستهلاك اليومي للحوم الحمراء يؤثر سلبا على الصحة، بينما تعمل إضافة الفواكه والخضراوات إلى النظام الغذائي على زيادة معدل العمر البيولوجي. وتشير معطيات إلى أن الإفراط في تناول اللحوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

وبشكل عام، لتجنب العديد من المشاكل، ينصح باتباع نظام غذائي متوازن يوفر حاجة الجسم من العناصر المفيدة، بالإضافة إلى استهلاك كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه الطازجة يوميا.

3- التدخين

يشمل هذا تدخين السجائر والشيشة وغيرها من منتجات التبغ، لأن التدخين يؤثر سلبا على المناعة وصحة الجسم بصورة عامة، مما يجعل الشخص أكثر ضعفا.

ووفقا لمدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية في قطر الدكتور أحمد الملا، فإن تدخين الشيشة ليس أقل ضررا من السيجارة، وهو يقلل كفاءة أداء الرئتين لوظائفهما، ويسبب انتفاخ الرئة (الإنفزيما) والالتهاب الشعبي المزمن، وهذا المرض يحد من قدرة الإنسان على بذل أي مجهود كلما تفاقم المرض، كما أن مدخن الشيشة يكون عرضة لأمراض القلب مقارنة بغير المدخنين بثلاثة أضعاف، وعرضة أيضا لسرطان الرئة والمريء.

4- تدخين السجائر الإلكترونية

يزيد تدخين السجائر الإلكترونية خطر الإصابة بالتهاب اللثة والعظم الذي يدعم السن في الفك والتهابات الفم، وهذا يزيد خطر مشاكل الأسنان ويؤدي إلى خلعها، وبالتالي يجعلك تشيخ بشكل أبكر نتيجة فقدان أسنانك أو تراجع وظيفتها.

وفي تقريرها الذي نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية، قالت الكاتبة سارة نابتون إن العلماء اكتشفوا أن تدخين السجائر الإلكترونية مسؤول عن تغيير مجموعة الميكروبات الفموية، أي البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الفم، كما أنه مسؤول عن تعزيز الميكروبات التي تسبب المرض.

ودرس باحثون من كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك البكتيريا الفموية لدى 119 شخصا، بما في ذلك الأشخاص المدخنون ومستعملو السجائر الإلكترونية، أو الذين لا يدخنون.

وأوضحت الكاتبة أنه بالإضافة إلى التهاب دواعم السن، ترتبط البكتيريا الموجودة في أفواه مدخني السجائر الإلكترونية أيضا بعدد من الحالات الصحية، بما في ذلك تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات.

5- عدم وجود أصدقاء مقربين

أوردت الكاتبة مارينا لوباشيفا أن البحوث أثبتت أن غياب الأصدقاء يؤدي إلى مشاكل صحية ويسرّع عملية الشيخوخة. في الواقع، يؤثر الشعور بالوحدة سلبا على الجسم، تماما مثل التدخين. لذلك، يوصي الأطباء بالتعرف على أصدقاء جدد، ولقاء الأقارب بشكل منتظم.

6- تغييرات النظام الغذائي

تعتمد الصحة الجسدية والعاطفية بشكل كبير على النظام الغذائي المعتمد. بالتالي، في حال غيّر الشخص خطة تغذيته في مناسبات كثيرة، فإن الجسم يفقد قدرته على التكيف، مما يضر العديد من الأعضاء الداخلية.

لذلك، يوصى بالالتزام بالنظام الغذائي الصحيح، وهو ذاك الذي يجمع بين الفواكه والخضراوات واللحوم -بكمية معتدلة- والحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية.

7- الرحلات الجوية المتكررة

لا تتجاوز رطوبة الهواء على متن الطائرة 20%، مما يؤثر سلبا على حالة الجلد، الذي يصبح جافا، وهو العامل الذي يسرع شيخوخته. بناء على ذلك، ولمنع مثل هذه العواقب السلبية، ينبغي على راكب الطائرة شرب الكثير من الماء واستخدام المرطبات، وأخذ عامل تراكم الكثير من البكتيريا التي تضر الجسم داخل الطائرات بعين الاعتبار.

8- الاستخدام المنتظم للمكملات الغذائية

يلحق الاستخدام المنتظم للمكملات الغذائية ضررا بالجلد والشعر والأعضاء الداخلية. في الواقع، يؤدي تناول كميات كبيرة من المكملات الغذائية إلى الشيخوخة المبكرة للجسم. لذلك، ينصح بعدم تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية إلا وفقا لتوصيات الطبيب.

9- ارتداء الأقراط الثقيلة

ترى الكاتبة مارينا لوباشيفا أن الأقراط الثقيلة تؤثر سلبا على شحمة الأذن، مما يؤدي إلى فقدان الجلد مرونته وتغير مظهره، وحتى استعمال الكريمات لا يجدي نفعا ولا يؤدي إلى إصلاحها.