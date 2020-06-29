للحفاظ على لياقتك.. تعرف على كيفية الاستفادة من الأجهزة الرياضية في المنزل

يساعد الاستحمام بالماء البارد على تعزيز صحتك العقلية والبدنية بشكل عام، وعند أخذ حمام بارد ستلاحظ تغيرات جذرية في جهاز المناعة والجهاز اللمفاوي والدورة الدموية.
في ظل الإغلاق العام بسبب انتشار فيروس كورونا، يمكن للمرء استعمال الأجهزة الرياضية في المنزل للحفاظ على لياقته البدنية، ونقدم لك هذه النصائح لتكون رشيقا وأنت في المنزل.
وتتناسب الدراجات الثابتة وأجهزة كروس ترينر (Cross Trainer) لأداء تمارين قوة التحمل بصورة جيدة، ويشير دائما الخبراء إلى التأثير الإيجابي للتحميل المنخفض على المفاصل، وتعد أجهزة كروس ترينر أكثر كفاءة وفعالية؛ لأنها تؤدي إلى المزيد من الضغط على عضلات الجذع والكتفين والذراعين.
وأوضح مدير التدريب بالرابطة الألمانية للياقة البدنية (DFAV) البروفيسور تيودور شتيمبر أن جهاز الجري يعد من الأجهزة المثالية للتمارين الهوائية، ولكن يجب توخي الحرص والحذر؛ حيث إن "التدريب على جهاز الجري لا يخلو من الأخطار".
والتمارين الهوائية هي الأنشطة التي يستهلك الجسم أثناءها الأكسجين لإنتاج الطاقة اللازمة لأدائها، ومنها المشي والمشي السريع والهرولة والجري والسباحة.
ويمكن استعمال جهاز التجديف أيضا لإجراء التمارين الرياضية في المنزل، ويمتاز بإمكانية استعماله في أداء تمارين قوة التحمل وتقوية العضلات في الوقت نفسه؛ فمثلا عند زيادة معدل التجديف يتم تعزيز قوة التحمل، ومع زيادة المقاومة يعمل التمرين على تقوية العضلات.
وحذر شتيمبر من استعمال جهاز التجديف في المنزل من دون إشراف المختصين، حتى لا يتم التحميل على الظهر والكتفين بصورة خاطئة.
وأضاف مدير التدريب بالرابطة الألمانية للياقة البدنية أن عواقب ذلك تتمثل في حدوث شد وتوتر للعضلات، بل قد يصل الأمر إلى إصابات في الظهر في أسوأ الحالات.
ولتجنب حالات التحميل الخاطئ والسقوط على الأرض، ينبغي على جميع الراغبين في التدريب الاستعانة بالمختصين، بغض النظر عن نوعية الجهاز الذي يتم التدريب عليه في المنزل، وأن يتم ضبط الجهاز بشكل مثالي.
من جانبه، انتقد البروفيسور إنجو فروبوزه الخبير بالجامعة الرياضية الألمانية بمدينة كولن كثيرا من الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة الرياضية؛ لأنها تترك المرء بمفرده، ولا توفر له إرشادات وافية حول كيفية استعمال الجهاز بصورة صحيحة، ولذلك فإنه يوصي المستخدمين عديمي الخبرة بعدم شراء مثل هذه الأجهزة.
علاوة على أن الأشخاص الذين لا يتمتعون بالخبرة لا يعرفون كيفية إجراء التمارين بصورة سليمة، أو كيفية التخطيط لأنفسهم بدقة، وأشار الخبير الألماني فروبوزه إلى عدم وجود توصيات عامة بشأن الأجهزة الرياضية في المنزل، ولكن يمكن للمرء الاسترشاد بتفضيلاته الشخصية.
وأشار تيودور شتيمبر إلى أنه يتعين على الأشخاص غير المدربين طلب المشورة الطبية قبل شراء الأجهزة الرياضية في المنزل، ويسري ذلك بصفة خاصة على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية.
وينبغي على الطبيب إجراء التخطيط الكهربائي للقلب مع الإجهاد، وعلى أساس ذلك يتم تحديد معدل نبضات القلب، الذي يمكن معه أداء التمارين الرياضية بأمان، وعلاوة على أنه يتعين على المرء مراعاة حالته الجسمانية أثناء التمرين، وعند الشعور بالتعب والإرهاق يجب التوقف على الفور.
ويرى إنجو فروبوزه أن الأجهزة الرياضية في المنزل لا تغني عن زيارة صالات اللياقة البدنية، ولا تعد بديلا عنها، ولكنها تعد إضافة مفيدة في أغلب الأحيان.
وعلل فروبوزه ذلك بقوله "يفقد كثير من الأشخاص الدافع في مرحلة ما بعد الحماسة الأولى للتدريب على الجهاز الرياضي"، وبالتالي فإن الأجهزة الرياضية باهظة التكلفة تصبح غير مجدية.
ومن الحيل البسيطة التي قد تشجع المرء على ممارسة التمارين في المنزل وضع الجهاز الرياضي أمام شاشة التلفاز، وبالتالي لن يشعر بالملل عند أداء التمارين الرياضية ومشاهدة برامجه المفضلة على شاشة التلفاز.