للحفاظ على لياقتك.. تعرف على كيفية الاستفادة من الأجهزة الرياضية في المنزل

في ظل الإغلاق العام بسبب انتشار فيروس ‫كورونا، يمكن للمرء استعمال الأجهزة الرياضية في المنزل للحفاظ على ‫لياقته البدنية، ونقدم لك هذه النصائح لتكون رشيقا وأنت في المنزل.

وتتناسب الدراجات الثابتة وأجهزة كروس ترينر (Cross Trainer) لأداء ‫تمارين قوة التحمل بصورة جيدة، ويشير دائما الخبراء إلى التأثير ‫الإيجابي للتحميل المنخفض على المفاصل، وتعد أجهزة كروس ترينر أكثر ‫كفاءة وفعالية؛ لأنها تؤدي إلى المزيد من الضغط على عضلات الجذع ‫والكتفين والذراعين.

‫وأوضح مدير التدريب بالرابطة الألمانية للياقة البدنية (DFAV) البروفيسور تيودور شتيمبر أن جهاز الجري يعد من الأجهزة ‫المثالية للتمارين الهوائية، ولكن يجب توخي الحرص والحذر؛ حيث إن "التدريب على جهاز الجري لا يخلو من ‫الأخطار".

والتمارين الهوائية هي الأنشطة التي يستهلك الجسم أثناءها الأكسجين لإنتاج الطاقة اللازمة لأدائها، ومنها المشي والمشي السريع والهرولة والجري والسباحة.

‫‫جهاز التجديف

ويمكن استعمال جهاز التجديف أيضا لإجراء التمارين الرياضية في المنزل، ‫ويمتاز بإمكانية استعماله في أداء تمارين قوة التحمل وتقوية ‫العضلات في الوقت نفسه؛ فمثلا عند زيادة معدل التجديف يتم تعزيز قوة ‫التحمل، ومع زيادة المقاومة يعمل التمرين على تقوية العضلات.

‫وحذر شتيمبر من استعمال جهاز التجديف في المنزل من دون ‫إشراف المختصين، حتى لا يتم التحميل على الظهر والكتفين بصورة خاطئة.

‫وأضاف مدير التدريب بالرابطة الألمانية للياقة البدنية أن عواقب ‫ذلك تتمثل في حدوث شد وتوتر للعضلات، بل قد يصل الأمر إلى إصابات في ‫الظهر في أسوأ الحالات.

‫‫ولتجنب حالات التحميل الخاطئ والسقوط على الأرض، ينبغي على جميع ‫الراغبين في التدريب الاستعانة بالمختصين، بغض النظر عن نوعية الجهاز ‫الذي يتم التدريب عليه في المنزل، وأن يتم ضبط الجهاز بشكل مثالي.

‫‫من جانبه، انتقد البروفيسور إنجو فروبوزه الخبير بالجامعة الرياضية ‫الألمانية بمدينة كولن كثيرا من الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة ‫الرياضية؛ لأنها تترك المرء بمفرده، ولا توفر له إرشادات وافية حول كيفية ‫استعمال الجهاز بصورة صحيحة، ولذلك فإنه يوصي المستخدمين عديمي الخبرة ‫بعدم شراء مثل هذه الأجهزة.

‫علاوة على أن الأشخاص الذين لا يتمتعون بالخبرة لا يعرفون كيفية إجراء ‫التمارين بصورة سليمة، أو كيفية التخطيط لأنفسهم بدقة، وأشار الخبير ‫الألماني فروبوزه إلى عدم وجود توصيات عامة بشأن الأجهزة الرياضية ‫في المنزل، ولكن يمكن للمرء الاسترشاد بتفضيلاته الشخصية.

‫مشورة طبية

‫وأشار تيودور شتيمبر إلى أنه يتعين على الأشخاص غير المدربين ‫طلب المشورة الطبية قبل شراء الأجهزة الرياضية في المنزل، ويسري ذلك ‫بصفة خاصة على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية.

‫وينبغي على الطبيب إجراء التخطيط الكهربائي للقلب مع الإجهاد، وعلى أساس ‫ذلك يتم تحديد معدل نبضات القلب، الذي يمكن معه أداء التمارين الرياضية ‫بأمان، وعلاوة على أنه يتعين على المرء مراعاة حالته الجسمانية أثناء ‫التمرين، وعند الشعور بالتعب والإرهاق يجب التوقف على الفور.

‫ويرى إنجو فروبوزه أن الأجهزة الرياضية في المنزل ‫لا تغني عن زيارة صالات اللياقة البدنية، ولا تعد بديلا عنها، ولكنها ‫تعد إضافة مفيدة في أغلب الأحيان.

‫وعلل فروبوزه ذلك بقوله "يفقد كثير من الأشخاص الدافع في مرحلة ‫ما بعد الحماسة الأولى للتدريب على الجهاز الرياضي"، وبالتالي فإن ‫الأجهزة الرياضية باهظة التكلفة تصبح غير مجدية.

‫ومن الحيل البسيطة التي قد تشجع المرء على ممارسة التمارين في ‫المنزل وضع الجهاز الرياضي أمام شاشة التلفاز، وبالتالي لن يشعر بالملل عند أداء التمارين الرياضية ‫ومشاهدة برامجه المفضلة على شاشة التلفاز.